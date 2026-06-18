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Amerikaans F3-talent crasht tijdens eerste test voor Alpine

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Amerikaans F3-talent crasht tijdens eerste test voor Alpine

De Amerikaanse Formule 3-coureur Ugo Ugochukwu is gecrasht tijdens zijn eerste F1-test voor het team van Alpine. Ugochukwu is bezig met een goed seizoen in de Formule 3, en mocht deze week een TPC-test afwerken op het circuit van Monza. Zijn crash vormde een smetje op een verder mooie dag.

Er wordt dit weekend geen Grand Prix verreden, maar er is genoeg actie op de baan. Meerdere teams kwamen deze week in actie tijdens bandentests en tijdens TPC-tests, en er kwamen ook veel opvallende namen de baan op. In Monza werkten de teams van McLaren en Alpine deze week TPC-tests af. Ze waren meerdere dagen aanwezig op het Italiaanse circuit, en Alpine liet daar een bijzondere coureur debuteren.

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Wat was er aan de hand?

Waar eerder reservecoureur Paul Aron werd gespot, kwam gisteren ook de Amerikaanse F3-coureur Ugo Ugochukwu in actie. Hij was jarenlang verbonden aan McLaren, maar die samenwerking kwam recentelijk ten einde. Hij is goed aan het F3-seizoen begonnen, en verscheen gisteren op de baan in Monza waar hij achter het stuur kroop van een Alpine A534 voor een TPC-test.

Volgens Italiaanse media wist hij de nodige meters te maken, maar ging het ook mis. Er gingen geruchten rond over een crash, en daar zijn nu ook beelden van opgedoken. Op een video die is gefilmd door een fan op de tribune, is te zien hoe het misgaat in de Variante Ascari. Ugochukwu vliegt van de baan, en beschadigt daarbij zijn auto. De schade leek niet heel groot te zijn, maar hij kwam de rest van de dag niet in actie.

Sterke start van het seizoen

De Amerikaan is bezig met een goed seizoen in de Formule 3, waar hij na drie raceweekenden het kampioenschap aanvoert. Hij wist de hoofdrace in Melbourne te winnen, en stond afgelopen weekend in Barcelona op het podium.

Veel coureurs in actie

Ugochukwu was zeker niet de enige coureur die deze week in actie kwam. Op Monza bestuurde eerder deze week reservecoureur Aron de auto, terwijl McLaren er ook TPC-tests uitvoerde met Leonardo Fornaroli en Will Stevens. Fornaroli test deze week ook op Jerez voor Haas, waarbij ook Ryo Hirakawa in actie zou komen. In Barcelona werden er bandentests afgewerkt, waarbij de teams van Cadillac en Ferrari de baan opkwamen.

Bij Cadillac mocht Guanyu Zhou voor het eerst plaatsnemen in de auto, terwijl Ferrari in Barcelona ook een TPC-test uitvoerde. Hier kreeg het Braziliaanse toptalent Rafael Camara de kans om weer meters te maken. Ook Yuki Tsunoda kwam weer eens in actie, hij bestuurde een Red Bull.

F1 Nieuws Alpine

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 909

    Waarschijnlijk ook gelijk zijn laatste test voor Alpine

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    • 18 jun 2026 - 18:13

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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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