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Montoya adviseert Alonso: "Blijf bij Aston Martin..."

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Montoya adviseert Alonso: "Blijf bij Aston Martin..."

Juan Pablo Montoya heeft Fernando Alonso aangeraden om bij Aston Martin te blijven. De tweevoudig wereldkampioen wordt gelinkt aan een overstap naar zijn voormalige werkgever Alpine. Montoya denkt dat de 44-jarige coureur daarmee een grote fout begaat. 

Fernando Alonso kwam in 2023 naar Aston Martin en liet Alpine achter zich. Tijdens zijn eerste seizoen behaalde hij goede prestaties, maar deze werden geleidelijk minder. Dit seizoen heeft hij nog maar een punt behaald en staat hij consistent achteraan het veld. 

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Alonso moet blijven

"Ik zie Alonso liever blijven dan naar Alpine gaan", zo start Montoya zijn pleidooi bij AS Colombia. "Als Alpine races zou winnen of voor het podium zou strijden, dan zou ik zeggen: ga ervoor. Alpine heeft een hele goede stap voorwaarts gezet, maar er is geen garantie dat ze de volgende stap kunnen zetten."

Montoya wijst dan gelijk naar Williams, die vorig seizoen een vergelijkbare stap heeft gezet. "Het is net als met Williams: vorig jaar maakte Williams een enorme sprong voorwaarts, en we verwachtten allemaal dat ze nu volop mee zouden strijden om de titel. Maar ze zijn de tegenovergestelde kant op gegaan. Stel je eens voor wat er gebeurt als hij vertrekt."

Alonso maakt anders dezelfde fout

Montoya ziet dat de Spaanse wereldkampioen al vaker een vergelijkbare stap heeft gezet. Hij zat bij McLaren toen het in een diep dal zat, maar toen hij vertrok, begon het team te groeien. Dat resulteerde uiteindelijk in twee constructeurskampioenschappen. "Dat kan weer gebeuren. Hij zit nu bij Aston Martin, maar hij zou het team kunnen verlaten, en dan komen ze volgend jaar ineens met een raket op de markt."

Alonso heeft nog een optie om in 2027 bij Aston Martin te blijven, maar mocht hij bij een ander team willen starten, kan een overstap naar Alpine een goede mogelijkheid zijn. De Spanjaard reed van 2003 tot 2006 bij Renault en van 2008 tot 2009. In 2021 startte hij bij Alpine, waar hij in 2022 zijn laatste seizoen heeft gereden.

racepace1

Posts: 796

Blijkbaar ben je als F1 coureur als je met pensioen gaat uitermate geschikt als adviseur...
Ik adviseer al die adviseurs om hun adviezen te laten en hun adviserende rol op te doeken, goed advies of niet?

  • 5
  • 21 jun 2026 - 16:04
F1 Nieuws Fernando Alonso Juan Pablo Montoya Aston Martin Alpine

Reacties (8)

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  • racepace1

    Posts: 796

    Blijkbaar ben je als F1 coureur als je met pensioen gaat uitermate geschikt als adviseur...
    Ik adviseer al die adviseurs om hun adviezen te laten en hun adviserende rol op te doeken, goed advies of niet?

    • + 5
    • 21 jun 2026 - 16:04
    • Kampsie

      Posts: 1.686

      Ik weet zeker dat ik meer f1 races heb gezien dan Montoya en Ralf en Jaques. Een adviserende rol zou dus vele malen beter bij mij passen!

      • + 3
      • 21 jun 2026 - 16:55
    • racepace1

      Posts: 796

      DOEN!!

      • + 2
      • 21 jun 2026 - 17:04
    • Need5Speed

      Posts: 3.994

      Ik kan me niet vfoorstellen dat Montoya Alonso werkelijk geadviseerd heeft.
      Fernando heeft 'm vast op z'n blacklist staan, die komt niet door het bel- en het spamfilter.

      Ik kan me wel voorstellen dat JPM roeptoetert naar de media die het dan vervolgens braaf herkauwt, plooit naar wat ze goed dunkt en serveert aan haar klanten.

      • + 1
      • 21 jun 2026 - 21:01
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.176

    Er zit wat in wat hij zegt. De ingredienten kloppen: fabrieksmotor, topontwerper, nieuwe HQ, grote sponsor, genoeg bewezen personeel.

    Het enige is nu continuiteit behouden binnen het personeel, duidelijke rolverdeling, en beide Strolls een stapje terug. Lawrence weet een bedrijf te runnen, maar geen sportteam, dat moet hij overlaten aan een ander. En Lance is uitgeblust, ongemotiveerd en het team heeft een 2de rijder nodig die samen met de 1ste rijder de auto kan ontwikkelen.

    Het zal met niet verbazem als AM volgend naar een grote stap vooruit gaat doen en get jaar erop de top 4 kan aanvallen. Nog 2 jaartjes bijtekenen Fernando. Tenzij je nog een kans krijgt bij een veel beter team.
    Alpine is al jaren onstabiel. Geen goed alternatief.

    • + 2
    • 21 jun 2026 - 18:27
  • koppie toe

    Posts: 5.388

    Bassie zegt ga lekker genieten van een wel verdiend pensioen en doe andere leuke dingen.
    Hoog tijd voor vers bloed.

    • + 0
    • 21 jun 2026 - 19:00
  • Pietje Bell

    Posts: 35.408

    Alonso's vriendin Melissa heeft vanmiddag voor de allereerste keer hun zoontje op
    social media getoond. Middels een story op haar IG dat dus binnen 24 uur al weer
    verdwenen is.

    ibb.co/gbj0R4VS

    • + 2
    • 21 jun 2026 - 19:07
  • snailer

    Posts: 33.514

    De enige groep die nog naar Montoya luistert is de groep die Verstappen vervloekt. Daar hoort Alonso niet bij gok ik.

    • + 3
    • 21 jun 2026 - 20:13

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Japan
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Saoedi-Arabië
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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