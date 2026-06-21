Juan Pablo Montoya heeft Fernando Alonso aangeraden om bij Aston Martin te blijven. De tweevoudig wereldkampioen wordt gelinkt aan een overstap naar zijn voormalige werkgever Alpine. Montoya denkt dat de 44-jarige coureur daarmee een grote fout begaat.

Fernando Alonso kwam in 2023 naar Aston Martin en liet Alpine achter zich. Tijdens zijn eerste seizoen behaalde hij goede prestaties, maar deze werden geleidelijk minder. Dit seizoen heeft hij nog maar een punt behaald en staat hij consistent achteraan het veld.

Alonso moet blijven

"Ik zie Alonso liever blijven dan naar Alpine gaan", zo start Montoya zijn pleidooi bij AS Colombia. "Als Alpine races zou winnen of voor het podium zou strijden, dan zou ik zeggen: ga ervoor. Alpine heeft een hele goede stap voorwaarts gezet, maar er is geen garantie dat ze de volgende stap kunnen zetten."

Montoya wijst dan gelijk naar Williams, die vorig seizoen een vergelijkbare stap heeft gezet. "Het is net als met Williams: vorig jaar maakte Williams een enorme sprong voorwaarts, en we verwachtten allemaal dat ze nu volop mee zouden strijden om de titel. Maar ze zijn de tegenovergestelde kant op gegaan. Stel je eens voor wat er gebeurt als hij vertrekt."

Alonso maakt anders dezelfde fout

Montoya ziet dat de Spaanse wereldkampioen al vaker een vergelijkbare stap heeft gezet. Hij zat bij McLaren toen het in een diep dal zat, maar toen hij vertrok, begon het team te groeien. Dat resulteerde uiteindelijk in twee constructeurskampioenschappen. "Dat kan weer gebeuren. Hij zit nu bij Aston Martin, maar hij zou het team kunnen verlaten, en dan komen ze volgend jaar ineens met een raket op de markt."

Alonso heeft nog een optie om in 2027 bij Aston Martin te blijven, maar mocht hij bij een ander team willen starten, kan een overstap naar Alpine een goede mogelijkheid zijn. De Spanjaard reed van 2003 tot 2006 bij Renault en van 2008 tot 2009. In 2021 startte hij bij Alpine, waar hij in 2022 zijn laatste seizoen heeft gereden.