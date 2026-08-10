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Briatore begrijpt niet waarom Alpine geen races wint

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Briatore begrijpt niet waarom Alpine geen races wint

Alpine-baas Flavio Briatore begrijpt niets van het feit dat zijn team geen races weet te winnen. Alpine heeft een aardige eerste seizoenshelft achter de rug, en Briatore is zeer tevreden met de situatie. De flamboyante Italiaan eist meer van het team, en hij wil winnen.

Het team van Alpine eindigde vorig jaar op de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap. De focus werd al snel gelegd op dit jaar, waar er veel is veranderd in de Formule 1 én bij Alpine. Het team heeft afscheid genomen van de eigen motoren, en beschikt nu over de snelle Mercedes-krachtbronnen. Pierre Gasly en Franco Colapinto hebben een aantal aardige races achter de rug, en het team staat bij het ingaan van de zomerstop op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

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Briatore eist meer van Alpine, en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij wil weer winnen, en legt dat uit aan The Race: "We hebben alles wat we nodig hebben om te winnen. De deal die we hebben met Mercedes is echt super, we hebben echt de juiste partner uitgekozen. We investeren ontzettend veel geld in de fabriek."

Briatore ziet louter goede dingen, maar dat moet nu ook voor betere resultaten zorgen: "We hebben alles, we moeten alleen de puzzelstukjes op de juiste plek zien te leggen. Om dat te doen, moet je gewoon iets creatiever zijn dan nu. We moeten meer risico's nemen dan we nu doen."

'Ik begrijp het gewoon niet'

Dat Alpine vooralsnog geen races weet te winnen, is voor Briatore een enorme verrassing: "Maar dit team... Ik begrijp gewoon niet waarom we niet weten te winnen. Ik weet niet waarom we McLaren op dit moment niet verslaan, of waarom we dat niet doen bij Ferrari. We hebben het eerder al gedaan, het is echt een kwestie van geloven in wat je doet. Dat is gewoon de vraag, als je deze teams wil verslaan."

Bertrand Gachot

Posts: 1.357

Misschien geen crashgate, misschien geen illegale software op de wagen, misschien geen Schumacher die zijn tegenstanders van de baan af drukt, zo maar een paar redenen..........

  • 1
  • 10 aug 2026 - 14:51
F1 Nieuws Flavio Briatore Alpine

Reacties (9)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.307

    Tip voor Flavio; misschien moet je vragen of een van je coureurs 'm ff in de vangrail wil zetten, want dat deed in het verleden wonderen....

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 14:50
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.357

      @f(1)orum je was me net te snel af!

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:52
    • Damon Hill

      Posts: 19.892

      Los van dat dat een schandalige actie was, had Renault in Singapore 2008 wel degelijk één van de snelste auto's en was Alonso ook altijd in bloedvorm in Singapore (zelfs in die trage McLaren-Honda in 2017 kwalificeerde hij zich flink vooraan).

      Wat er werkelijk gebeurde in 2008 is dat Alonso bloedsnel was in de trainingen en kwalificatie, maar tijdens Q2 ging zijn Renault kapot, waardoor hij redelijk achteraan moest starten. Daarna bedacht Briatore die gemene list.

      Het verschil tussen NU en TOEN is natuurlijk enorm. Al zet Colapinto hem 100x in de muur, dan nog wint Gasly geen races. De Renault tijdens Singapore 2008 was daadwerkelijk bloedsnel. Een race later op Fuji (meen ik?) won Alonso overigens ook, ditmaal op eigen kracht.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 15:11
    • MrStef85

      Posts: 6.600

      Massa had geen mazzel met die pitstop.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 15:29
    • MrStef85

      Posts: 6.600

      Ander had Massa gewoon gewonnen door de straffen van Kubica en Rosberg.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 15:34
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.357

    Misschien geen crashgate, misschien geen illegale software op de wagen, misschien geen Schumacher die zijn tegenstanders van de baan af drukt, zo maar een paar redenen..........

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 14:51
    • Damon Hill

      Posts: 19.892

      In welk jaar werd Alonso kampioen? 2005 & 2006. Wanneer was crashgate? 2008. Dus nee, crashgate heeft werkelijk geen ene bal te maken met Alonso's titels. Beetje simpel dus omdat zomaar te noemen, want Alonso reed in 2008 niet mee om de titel.

      En in 1995 pakte Schumacher zijn titel in de Benetton gewoon 100% fair, nog vrij dominant ook. In 1994 drukte hij inderdaad Hill van de baan. Aan de andere kant heeft de FIA 1994 ook wel kunstmatig spannend gehouden door Schumacher soms absurd zware straffen te geven, zoals een diskwalificatie in de GP van Engeland waar hij 2e werd, gevolg door nog eens een DUBBELE race-ban daar bovenop én ook nog een diskwalificatie na de GP van België. Zo extreem zie je het tegenwoordig ook niet meer. En dat allemaal alleen omdat Schumacher tijdens de warm-up lap tijdens de GP van Engeland heel eventjes Hill voorbij ging, straf kreeg en Benetton het niet eens was met die straf. Die 2e plek afpakken snap ik nog, maar die dubbele race-ban er bovenop was natuurlijk knettergek, maar puur om het kampioenschap spannend te maken zodat Hill 20 punten in kon lopen, wat hij toen ook deed.

      Maar ga alsjeblieft geen onnozole dingen roepen, zoals crashgate vergelijken met de titels van Alonso, aangezien dat in totaal andere seizoenen was. Alonso won in 2005 & 2006 zijn titels 100% fair.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 15:21
    • Damon Hill

      Posts: 19.892

      In welk jaar werd Alonso kampioen? 2005 & 2006. Wanneer was crashgate? 2008. Dus nee, crashgate heeft werkelijk geen ene bal te maken met Alonso's titels. Beetje simpel dus omdat zomaar te noemen, want Alonso reed in 2008 niet mee om de titel.

      En in 1995 pakte Schumacher zijn titel in de Benetton gewoon 100% fair, nog vrij dominant ook. In 1994 drukte hij inderdaad Hill van de baan. Aan de andere kant heeft de FIA 1994 ook wel kunstmatig spannend gehouden door Schumacher soms absurd zware straffen te geven, zoals een diskwalificatie in de GP van Engeland waar hij 2e werd, gevolg door nog eens een DUBBELE race-ban daar bovenop én ook nog een diskwalificatie na de GP van België. Zo extreem zie je het tegenwoordig ook niet meer. En dat allemaal alleen omdat Schumacher tijdens de warm-up lap tijdens de GP van Engeland heel eventjes Hill voorbij ging, straf kreeg en Benetton het niet eens was met die straf. Die 2e plek afpakken snap ik nog, maar die dubbele race-ban er bovenop was natuurlijk knettergek, maar puur om het kampioenschap spannend te maken zodat Hill 20 punten in kon lopen, wat hij toen ook deed.

      Maar ga alsjeblieft geen onnozole dingen roepen, zoals crashgate vergelijken met de titels van Alonso, aangezien dat in totaal andere seizoenen was. Alonso won in 2005 & 2006 zijn titels 100% fair.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 15:21
  • snailer

    Posts: 34.267

    Als hij dat niet begrijpt, dan moet hij direct afstand doen van zijn job.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 14:59

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177
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Verenigde Staten van Amerika
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 12 apr 1950 (76)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Alpine
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