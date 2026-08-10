Briatore begrijpt niet waarom Alpine geen races wint

Alpine-baas Flavio Briatore begrijpt niets van het feit dat zijn team geen races weet te winnen. Alpine heeft een aardige eerste seizoenshelft achter de rug, en Briatore is zeer tevreden met de situatie. De flamboyante Italiaan eist meer van het team, en hij wil winnen.

Het team van Alpine eindigde vorig jaar op de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap. De focus werd al snel gelegd op dit jaar, waar er veel is veranderd in de Formule 1 én bij Alpine. Het team heeft afscheid genomen van de eigen motoren, en beschikt nu over de snelle Mercedes-krachtbronnen. Pierre Gasly en Franco Colapinto hebben een aantal aardige races achter de rug, en het team staat bij het ingaan van de zomerstop op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

Hoe is het gevoel bij Alpine?

Briatore eist meer van Alpine, en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij wil weer winnen, en legt dat uit aan The Race: "We hebben alles wat we nodig hebben om te winnen. De deal die we hebben met Mercedes is echt super, we hebben echt de juiste partner uitgekozen. We investeren ontzettend veel geld in de fabriek."

Briatore ziet louter goede dingen, maar dat moet nu ook voor betere resultaten zorgen: "We hebben alles, we moeten alleen de puzzelstukjes op de juiste plek zien te leggen. Om dat te doen, moet je gewoon iets creatiever zijn dan nu. We moeten meer risico's nemen dan we nu doen."

'Ik begrijp het gewoon niet'

Dat Alpine vooralsnog geen races weet te winnen, is voor Briatore een enorme verrassing: "Maar dit team... Ik begrijp gewoon niet waarom we niet weten te winnen. Ik weet niet waarom we McLaren op dit moment niet verslaan, of waarom we dat niet doen bij Ferrari. We hebben het eerder al gedaan, het is echt een kwestie van geloven in wat je doet. Dat is gewoon de vraag, als je deze teams wil verslaan."