De fans van Alpine-coureur Franco Colapinto lieten zich tijdens de Chinese Grand Prix niet van hun beste kant zien. Haas-coureur Esteban Ocon ontving doodsbedreigingen na een incident met Colapinto, en volgens Ralf Schumacher moet dit eens klaar zijn. Hij stelt dat juridische stappen moeten worden overwogen.

Ocon vocht anderhalve week geleden een fel duel uit met Colapinto in de Chinese Grand Prix. Dat duel eindigde in tranen, en Ocon kreeg een tijdstraf. Na afloop ging hij direct door het stof, maar op sociale media werd hij kapot gemaakt. Argentijnse fans van Colapinto lieten haatreacties en zelfs doodsbedreigingen achter. Het ging zelfs zover dat Colapinto's management een oproep deed om normaal te reageren.

Treurig en beschamend

Oud-coureur Ralf Schumacher is helemaal klaar met deze situatie, want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In de podcast Backstage Boxengasse haalt Schumacher uit: "Ik vind het eigenlijk nogal treurig en beschamend. Ik kan er echt helemaal niets van zeggen. Ik heb Argentinië wel altijd in verband gebracht met emotie."

"Zelf kende ik alleen Norberto Fontana. Hij was de enige waar ik vroeger vaker mee omging. Sommigen kennen hem nog wel. Ik heb hen altijd gezien als een ontzettend sympathieke familie. Toen ik vroeger in Argentinië was voor de Formule 1, heb ik dat niet zo extreem meegemaakt."

Nu is alles anders met de vele fans van Colapinto: "Maar rond Colapinto, in ieder geval op het internet... Het maakt niet uit wie er op één of andere manier in de weg staat of kritisch is op hem, want ze worden toch wel op de vreselijkste manieren beledigd of bedreigd."

Zijn juridische stappen mogelijk?

Volgens Schumacher moet het nu eens klaar zijn met de bedreigingen, en hij haalt keihard uit: "Het kan mij niet zoveel schelen, het gaat aan me voorbij. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het jammer is, en niet thuishoort in deze sport. Misschien moeten ze daar eens naar kijken. Ik hoop dat ze het gaan doen."

"Misschien moet er ook maar eens gekeken worden of je juridische stappen kan ondernemen tegen dit soort types. Geweld of het aanzetten tot geweld via het internet... Ik denk dat daar nergens ter wereld plaats voor is."