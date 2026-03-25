Colapinto-fans onder vuur: "Overweeg juridische stappen"

Colapinto-fans onder vuur: "Overweeg juridische stappen"

De fans van Alpine-coureur Franco Colapinto lieten zich tijdens de Chinese Grand Prix niet van hun beste kant zien. Haas-coureur Esteban Ocon ontving doodsbedreigingen na een incident met Colapinto, en volgens Ralf Schumacher moet dit eens klaar zijn. Hij stelt dat juridische stappen moeten worden overwogen.

Ocon vocht anderhalve week geleden een fel duel uit met Colapinto in de Chinese Grand Prix. Dat duel eindigde in tranen, en Ocon kreeg een tijdstraf. Na afloop ging hij direct door het stof, maar op sociale media werd hij kapot gemaakt. Argentijnse fans van Colapinto lieten haatreacties en zelfs doodsbedreigingen achter. Het ging zelfs zover dat Colapinto's management een oproep deed om normaal te reageren.

Meer over Franco Colapinto Management Colapinto grijpt in na bedreigingen voor Ocon

Treurig en beschamend

Oud-coureur Ralf Schumacher is helemaal klaar met deze situatie, want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In de podcast Backstage Boxengasse haalt Schumacher uit: "Ik vind het eigenlijk nogal treurig en beschamend. Ik kan er echt helemaal niets van zeggen. Ik heb Argentinië wel altijd in verband gebracht met emotie."

"Zelf kende ik alleen Norberto Fontana. Hij was de enige waar ik vroeger vaker mee omging. Sommigen kennen hem nog wel. Ik heb hen altijd gezien als een ontzettend sympathieke familie. Toen ik vroeger in Argentinië was voor de Formule 1, heb ik dat niet zo extreem meegemaakt."

Nu is alles anders met de vele fans van Colapinto: "Maar rond Colapinto, in ieder geval op het internet... Het maakt niet uit wie er op één of andere manier in de weg staat of kritisch is op hem, want ze worden toch wel op de vreselijkste manieren beledigd of bedreigd."

Zijn juridische stappen mogelijk?

Volgens Schumacher moet het nu eens klaar zijn met de bedreigingen, en hij haalt keihard uit: "Het kan mij niet zoveel schelen, het gaat aan me voorbij. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het jammer is, en niet thuishoort in deze sport. Misschien moeten ze daar eens naar kijken. Ik hoop dat ze het gaan doen."

"Misschien moet er ook maar eens gekeken worden of je juridische stappen kan ondernemen tegen dit soort types. Geweld of het aanzetten tot geweld via het internet... Ik denk dat daar nergens ter wereld plaats voor is."

The Wolf

Posts: 412

Reacties (7)

  • Regenrace

    Posts: 2.478

    Wokie, wokie, wokie aan de wand. Wat is de oplossing voor deze misstand?

    • koppie toe

      Posts: 5.201

      Colapinto uit de f1 een idee?
      Voegt toch niets toe.

    • The Wolf

      Posts: 412

      de oplossing is heel simpel, als fans van alle rijders gewoon doodsbedreigingen uiten aan het adres van de coureurs, netjes verdelen, dus niet fans van Cola wel en die van Ocon niet, dat klopt niet, dan krijgt iedere rijder een gelijke dosis doodsbedreigingen.. Weer een probleem uit de wereld. Zo doen we dat.

    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.829

      Je weet dat vriend dan de meeste bedreigingen ga krijgen?

      Toch zeker van de 'fans' uit Hollanda.

    • The Wolf

      Posts: 412

      @Ouw. Goed punt. Als je het hen vraagt zullen alle gpvandaag bezoekers (oké op de Wolf na dan) fel gekant zijn tegen doodsbedreigingen. Maar denk dat ze voor Glibbervriend graag een uitzondering maken.

    • Larry Perkins

      Posts: 63.724

      Ik zou het zelfs een 'horde Max-fans' willen noemen @Ouw...

    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.829

      Ik ben niet zo van de horde Larry.
      Ik ben en blijf altijd 'n beetje beleefd tegenover fans van andere coureurs.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

