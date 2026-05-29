Briatore lovend over Colapinto: "Een van de beste Formule 1-coureurs"

Flavio Briatore heeft zich opvallend lovend uitgelaten over Franco Colapinto. De invloedrijke Alpine-adviseur ziet in de Argentijn een toekomstige topper in de Formule 1 en denkt zelfs dat de jonge coureur kan uitgroeien tot één van de beste rijders op de grid. Briatore wees daarbij nadrukkelijk op Colapinto’s sterke optreden tijdens de Grand Prix van Canada.

Colapinto stond vorig seizoen nog onder flinke druk en kreeg volgens Briatore veel kritiek te verwerken. De keuze om hem aan boord te halen werd destijds door velen in twijfel getrokken, maar de Italiaan voelt zich inmiddels gesterkt in zijn overtuiging dat Alpine de juiste beslissing heeft genomen.

Briatore verdedigt keuze voor Colapinto

“Vorig jaar kreeg ik bakken kritiek toen ik hem vastlegde”, vertelde Briatore. “Mensen vroegen zich af waarom ik dat deed en noemden het zelfs een grote fout. Maar wat Franco in Canada heeft laten zien, zie je niet vaak bij een jonge coureur.”

Volgens Briatore heeft Colapinto in korte tijd een flinke ontwikkeling doorgemaakt. “Vorig jaar was hij nog echt een jongen”, aldus de Alpine-topman. “Nu zie je iemand die volwassen geworden is. Hij heeft veel druk gehad, maar is daar goed mee omgegaan en laat zien hoeveel potentieel hij heeft.”

Toekomst bij Alpine nog niet verzekerd

Toch houdt Briatore voorlopig nog een slag om de arm over de toekomst van Colapinto binnen Alpine. Voor 2027 ligt op dit moment enkel Pierre Gasly vast, waardoor de deur nog openstaat voor meerdere scenario’s.

“Voor 2027 hebben we op dit moment alleen Gasly vastgelegd”, benadrukte Briatore. “Ik hoop vooral dat Franco zich zo blijft ontwikkelen en tot het einde van het seizoen blijft leveren. Als hij dit niveau vasthoudt, heeft hij absoluut de kwaliteiten om één van de beste coureurs te worden.”

Even zat Colapinto nog op de schopstoel bij Alpine. Een lange tijd schemerde het gerucht door dat Briatore zijn Argentijnse rijder eruit wilde gooien. 

 

Pietje Bell

Posts: 34.997

[i]"Briatore lovend over Colapinto: "Een van de beste Formule 1-coureurs",[/i]
aldus de titel"

[i]"Als hij dit niveau vasthoudt, heeft hij absoluut de kwaliteiten
om één van de beste coureurs [u]te worden.[/u]”[/i]

🤔

  • 1
  • 29 mei 2026 - 18:54
Reacties (2)

  • Bertrand Gachot

    Posts: 690

    Blijkbaar is dit een nieuw terugkerend verschijnsel, bekend F1 figuur "x" vindt talent "y" een van de beste, ik ga het vanaf nu even specificeren: Volgens een KI assistent: Er zijn in de historie van de F1 782 coureurs die minstens één GP-WK-race reden. Ik zou zeggen Colapinto zit voorlopig tussen de 500 en 600. Op 1 natuurlijk Fangio, en op plaats 782 sta ik zelf. Als hij de komende paar jaar zo nu en dan een race weet te winnen dat gaat hij richting de top 150.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 21:47

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar