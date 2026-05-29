Flavio Briatore heeft zich opvallend lovend uitgelaten over Franco Colapinto. De invloedrijke Alpine-adviseur ziet in de Argentijn een toekomstige topper in de Formule 1 en denkt zelfs dat de jonge coureur kan uitgroeien tot één van de beste rijders op de grid. Briatore wees daarbij nadrukkelijk op Colapinto’s sterke optreden tijdens de Grand Prix van Canada.

Colapinto stond vorig seizoen nog onder flinke druk en kreeg volgens Briatore veel kritiek te verwerken. De keuze om hem aan boord te halen werd destijds door velen in twijfel getrokken, maar de Italiaan voelt zich inmiddels gesterkt in zijn overtuiging dat Alpine de juiste beslissing heeft genomen.

Briatore verdedigt keuze voor Colapinto

“Vorig jaar kreeg ik bakken kritiek toen ik hem vastlegde”, vertelde Briatore. “Mensen vroegen zich af waarom ik dat deed en noemden het zelfs een grote fout. Maar wat Franco in Canada heeft laten zien, zie je niet vaak bij een jonge coureur.”

Volgens Briatore heeft Colapinto in korte tijd een flinke ontwikkeling doorgemaakt. “Vorig jaar was hij nog echt een jongen”, aldus de Alpine-topman. “Nu zie je iemand die volwassen geworden is. Hij heeft veel druk gehad, maar is daar goed mee omgegaan en laat zien hoeveel potentieel hij heeft.”

Toekomst bij Alpine nog niet verzekerd

Toch houdt Briatore voorlopig nog een slag om de arm over de toekomst van Colapinto binnen Alpine. Voor 2027 ligt op dit moment enkel Pierre Gasly vast, waardoor de deur nog openstaat voor meerdere scenario’s.

“Voor 2027 hebben we op dit moment alleen Gasly vastgelegd”, benadrukte Briatore. “Ik hoop vooral dat Franco zich zo blijft ontwikkelen en tot het einde van het seizoen blijft leveren. Als hij dit niveau vasthoudt, heeft hij absoluut de kwaliteiten om één van de beste coureurs te worden.”

Even zat Colapinto nog op de schopstoel bij Alpine. Een lange tijd schemerde het gerucht door dat Briatore zijn Argentijnse rijder eruit wilde gooien.