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'Alpine maakt serieus werk van komst Alonso'

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'Alpine maakt serieus werk van komst Alonso'

De geruchten over de mogelijke overstap van Fernando Alonso naar Alpine nemen toe. De Spanjaard rijdt nu nog voor Aston Martin, maar dat is dit jaar nog geen succes. Bij Alpine kan hij terugkeren bij het team waar hij eerder successen beleefde, en kan hij worden herenigd met zijn goede vriend Flavio Briatore.

Alonso's toekomst in de Formule 1 is nog altijd één van de grootste gespreksonderwerpen in de sport. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is met zijn 44 jaar de oudste coureur van het veld, en hij hintte recent op een pensioen. Hij beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin, maar toch leek het er eerder deze week op dat hij zou kunnen overstappen naar Alpine. Het leek om een wild gerucht te gaan, maar het lijkt toch wat serieuzer te zijn dan gedacht.

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Wat zit er achter deze verhalen?

Volgens PlanetF1 zijn de geruchten over Alonso en Alpine alleen maar toegenomen. De Franse renstal tekende recent een groot sponsorcontract met het exclusieve kledingmerk Gucci. Het bedrijf wordt vanaf volgend jaar de titelsponsor van Alpine, en dit zal op financieel gebied grote gevolgen hebben voor de Franse renstal. Gucci en Alpine-kopstuk Flavio Briatore zouden zich volgens PlanetF1 achter de schermen hard maken voor een comeback van Alonso.

Briatore en Alonso kennen elkaar zeer goed van hun eerdere periodes bij het in Enstone gevestigde team. Briatore speelde een belangrijke rol bij de loopbaan van Alonso, en werd in 2005 en 2006 met hem wereldkampioen toen het team nog Renault heette.

Cirkeltje rond maken

Voor Alonso zou een overstap naar Alpine ook betekenen dat het cirkeltje rond wordt gemaakt. Hij reed eerder van 2003 tot en met 2006 voor Renault, en was in die periode dus heel succesvol. Na een jaartje bij McLaren reed hij in 2008 en 2009 weer voor Renault, en wist hij weer meerdere races te winnen. 

Alonso ging eind 2018 met F1-pensioen, en na uitstapjes naar onder meer de Indianapolis 500, de Dakar Rally en de 24 uur van Le Mans. In 2021 maakte hij zijn comeback in de koningsklasse van de autosport, en dat deed hij bij Alpine. Hij verliet het team eind 2022 en tekende bij Aston Martin. Dit team gaat hij nu dus mogelijk weer verruilen voor zijn oude liefde.

HarryLam

Posts: 5.518

Volgens die, en volgens die, en volgens die............

  • 2
  • 13 jun 2026 - 15:33
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin Alpine GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 842

    Geen perfect cirkeltje: volgens mij is het cirkeltje pas weer rond als hij bij Minardi / VCARB zijn carrière zou afsluiten.

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 15:25
    • HarryLam

      Posts: 5.518

      Volgens die, en volgens die, en volgens die............

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 15:33
    • Larry Perkins

      Posts: 65.734

      Dus bij Minarditororossoalphataurivisacashapprbformulaoneracingbulls...

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 16:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
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8
Williams
11
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Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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