Opmerkelijke beelden: Sarcastische Verstappen zwaait tijdens race naar Gasly

Max Verstappen beleefde vandaag weinig lol aan de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. De Nederlander zat vrijwel de hele race vast achter de Alpine van Pierre Gasly, en dat zorgde ervoor dat Verstappen er gek van werd. Hij besloot tijdens de race zelfs te zwaaien naar de Fransman.

Verstappen kende een redelijke race op het circuit van Suzuka. Hij startte op de teleurstellende elfde positie, maar wist zich daarna aardig naar voren te werken. Uiteindelijk kwam hij op de achtste positie terecht, en moest hij gaan jagen op de Alpine van zijn voormalige teamgenoot Pierre Gasly. De Alpine was zeer snel, maar het was niet mogelijk om hem te passeren.

Wat gebeurde er tijdens de race?

Verstappen stelde na afloop dat het door de batterijen onmogelijk was om echt een inhaalactie te voltooien, en hij kon zijn frustratie en sarcasme amper verbergen. Ook tijdens de race was het voor hem niet mogelijk om die emoties weg te stoppen. Sterker nog, Verstappen besloot gezellig naar Gasly te zwaaien toen de Fransman de zevende positie weer terug wist te pakken.

De beelden van de zwaaiende Verstappen gaan het internet over, en veel fans voelen met hem mee. Verstappen maakte er ook geen geheim van dat hij de race niet leuk vond, en hij stelde dat hij weer wilde nadenken over zijn toekomst.

Sportieve reactie

Na afloop van de race toonde Verstappen overigens wel zijn sportieve kant, en stuurde hij zijn Red Bull naast de Alpine tijdens de uitloopronde. Hij keek naar de Fransman, zocht contact en stak zijn duim op naar de Alpine-coureur. De achtste plaats was niets meer dan een doekje voor het bloeden voor Verstappen, die helemaal gek wordt van de nieuwe regels in de Formule 1. Hij uitte al meerdere keren zijn kritiek, en stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. In de komende weken komt hij waarschijnlijk in actie op de Nürburgring, iets waar hij wel van kan genieten.

F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Gasly Red Bull Racing Alpine GP Japan 2026

Reacties (7)

  • Sander

    Posts: 1.668

    Lekker zwaaien bij gebrek aan een bananenschil....

    • 29 maa 2026 - 10:49
  • WickieDeViking

    Posts: 889

    Dit vind ik dan wel weer humor, haha.

    • 29 maa 2026 - 10:50
  • Erwinnaar

    Posts: 5.610

    Zegt alles. Wat een nare sport is het momenteel.

    Eerder al gezegd, f2 etc. is veel leuker! Al jaren trouwens.

    • 29 maa 2026 - 10:51
  • Larry Perkins

    Posts: 63.827

    Net niet in beeld, maar met zijn rechterhand gaf Max de vermaledijde FIA een middelvinger...

    "In your ass!", klonk het op de boardradio...

    • 29 maa 2026 - 10:52
  • Joseph1000

    Posts: 287

    Vreemd dat ze gewoon tussendoor kunnen racen ergens anders. Als die crasht of letsel heeft zit de f1 van Red Bull weer met de problemen.

    • 29 maa 2026 - 10:55
    • Larry Perkins

      Posts: 63.827

      Als ie op de Nürburgring Nordschleife rijdt kan ie niet onder een bus komen...

      • 29 maa 2026 - 11:02
    • Need5Speed

      Posts: 3.619

      Ze moeten toich ergens plezier uithalen? Max wil heel graag ook echt racen.
      Het is een keuze. Je leeft om te werken of je werkt om te leven. Als ze hem dat niet gunnen is hij zo weg.

      • 29 maa 2026 - 11:05

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

