Max Verstappen beleefde vandaag weinig lol aan de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. De Nederlander zat vrijwel de hele race vast achter de Alpine van Pierre Gasly, en dat zorgde ervoor dat Verstappen er gek van werd. Hij besloot tijdens de race zelfs te zwaaien naar de Fransman.

Verstappen kende een redelijke race op het circuit van Suzuka. Hij startte op de teleurstellende elfde positie, maar wist zich daarna aardig naar voren te werken. Uiteindelijk kwam hij op de achtste positie terecht, en moest hij gaan jagen op de Alpine van zijn voormalige teamgenoot Pierre Gasly. De Alpine was zeer snel, maar het was niet mogelijk om hem te passeren.

Wat gebeurde er tijdens de race?

Verstappen stelde na afloop dat het door de batterijen onmogelijk was om echt een inhaalactie te voltooien, en hij kon zijn frustratie en sarcasme amper verbergen. Ook tijdens de race was het voor hem niet mogelijk om die emoties weg te stoppen. Sterker nog, Verstappen besloot gezellig naar Gasly te zwaaien toen de Fransman de zevende positie weer terug wist te pakken.

De beelden van de zwaaiende Verstappen gaan het internet over, en veel fans voelen met hem mee. Verstappen maakte er ook geen geheim van dat hij de race niet leuk vond, en hij stelde dat hij weer wilde nadenken over zijn toekomst.

Sportieve reactie

Na afloop van de race toonde Verstappen overigens wel zijn sportieve kant, en stuurde hij zijn Red Bull naast de Alpine tijdens de uitloopronde. Hij keek naar de Fransman, zocht contact en stak zijn duim op naar de Alpine-coureur. De achtste plaats was niets meer dan een doekje voor het bloeden voor Verstappen, die helemaal gek wordt van de nieuwe regels in de Formule 1. Hij uitte al meerdere keren zijn kritiek, en stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. In de komende weken komt hij waarschijnlijk in actie op de Nürburgring, iets waar hij wel van kan genieten.