De beslissing van Flavio Briatore om Alpine vanaf 2026 over te laten stappen op Mercedes-motoren blijft de gemoederen beroeren binnen Renault. Hoewel het Formule 1-project van Alpine duidelijk vooruitgang boekt, zouden er intern nog steeds veel frustraties leven over het schrappen van het eigen motorprogramma.

Alpine bevestigde in 2024 dat de Renault-fabriek in Viry-Châtillon haar motoractiviteiten zou stopzetten en vanaf 2026 geen eigen power units meer zou leveren. Briatore koos resoluut voor een samenwerking met Mercedes, waardoor Alpine Aston Martin opvolgt als klantenteam van de Duitse constructeur. Die beslissing zorgde intern voor flink wat weerstand.

‘Briatore schudde Alpine wakker met drastische keuze’

Volgens journalist Jon Noble heeft Briatore met zijn harde aanpak wel een duidelijke koerswijziging ingezet. Nadat Alpine in 2025 nog laatste werd bij de constructeurs, staat het team er dit seizoen al heel anders voor. Met Mercedes-motoren draait de renstal mee in de subtop en bezet het momenteel de vijfde plaats in het kampioenschap.

“Alpine bereikte vorig jaar echt een dieptepunt”, stelde Noble in de The Race F1 Podcast. “Ze eindigden als laatste in het constructeurskampioenschap en de toekomst zag er allesbehalve rooskleurig uit. Flavio heeft de boel compleet door elkaar geschud, op een manier die weinig anderen aangedurfd zouden hebben.”

Daarbij wijst Noble vooral naar de beslissing om afscheid te nemen van Renault-motoren. “De keuze om het Renault-motorproject stop te zetten en vol voor Mercedes te gaan, kreeg destijds enorm veel kritiek. Binnen Renault zijn er nog altijd mensen die daar bijzonder ongelukkig mee zijn.”

Mercedes-deal geen wondermiddel: ‘Dit blijft een project van jaren’

Volgens Noble kijkt Briatore echter maar naar één ding: winnen. “Voor Flavio draait alles om succes in de Formule 1. Dat is de enige reden waarom hij is teruggekeerd. Hij wilde de beste motor en heeft die nu met Mercedes aan boord gehaald. Ook op vlak van sponsors en budget worden stappen gezet.”

Toch waarschuwt de journalist voor overdreven verwachtingen rond Alpine. “Je mag niet denken dat Alpine plots races gaat winnen omdat Mercedes en grote partners aan boord zijn. Zo werkt het niet. Dit blijft een project van twee à drie jaar, maar de vooruitgang is zichtbaar. De stap van vorig seizoen naar nu is groot en richting 2027 kan er opnieuw een flinke sprong gemaakt worden.”