Briatore speelt met vuur bij Alpine: "Overstap naar Mercedes-motor zorgde voor woede"

De beslissing van Flavio Briatore om Alpine vanaf 2026 over te laten stappen op Mercedes-motoren blijft de gemoederen beroeren binnen Renault. Hoewel het Formule 1-project van Alpine duidelijk vooruitgang boekt, zouden er intern nog steeds veel frustraties leven over het schrappen van het eigen motorprogramma.

Alpine bevestigde in 2024 dat de Renault-fabriek in Viry-Châtillon haar motoractiviteiten zou stopzetten en vanaf 2026 geen eigen power units meer zou leveren. Briatore koos resoluut voor een samenwerking met Mercedes, waardoor Alpine Aston Martin opvolgt als klantenteam van de Duitse constructeur. Die beslissing zorgde intern voor flink wat weerstand.

‘Briatore schudde Alpine wakker met drastische keuze’

Volgens journalist Jon Noble heeft Briatore met zijn harde aanpak wel een duidelijke koerswijziging ingezet. Nadat Alpine in 2025 nog laatste werd bij de constructeurs, staat het team er dit seizoen al heel anders voor. Met Mercedes-motoren draait de renstal mee in de subtop en bezet het momenteel de vijfde plaats in het kampioenschap.

“Alpine bereikte vorig jaar echt een dieptepunt”, stelde Noble in de The Race F1 Podcast. “Ze eindigden als laatste in het constructeurskampioenschap en de toekomst zag er allesbehalve rooskleurig uit. Flavio heeft de boel compleet door elkaar geschud, op een manier die weinig anderen aangedurfd zouden hebben.”

Daarbij wijst Noble vooral naar de beslissing om afscheid te nemen van Renault-motoren. “De keuze om het Renault-motorproject stop te zetten en vol voor Mercedes te gaan, kreeg destijds enorm veel kritiek. Binnen Renault zijn er nog altijd mensen die daar bijzonder ongelukkig mee zijn.”

Mercedes-deal geen wondermiddel: ‘Dit blijft een project van jaren’

Volgens Noble kijkt Briatore echter maar naar één ding: winnen. “Voor Flavio draait alles om succes in de Formule 1. Dat is de enige reden waarom hij is teruggekeerd. Hij wilde de beste motor en heeft die nu met Mercedes aan boord gehaald. Ook op vlak van sponsors en budget worden stappen gezet.”

Toch waarschuwt de journalist voor overdreven verwachtingen rond Alpine. “Je mag niet denken dat Alpine plots races gaat winnen omdat Mercedes en grote partners aan boord zijn. Zo werkt het niet. Dit blijft een project van twee à drie jaar, maar de vooruitgang is zichtbaar. De stap van vorig seizoen naar nu is groot en richting 2027 kan er opnieuw een flinke sprong gemaakt worden.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Flavio Briatore Alpine

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.371

    Terecht schouderklopje voor de patjepeeër.

    Niet te hard want dan stort de fragiele flamboyante schurk in elkaar...

    • + 1
    • 30 mei 2026 - 14:59
  • Musicman

    Posts: 269

    Renault ontworp kampioens motoren , vraag maar aan Red Bull en Vettel.

    dat Renault er zelf niet mee won lag niet aan de motor.

    • + 3
    • 30 mei 2026 - 15:06
    • Need5Speed

      Posts: 3.885

      Het had ook iets met Newey te doen, schijnt...
      Het vermogen van de Renault motor was in die jaren nooit groter dan dat van de concurrentie, maar Newey's inzicht in de diffuser en hoe de achterwielen de aerodynamica beïnvloeden gaven Red Bull een edge.
      En natuurlijk Vettel die in de kwalificatie steeds iets extra vond.

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 23:09
  • Bertrand Gachot

    Posts: 705

    Ik snap niet altijd dat dedain, over Renault die dan met een Mercedes Motor rijdt, heb je wel eens gerealiseerd hoe nauw verwant mercedes en Renault zijn? Wel eens gerealiseerd dat heel veel MB C'klasse auto's (etc) al jaren met een Renault ICE rondrijden? (en vice versa)

    • + 6
    • 30 mei 2026 - 15:11
    • Larry Perkins

      Posts: 65.371

      Oh, dan ga ik na de krassen op de Mercedes van mijn schuintegenover buurman ook de Renault eens bewerken van mijn rechttegenoverbuurman...

      • + 1
      • 30 mei 2026 - 15:33
    • Bertrand Gachot

      Posts: 705

      @Larry : ik zat laatst in een taxi, zegt die taxichauffeur, dit is een Mercedes E klasse maar eigenlijk is het gewoon een opgedirkte Renault die CDI 220 komt gewoon rechtstreeks bij Renault vandaan. Oh nee nou doe ik het weer!!

      • + 2
      • 30 mei 2026 - 16:13
    • Larry Perkins

      Posts: 65.371

      En..., had ze daarna veel last van jouw pepperspray?

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 16:17
    • Larry Perkins

      Posts: 65.371

      * ze = taxichauffeur

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 18:28
    • Rimmer

      Posts: 13.318

      Nope. Het zijn slechts de kansloze slechte kwaliteit 160 en 180 crisis blokjes in de Mercedes die van Renault afkomstig zijn.
      De aloude en beproefde 220 CDI of de sterke 6 en 8 cilinders komen gewoon van Mercedes.
      Overigens leveren Renault en Mitsubishi voor heel veel motorenbouwers de onderblokken. Daar is ook niet zoveel mis mee. Het is de rest eromheen wat Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan etc tot rotzooi maakt. Maar blijf lekker je Franse auto’s trouw, zulke mensen moeten er ook zijn anders kopen al die mensen een echte auto en loopt de prijs van mijn 2e hands auto alleen maar verder op.
      Ik ben de Renault rijders dan ook gewoon dankbaar op dezelfde manier dat ik de mannen dankbaar ben die zich over de lelleke wieven ontfermen. Bedankt mensen. Keep it up!

      • + 3
      • 30 mei 2026 - 20:25
  • Snorremans

    Posts: 277

    Uch jaar aankl@ten met die Eigen PU lijn heeft gewoon zijn grenzen. Dat je de ziel van het fabrieksteam daarmee verkoop is inderdaad een kantelpunt maar kiest voor resultaten vind ik sterk. Uiteraard biedt de overstap geen garanties voor goede resultaten maar de Renault PU was al jaren bagger en liet amper progressie zien.

    Overstap in mijn ogen een slimme keuze.

    • + 2
    • 30 mei 2026 - 15:35
  • gridiron

    Posts: 3.474

    Het is toch niet de beslissing geweest van Briatore om de motorfabriek te sluiten?, hij kon toch moeilijk met een auto met trappedalen aan de start komen.

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 16:41
    • Elektropunkz

      Posts: 995

      Flavio kan alles 😁

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 17:37
    • HarryLam

      Posts: 5.473

      En gebruikte boutjes en moertjes...

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 20:39
  • Elektropunkz

    Posts: 995

    2 a 3 jaar … daarmee overschatten ze zich voor de zoveelste keer …

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 17:35
  • Need5Speed

    Posts: 3.885

    Renault's prestaties waren zo armzalig dat ze de naam niet meer op de auto's wilden en ze Alpine zijn gaan noemen. En dan boos worden als de motorenafdeling stopt?
    Rare jongens die Fransen.

    • + 1
    • 30 mei 2026 - 23:12

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar