George Russell staat hoog op het verlanglijstje van Alpine voor het Formule 1-seizoen 2027. Volgens ingewijden zou adviseur Flavio Briatore tijdens de Grand Prix van Spanje in Barcelona hebben laten verstaan dat de Mercedes-coureur bovenaan zijn shortlist prijkt voor de toekomst van het Franse team.

Alpine lijkt daarmee al volop vooruit te kijken naar het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Eerder doken al geruchten op over de toekomst van Fernando Alonso, maar nu wordt ook Russell nadrukkelijk genoemd als potentiële versterking voor de langere termijn.

Briatore ziet ideale kopman in Russell

De 28-jarige Brit beschikt nog altijd niet over een contract voor de lange termijn bij Mercedes, waardoor zijn naam steeds vaker opduikt in de geruchtenmolen. Briatore zou achter de schermen in Barcelona hebben aangegeven dat Russell volgens hem de ideale coureur is om Alpine vanaf 2027 naar een hoger niveau te tillen.

Met zijn ervaring bij Mercedes en meerdere Grand Prix-zeges achter zijn naam geldt Russell als een van de meest gewilde coureurs op de markt. Alpine lijkt dan ook vastberaden om een ambitieuze toekomst uit te stippelen.

Alpine werkt aan toekomstplan voor 2027

De interesse in Russell onderstreept dat Alpine verder kijkt dan de korte termijn. Het team wil zich herpositioneren in de voorhoede van de Formule 1 en ziet in de Brit mogelijk een nieuwe leider voor het project.

Of een overstap daadwerkelijk haalbaar is, zal mede afhangen van de ontwikkelingen bij Mercedes en de sportieve progressie van Alpine in de komende seizoenen. Voorlopig blijft het bij geruchten, maar duidelijk is wel dat Briatore zijn oog heeft laten vallen op Russell.

Dumpt Wolff Russell voor komst Verstappen?

In de afgelopen weken werd er al meerdere malen gespeculeerd over de toekomst van Russell. Volgens sommige geluiden vanuit de paddock, zou Toto Wolff over een clausule beschikken om de Engelsman uit het stoeltje te halen, mits Andrea Kimi Antonelli wereldkampioen wordt dit seizoen.

Dat zou een eventuele weg kunnen vormen voor de komst van Max Verstappen. De Nederlander en Red Bull Racing maken dit jaar geen enkele aanspraak op overwinningen in de Formule 1, waardoor ook hij zou kunnen vertrekken. Het is geen geheim dat Wolff groot fan is van de viervoudig wereldkampioen is en waagde in het verleden meerdere pogingen om de 28-jarige los te weken bij de Oostenrijkse renstal.