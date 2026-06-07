Pierre Gasly is woedend na de Grand Prix van Monaco. De Alpine-coureur eindigde op de derde plek, maar zakte door een penalty van tien seconden naar de zevende plek. De Fransman is niet blij met de FIA. Momenteel staat hij op de negende plek in het wereldkampioenschap op gedeelde punten met Liam Lawson.

Gasly is neergeslagen en is echt niet tevreden met de beslissing van de FIA. Zelf is hij van mening dat zijn team de juiste afstelling heeft gebruikt en dat hij dan ook niet te snel is gegaan. Zonder de tien seconden penalty had Gasly heel wat cruciale punten voor Alpine behaald.

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Gasly heeft tijd nodig

Volgens de Fransman is het niet eerlijk gegaan en hij moet even goed verwerken wat er nou precies is gebeurd, want zijn weekend was absoluut niet slecht. Er spoken veel vraagtekens rond in het hoofd van Gasly. "Ik weet het echt niet en ik heb echt even tijd nodig om te verwerken wat er allemaal gebeurt, want je bent als derde geëindigd op het circuit van Monaco", aldus de Alpine-coureur tegenover Viaplay.

Volgens Gasly is er dan ook helemaal niets verkeerd gedaan door hemzelf of Alpine. "Het is zo'n waanzinnig weekend geweest, beginnend vanaf de 9e plaats. We hebben alles gegeven. We hebben de hele race geen enkele fout gemaakt en hebben dit met het team besproken. Ze hebben de juiste snelheidslimiet in de auto ingesteld: 59,5 km/uur."

Gasly baalt van fouten

Gasly is enorm boos over de manier waarop er met hem om is gegaan. "Dit is de F1. Hoeveel slimme mensen zitten er in deze garages? Hoe kunnen er zoveel jongens bestraft worden? Deze jongens weten dat we het hebben over tientallen millimeters, dat soort dingen. Dit gebeurt niet in de Formule 1, dus mijn moment is al gestolen. Ik heb niet op het podium gestaan, ik heb de champagne niet gehad, we hebben de champagne niet gehad. Hopelijk kunnen ze het juiste doen en ons in ieder geval de punten geven", zo hoopt Gasly.