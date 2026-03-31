Alpine-coureur Pierre Gasly kan zich niet vinden in de kritiek op de nieuwe Formule 1-regels. De Fransman heeft een compleet andere mening dan Max Verstappen, en stelt dat er te veel negativiteit is omtrent het regelpakket. Daarnaast vindt Gasly dat de coureurs nog steeds een grote rol spelen.

De nieuwe regels zijn voer voor discussie in de Formule 1-wereld. Max Verstappen is al sinds het begin van het jaar enorm kritisch, en hij krijgt steeds meer medestanders. Hij hekelt het feit dat de batterij een steeds belangrijkere rol gaat spelen, en dat het steeds meer op Mario Kart of Formule E op steroïden begint te lijken. Hij kreeg in de afgelopen dagen steun van onder meer Fernando Alonso en Lando Norris.

Is Gasly het eens met Verstappen?

Gasly heeft een compleet andere mening. De Fransman vocht afgelopen weekend in Japan met Verstappen, en laat nu bij Crash.net een ander geluid horen: "Om eerlijk te zijn denk ik dat er iets te veel negativiteit is, en dat vind ik niet leuk. Ik denk dat we de coureurs nog steeds te veel wegcijferen."

"Als je hier in Japan in sector één rijdt en je hebt een bepaalde hoeveelheid grip, dan maken de batterij en al die dingen niet echt uit, je moet alsnog de limiet opzoeken. Maar ja, ik ben het wel eens met wat andere coureurs zeggen over het rechte stuk, het batterijbeheer en dat soort dingen."

Vertrouwen in de sport

Gasly vindt dus wel dat er iets moet veranderen, maar hij gaat minder ver dan zijn concullega's: "Ik geloof in de Formule 1. Ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn, we zien allemaal hetzelfde. We spreken dezelfde taal. We willen allemaal dat de sport zo goed mogelijk is, en ik weet zeker dat we daar ook ons best voor gaan doen."

Hoe kijkt Gasly naar het Bearman-incident?

Gasly wil tot slot ook nog wat kwijt over de veelbesproken crash van Oliver Bearman, wat een direct gevolg van de nieuwe regels is: "Het is iets wat vrij nieuw is dit jaar. Dat hadden we eerst niet, en er zijn veel verschillende strategieën met de motoren. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat ernaar gekeken moet worden. Ik weet zeker dat iedereen de pauze van vier tot vijf weken gaat gebruiken om de Formule 1 in een betere vorm te krijgen."