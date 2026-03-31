Gasly geeft Verstappen tegengas over F1-regels: "Teveel negativiteit"

Gasly geeft Verstappen tegengas over F1-regels: "Teveel negativiteit"

Alpine-coureur Pierre Gasly kan zich niet vinden in de kritiek op de nieuwe Formule 1-regels. De Fransman heeft een compleet andere mening dan Max Verstappen, en stelt dat er te veel negativiteit is omtrent het regelpakket. Daarnaast vindt Gasly dat de coureurs nog steeds een grote rol spelen.

De nieuwe regels zijn voer voor discussie in de Formule 1-wereld. Max Verstappen is al sinds het begin van het jaar enorm kritisch, en hij krijgt steeds meer medestanders. Hij hekelt het feit dat de batterij een steeds belangrijkere rol gaat spelen, en dat het steeds meer op Mario Kart of Formule E op steroïden begint te lijken. Hij kreeg in de afgelopen dagen steun van onder meer Fernando Alonso en Lando Norris.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa
 Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers

Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers

22 maa

Is Gasly het eens met Verstappen?

Gasly heeft een compleet andere mening. De Fransman vocht afgelopen weekend in Japan met Verstappen, en laat nu bij Crash.net een ander geluid horen: "Om eerlijk te zijn denk ik dat er iets te veel negativiteit is, en dat vind ik niet leuk. Ik denk dat we de coureurs nog steeds te veel wegcijferen."

"Als je hier in Japan in sector één rijdt en je hebt een bepaalde hoeveelheid grip, dan maken de batterij en al die dingen niet echt uit, je moet alsnog de limiet opzoeken. Maar ja, ik ben het wel eens met wat andere coureurs zeggen over het rechte stuk, het batterijbeheer en dat soort dingen."

Vertrouwen in de sport

Gasly vindt dus wel dat er iets moet veranderen, maar hij gaat minder ver dan zijn concullega's: "Ik geloof in de Formule 1. Ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn, we zien allemaal hetzelfde. We spreken dezelfde taal. We willen allemaal dat de sport zo goed mogelijk is, en ik weet zeker dat we daar ook ons best voor gaan doen."

Hoe kijkt Gasly naar het Bearman-incident?

Gasly wil tot slot ook nog wat kwijt over de veelbesproken crash van Oliver Bearman, wat een direct gevolg van de nieuwe regels is: "Het is iets wat vrij nieuw is dit jaar. Dat hadden we eerst niet, en er zijn veel verschillende strategieën met de motoren. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat ernaar gekeken moet worden. Ik weet zeker dat iedereen de pauze van vier tot vijf weken gaat gebruiken om de Formule 1 in een betere vorm te krijgen."

F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Gasly Red Bull Racing Alpine GP Japan 2026

Reacties (14)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.764

    Tja Gasly is afhankelijk van de F1. Wat blijft er anders over voor hem? Dus zal hij vooral zijn straatje schoon houden. Verstappen is NIET afhankelijk van de F1. dus hij kan dit soort dingen roepen.

    • + 7
    • 31 maa 2026 - 14:53
    • JV fan

      Posts: 2.970

      Hoezo ? Gasly, kan ook ergens anders rijden als ie wilt..

      • + 6
      • 31 maa 2026 - 15:13
    • NicoS

      Posts: 20.514

      Gasly vind het niet zo erg dat hij halfgas door bepaalde snelle bochten moet, veel te gevaarlijk als je daar de limiet moet opzoeken…;)

      • + 8
      • 31 maa 2026 - 15:15
    • Stoffelman

      Posts: 6.316

      "Hoezo ? Gasly, kan ook ergens anders rijden als ie wilt.."

      -----

      Natuurlijk kan hij dat, simply lovely 😊

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 15:54
    • Regenrace

      Posts: 2.532

      In de commentaren zie je steeds hetzelfde patroon: doen ze het boven verwachting goed, dan is de kritiek op de 2026 regels mild of blijft achterwege.
      Doen ze het slechter dan verwacht/gehoopt of waarvan ze vinden dat ze recht op hebben, dan is de kritiek niet mals. Leer mij die pappenheimers kennen.

      • + 4
      • 31 maa 2026 - 16:15
    • Regenrace

      Posts: 2.532

      Waar blijft de vent die steevast achteraan rijdt en roept, ik vind die nieuwe regels helemaal te gek!

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 16:16
    • MatsVerstsappen

      Posts: 222

      Als mensen denken dat de deur gesloten is voor Gasly in andere raceklasses snappen ze er echt geen bal van. Die kan echt overal terecht.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 16:24
    • NicoS

      Posts: 20.514

      Natuurlijk kan Gasly in andere klassen terecht, alleen wil hij dat helemaal niet.
      Hij heeft natuurlijk net als elke coureur nog de droom om ooit wereldkampioen te worden. kortom, zijn F1 hoofdstuk is nog lang niet klaar, die wil nog wel een jaar of 10 door. Daarnaast zijn er ook veel coureurs die het voor gezien houden na hun F1 carrière.
      Max heeft alles wat hij wilde bereiken al bereikt, en heeft al zo vaak gezegd dat wat er nog komt een bonus is, en in de F1 blijft zolang hij het leuk vindt.
      En dat is ook precies de reden dat je de jonge garde niet zo uitgesproken is over de huidige regels, ze zijn allang blij een zitje te hebben in de oplaad…., euh koningsklasse van de autosport, tenminste, wat dat ook mag zijn….
      Kortom, beide staan er heel anders in

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 17:43
  • John6

    Posts: 11.549

    Inderdaad half gas door de bochten dat is toch wat iedere rijder wil Gasly, ik begrijp wel waarom hij dit zegt maar ik geloof er alleen geen reet van dat hij het geweldig vindt.

    • + 4
    • 31 maa 2026 - 14:57
  • Skoda F1

    Posts: 623

    Dat verdient wel respect hoor! Dat mensen zo'n pokke hekkel aan je hebben Dat ze liever voor lul rijden in een Mickey Mouse klasse..Dan je ook maar een beetje gelijk geven

    • + 4
    • 31 maa 2026 - 15:04
    • 919

      Posts: 4.155

      😄

      Verstappen roept structureel dat het rijden in deze auto's waardeloos is, niets te maken heeft met racen en dat je eigenlijk... Voor lul rijdt.
      Dat straalt af op de rest, het is niet heel gek dat er dan door een collega gezegd wordt 'het mag wel even minder', ookal geven ze hem achter de schermen best wel gelijk.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 16:05
  • Awesome

    Posts: 223

    Gasly is natuurlijk tevreden over de resultaten die hij in de Alpine haalt, dus is het goed. Net zoals de Mercedes en Ferrari rijders het prima vinden.
    Tot het net zoals bij Hamilton wat minder gaat, dan worden ze vanzelf kritisch op de regels.

    • + 3
    • 31 maa 2026 - 16:12
  • Larry Perkins

    Posts: 63.939

    "Gasly geeft tegengas."

    Pierre: "Dan laadt de batterij ook sneller op..."

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 17:58
  • Larry Perkins

    Posts: 63.939

    TegenGasly

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 17:59

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

