Pierre Gasly is een Franse autocoureur die op 7 februari 1996 werd geboren in het Franse Rouen. Gasly is een voormalig Red Bull Junior.

De carrièrestart van Pierre Gasly

Gasly begon zijn carrière op de karts. In 2006 finishte hij als vijftiende in het Franse mini kampioenschap, één jaar later werd hij vierde. In 2008 maakte hij de overstap naar de Cadetten en in 2009 ging hij internationaal rijden. Hij bleef tot eind 2010 in het KF3-kampioenschap actief en finishte als derde in het CIK-FIA Europese kampioenschap.

De weg van Gasly naar de F1

In 2011 maakte hij zijn debuut in de autosport, hij reed dat jaar het Franse Formule 4-kampioenschap. Na een overstap naar het Formule Renault-kampioenschap kwam Gasly in 2014 terecht in het Formula Renault 3.5-kampioenschap waar hij samen met Carlos Sainz Jr. om de titel streed. Gasly stond bekend als een goede coureur, maar was alles behalve een echt winnaar. In 2014 en 2015 won hij geen enkele wedstrijd. Pas in 2016, toen hij voor Prema in de GP2 actief was, scoorde Gasly zijn overwinning. Hij won vier races en eindigde als kampioen.

Gasly bij Red Bull

De overstap naar de Formule 1 werd halverwege het seizoen 2017 gemaakt. Gasly was de vervanger van Daniil Kvyat die door Red Bull Racing op een zijspoor werd gezet. Gasly reed in 2017 in het Japanse SuperFormula-kampioenschap en maakte hier grote indruk. Hem werd de kans op de titel ontnomen doordat de laatste race van het jaar werd afgelast. In Japan sloot Gasly het contact met Honda. Op voorspraak van Honda en Red Bull reed hij in 2018 voor Scuderia Toro Rosso zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Gasly scoorde 29 punten en finishte als vijftiende in het kampioenschap.