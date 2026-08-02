Volgens Alpine-baas Flavio Briatore moet de Formule 1 tijdens elk raceweekend een sprintrace organiseren. Dit jaar staan er zes sprintraces op de planning, maar als het aan Briatore ligt wordt dit aantal zo snel mogelijk uitgebreid. Hij ziet het als een manier om de fans meer entertainment te bieden.

Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de Formule 1. Het format en het aantal sprints is in de afgelopen jaren flink veranderd, maar de meningen zijn nog steeds verdeeld. Veel fans vinden het leuk dat er meer actie is, maar coureurs zoals Max Verstappen zien het liever anders. De kans is groot dat er in de toekomst meer sprints worden afgewerkt, ook omdat de jongere generatie fans dan meer entertainment heeft en men hogere kijkcijfers kan scoren.

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Wat is het plan van Briatore?

Alpine-baas Flavio Briatore is in ieder geval een voorstander van het uitbreiden van het aantal sprintraces. In een speciale podcast van The Race geeft hij hier zijn mening over: "We moeten de races een beetje aanpassen. Ik denk dat we de sprintraces tijdens elke race moeten houden, want we moeten meer geven aan de bezoeker. We doen niets voor de bezoekers, want de vrijdagochtend is gewoon veel te technisch."

Briatore doelt op de vrije trainingen, die voor de teams heel belangrijk zijn: "Je rijdt twee rondjes, je komt terug en dan gaan de mensen weg. Na de zaterdag, in de ochtend, nadat je de kwalificatie hebt gehad, is het klaar. Finito. Dan heb je de race nog."

Waarom is dit zo belangrijk?

Briatore wil meer sprintraces. De flamboyante Italiaan pleit voor dit plan, wat waarschijnlijk niet zo enthousiast zal worden ontvangen door iemand zoals Verstappen: "Met de sprintraces heb je in ieder geval twee races in een weekend. Je hebt twee starts, en de coureurs rijden ergens voor. Hij rijdt daar niet alleen voor de engineers. Als het aan mij ligt, hebben we die sprintraces nodig. Dan hebben we 24 races en 24 sprintraces."