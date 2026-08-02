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Briatore pleit voor sprintrace tijdens elk F1-weekend

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Briatore pleit voor sprintrace tijdens elk F1-weekend

Volgens Alpine-baas Flavio Briatore moet de Formule 1 tijdens elk raceweekend een sprintrace organiseren. Dit jaar staan er zes sprintraces op de planning, maar als het aan Briatore ligt wordt dit aantal zo snel mogelijk uitgebreid. Hij ziet het als een manier om de fans meer entertainment te bieden.

Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de Formule 1. Het format en het aantal sprints is in de afgelopen jaren flink veranderd, maar de meningen zijn nog steeds verdeeld. Veel fans vinden het leuk dat er meer actie is, maar coureurs zoals Max Verstappen zien het liever anders. De kans is groot dat er in de toekomst meer sprints worden afgewerkt, ook omdat de jongere generatie fans dan meer entertainment heeft en men hogere kijkcijfers kan scoren.

Meer over Flavio Briatore Briatore bedacht samen met Trump opvallend F1-plan

Briatore bedacht samen met Trump opvallend F1-plan

3 aug

Wat is het plan van Briatore?

Alpine-baas Flavio Briatore is in ieder geval een voorstander van het uitbreiden van het aantal sprintraces. In een speciale podcast van The Race geeft hij hier zijn mening over: "We moeten de races een beetje aanpassen. Ik denk dat we de sprintraces tijdens elke race moeten houden, want we moeten meer geven aan de bezoeker. We doen niets voor de bezoekers, want de vrijdagochtend is gewoon veel te technisch."

Briatore doelt op de vrije trainingen, die voor de teams heel belangrijk zijn: "Je rijdt twee rondjes, je komt terug en dan gaan de mensen weg. Na de zaterdag, in de ochtend, nadat je de kwalificatie hebt gehad, is het klaar. Finito. Dan heb je de race nog."

Waarom is dit zo belangrijk?

Briatore wil meer sprintraces. De flamboyante Italiaan pleit voor dit plan, wat waarschijnlijk niet zo enthousiast zal worden ontvangen door iemand zoals Verstappen: "Met de sprintraces heb je in ieder geval twee races in een weekend. Je hebt twee starts, en de coureurs rijden ergens voor. Hij rijdt daar niet alleen voor de engineers. Als het aan mij ligt, hebben we die sprintraces nodig. Dan hebben we 24 races en 24 sprintraces."

Bertrand Gachot

Posts: 1.321

Misschien een goed idee dat de “fashion mannetjes Briatote en Stroll” zich gewoon weer op kleding richten ipv de f1 sport verder kapot te willen vercommercialiseren en te verpesten met het bloedgeld uit SA?

  • 9
  • 2 aug 2026 - 09:50
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Flavio Briatore Red Bull Racing Alpine

Reacties (26)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.321

    Misschien een goed idee dat de “fashion mannetjes Briatote en Stroll” zich gewoon weer op kleding richten ipv de f1 sport verder kapot te willen vercommercialiseren en te verpesten met het bloedgeld uit SA?

    • + 9
    • 2 aug 2026 - 09:50
    • Joseph1000

      Posts: 326

      Het publiek wilt meer actie tegenwoordig. De jaren 90 zijn wel klaar en die Vrije trainingen heeft het publiek niks aan. Vergeet niet een f1 kaartje is vrij prijzig ze willen waar voor hun geld.

      • + 2
      • 2 aug 2026 - 12:27
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.321

      Eens met @snailer!

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 15:19
    • Larry Perkins

      Posts: 66.829

      De genoemde podcast…

      Flavio Briatore tells us how F1 is really changing
      (The Race, 53,57 minuten)

      https://youtu.be/tDY2ynsucsw

      Chapters:
      00:00 Alpine x Gucci
      07:43 Benetton's F1 rise
      13:40 Being an F1 outsider
      18:20 Ecclestone vs Liberty
      24:46 Working on NJ GP with Trump
      27:57 F1's current commercial success
      32:19 Dealing with Renault in F1
      35:15 Alpine's driver situation
      37:43 Building Alpine back up
      42:03 Creating a culture in a team
      46:39 Where F1 can keep growing

      In het laatste deel (46:39 Where F1 can keep growing) praat de vervallen, fossiele, flamboyante crimineel over de vermaledijde sprintraces.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 16:40
  • El Maximo

    Posts: 331

    Ben het er eigenlijk wel mee eens. Niets zo saai als de vrije trainingen en de coureurs krijgen genoeg betaald om twee keer te racen in een weekend.

    • + 5
    • 2 aug 2026 - 10:23
    • Mr Marly

      Posts: 8.035

      Geen populaire mening maar deel deze wel. Vrije trainingen volg ik al jaren niet meer terwijl ik de sprints en de kwalificatie daarvan wel bekijk en ook al regelmatig leuke sprintraces heb gezien. Het lijkt mij als toeschouwer op het circuit ook vele malen leuker omdat er meer actie is gedurende het weekend. Echter denk ik wel dat ze een andere type band moeten selecteren voor de sprint om zodoende de hoofdrace wat minder voorspelbaar te maken (dus de kwalificatie en race op hetzelfde type band).

      • + 2
      • 2 aug 2026 - 10:34
    • snailer

      Posts: 34.092

      Uiteraard ben ik het er niet mee eens.

      Sprints zijn vooral bedacht om sensatie in de hand te werken.

      Bij mij gaat het tegen alle regels in die ik bij F1 altijd heb gevoeld:

      Elk team werkt samen knetterhard aan de bestmogelijke setup zodat de beste combinatie mogelijk wordt gecreëerd.

      De sprints zorgen er voor dat auto's niet optimaal zijn geprepareerd.

      Maar verder vind ik het best. F1 bestaat al een tijdje niet meer.

      Ik ben hier nog omdat er 3 rijders zijn waar ik fan van ben.

      • + 4
      • 2 aug 2026 - 11:11
    • Joseph1000

      Posts: 326

      Klopt die vrije trainingen zijn. Saai. En op zaterdag heb je alleen de kwalificatie .
      Dan hebben de mensen meer waar voor hun geld en actie op de baan.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 11:29
    • powered by bye

      Posts: 535

      Je ziet weinig actie in de sprint omdat ze de auto heel moeten houden voor de kwali van zondag dus van mij mag het helemaal de kliko in

      • + 4
      • 2 aug 2026 - 11:59
    • Mr Marly

      Posts: 8.035

      Powered by bye, dan raad ik je aan om toch wat inhaalacties terug te kijken tijdens de sprints, er staan er legio op jouwbuis.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 12:22
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.321

      Niks saai, de OG fans willen gewoon weer terug naar het oude format: vt van anderhalf uur, en twee uur kwalificatie ( dus een uur op vrijdag en een uur op zaterdag) , op zondag ochtend nog een half uur warm up, zo krijg je ook als fan op de baan waar voor je geld! Ik betaalde me blauw voor een gp op Monza, en alleen wat actie in de middag, wat een aanfluiting in de jaren 90 had je het hele weekend actie

      • + 4
      • 2 aug 2026 - 12:38
    • snailer

      Posts: 34.092

      Helemaal mee eens, Bertrand.

      Maar er is wat mij betreft veel meer aan de hand. Ik spreek dan wel over hoe ik F1 graag zo zou zien. Realiseer me dat ik er vrij alleen in sta.

      De issue is dat de echte (mijn F1) op alle gebieden onderdrukt wordt in de hoop dat het kunstmatig spannend blijft:
      - cost cap. Door de grote financiele beperkingen wordt een gat financieel gezien in stand gehouden. Na een paar updates is het klaar.
      - sprints: Het juist afstellen van een complex systeem als een F1 auto wordt onderdrukt in de hoop op onnatuurlijke verrassingen. Een natuurlijke verrassing zou kunnen ontstaan door omstandigheden op de baan, bijvoorbeeld regen, of groot verval in temperatuur of andersom.
      - Voor mij de belangrijkste. Wiel aan wiel racen wordt onderdrukt door de meest belachelijke regels. De apex is bepalend. Ik denk dan... Welke Apex? Die van de rijder aan de binnenkant? Die van de rijder aan de buitenkant? Die van de ideale lijn voor rijder a? Of voor rijder b, c of d? Of is het de apex waarvan de stewards denken dat het de apex is? In mijn beleving moet de inhalende rijder moeite doen om in te halen zonder regels. Gaat hij het aan de binnenkant proberen, dan bepaalt hij voor een deel waar de rijder aan de buitenkant mag rijden. Doet hij het aan de buitenkant, dan legt hij zijn succes op de penaltystip. EIndigt de ruimte dan mag hij kiezen. Van de baan af, of even liften en een nieuwe poging doen. Het maakt ook direct de tweede grote kwalitiet van het wiel aan wiel racen belangrijk. Verdedigen. En het sneeuwbaleffect gaat nog veel verder. Te ver verdedigen betekent een switcheroo. Etc. Weg met al die race regels. Laat de rijders het zelf uitzoeken. Er hebben nooit onbeschreven wetten rond het wiel aan wiel racen bestaan. Oorzaak en gevolg heeft altijd geregeerd en de rijders zoeken daar de grens bij op.
      - De huidige formule. Het is zeer limiterend voor het echte race. Grote delen is er alleen de ice aan pover over. Dikke ballen bochten zijn met de downforce peanuts. Het racen wordt via de regels onderdrukt. Ook het verdedigen is voor een groot deel van de baan met de belachelijke hybride overkill.

      @MrMarly, weet je zeker dat er veel inhaalacties zijn in het algemeen laat staan in sprint races?

      Ik zie voornamelijk flye byes. Soms met 333 pk verschil in kracht.

      Zoals gezegt. Het is niet meer mijn F1. Die bestaat niet meer. Daarom bestaat in de huidige F1 ook de OG fan niet meer. Zelf noem ik me tegenwoordig ex F1 fan.
      Gescheiden.

      • + 2
      • 2 aug 2026 - 14:05
    • Mr Marly

      Posts: 8.035

      Snailer, ik bedoel algemeen en dus niet alleen dit jaar (heb mezelf voorgenomen om hier niet meer telkens negatief over te zijn ook al ben ik dat wel), maar ja ik kijk de races dan ook daadwerkelijk.

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 15:01
    • snailer

      Posts: 34.092

      Vorig jaar heb ik meer samenvattingen gezien van sprints. Kan me werkelijk niet veel inhaalacties herinneren.

      Persoonlijk heb ik buiten het volgen van mijn 3 favoriete rijders de F1 al achtergelaten. En zoals je zou kunnen lezen baal ik persoonlijk over de regels rond het wiel aan wiel racen. Ik was vorig jaar al afgehaakt. ALs er gewoon echt geracet kan worden vind ik over het algemeen elke regel verder best.

      En ja. Ik ben 1 van de weinigen die zou willen dat Verstappen stopt met F1 en overstapt naar de 'grote' endurance races. Daar is gewoon nog echt racen te zien, hoewel daar ook beperkende regels zijn. Maar er kan gewoon wiel aan wiel worden geracet en bij tijd en wijlen erg hard geracet.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 15:25
    • Mr Marly

      Posts: 8.035

      Ik lees het maar begrijp het niet, ga lekker endurance kijken Mac komt daar vanzelf wel terecht ooit en laat de F1 lekker links liggen. Eens gaan wij het niet worden en dat is prima maar om telkens weer te zeggen dat de F1 dood is dat je een OG bent (domme uitdrukking overigens), vooral niet kijkt, voegt echt niks toe. Je lijkt wel die gescheiden persoon die blijft stalken.

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 15:33
    • Larry Perkins

      Posts: 66.829

      Eens met @Bertrand, zo zag het format er ongeveer ook in de jaren '70 uit, en in die tijd heb ik mijn Formule 1-'opvoeding' gehad...

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 16:14
    • snailer

      Posts: 34.092

      Ik begon niet over OG en heb nergens gezegd dat deze dood zijn.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 16:14
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.321

      Alles wat Snailer zegt!

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 17:03
    • powered by bye

      Posts: 535

      Misschien moeten ze iets verzinnen dat op de The BMW M1 Procar Championship lijkt

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 17:47
    • snailer

      Posts: 34.092

      Ik laat me graag informeren wat ze daar doen, powered by bye.

      Kijk momenteel als ik niets anders om handen heb endurance. Maar mocht bij de BMW een goede methode zijn waar wel goed kan worden geracet dan hoor ik dat graag.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 18:26
  • Danimal5981

    Posts: 688

    Ik zou naast de traditionele race, geen sprintrace maar een team-tijdrit houden en zo het belang van het team en het constructeurskampioenschap opschroeven.

    Of het nu een gecombineerde kwalificatie sessie is (gecombineerde tijd van beide teamgenoten), of dat beide een helft van een sprintrace op zich nemen (tenminste één pitstop), maakt me niet veel uit, maar ik vind dat de oplossing daar moet worden gezocht.

    • + 1
    • 2 aug 2026 - 11:26
    • Joseph1000

      Posts: 326

      Publiek wilt vooral de coureurs in actie zien .met de Sprint races zin ook punten te verdelen dus het gaat ergens om. Die constructie titel zal niemand een reet roesten.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 12:23
    • Danimal5981

      Posts: 688

      Dan ben ik (gelukkig) "iemand" anders: coureurs besturen toch nog altijd de auto's??

      Het punt is dat je met een koppel- of teamkoers, of een gecombineerde race tegen de klok (zoals ook in het wielrennen meerdere disciplines zijn) gewoon nog steeds een race hebt, alleen met een ander dan een individueel belang.

      En andere fans interesseert het misschien minder, maar teams verdienen in het constructeurskampioenschap hun geld. Geen geld, geen team, minder coureurs, minder spektakel. Mij lijkt het een beter experiment dan die sprintraces.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 22:22
  • schwantz34

    Posts: 42.556

    Ik pleit voor het compleet afschaffen van die sprint onzin, en een volledige terugkeer naar het oude format van 3VT,s, kwali, race.



    Zo, die kunnen Flav en Stef in hun toch al extreem goed gevulde zakken steken!

    • + 4
    • 2 aug 2026 - 13:34
    • Larry Perkins

      Posts: 66.829

      Ik pleit voor het compleet afschaffen van Flav en Stef en soortgenoten

      Vierendelen en kielhalen met dergelijke parasieten en flamboyante criminelen!
      Zo, dan kunnen Flav en Stef straks niks meer in hun zakken steken...

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 16:19
  • Ernie5335

    Posts: 5.944

    Hoe ouder, hoe gekker 😜

    • + 0
    • 2 aug 2026 - 20:44

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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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