'Nieuwe managementstructuur van Piastri was onvermijdelijk'

David Coulthard was absoluut niet verbaasd toen hij hoorde dat Mark Webber dit seizoen een kleinere rol heeft gekregen bij de begeleiding van Oscar Piastri. De oud-coureur en zijn vrouw Ann Neal houden zich alleen nog maar bezig met commerciële zaken, maar zijn nog wel betrokken bij zijn management. 

Piastri haalde in de winter zijn oude F2-engineer Pedro Matos om hem bij de Grand Prix-weekenden bij te staan. Coulthard en Webber waren teamgenoten in 2007 en 2008 bij Red Bull Racing. Het contact tussen de twee is nog altijd goed. 

Coulthard heeft gesproken met Webber

In de Up to Speed-podcast vertelt Coulthard over de situatie: "Mark is er nog steeds nauw bij betrokken en ik heb de afgelopen weken veel contact met hem gehad", zei hij. "Hij zal alleen niet meer zo vaak langs de baan te vinden zijn. Dat is eigenlijk alles. Maar er was niets specifieks dat de aanleiding was." Volgens Coulthard is de nieuwe rol van Webber dan ook vanzelfsprekend. 

Webber en Piastri hebben veel behaald samen. Vanuit de Formule 2 wist Webber de McLaren-coureur niet alleen naar de koningsklasse te leiden, maar ook naar McLaren. In eerste instantie zou hij voor Alpine gaan rijden, maar dat is er nooit van gekomen. "Ze hebben hem bij McLaren gekregen, hem geholpen in de beginfase om Grand Prix-coureur te worden en hem vervolgens betrokken bij een behoorlijk openbaar gesprek over de vraag of de aanpak van McLaren wel de juiste was om ons races te laten zien."

Webber wil Piastri zijn gang laten gaan

Coulthard weet te melden dat Webber de jonge coureur graag zijn gang wil laten gaan. "Om een ​​uitdrukking van Mark Webber te gebruiken: ik heb Oscar van dichtbij meegemaakt tijdens zijn eerste poging om een ​​wereldtitel te winnen, dus je wilt natuurlijk een stapje terugdoen en hem zijn gang laten gaan. Ik denk dat het gewoon een natuurlijke ontwikkeling is in deze nieuwe situatie waarin hij zich bevindt."

Piastri heeft een matige start van het seizoen, mede door pech. De eerste twee races kon hij niet van start door technische problemen, waardoor hij achterloopt op de concurrentie. Momenteel staat hij zesde in het wereldkampioenschap en verschilt hij vier punten met teamgenoot Lando Norris.

F1 Nieuws Mark Webber David Coulthard Oscar Piastri Alpine McLaren

Reacties (4)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.383

    Onvermijdelijk.....want...??

    • + 1
    • 11 apr 2026 - 15:51
    • elflitso

      Posts: 1.846

      Webber lag te vaak overhoop met Brown..:-)

      • + 0
      • 11 apr 2026 - 19:13
  • Pietje Bell

    Posts: 34.261

    Toch wel apart dat hij nog erg weinig aanwezig zal zijn. Iedere coureur heeft vaak zijn
    manager bij zich. Maakt niet uit hoelang iemand al in de F1 rijdt.
    Zelfs Perez heeft nu weer zijn zus Paola bij zich die al jaren zijn manager is.
    Niet elk weekend was ze aanwezig, maar wel de meeste weekends.

    Voor wie dat nieuw is: paola__pérez

    Commercial Director of @schecoperez & @fundacionchecoperez
    PEREZ RACING MANAGEMENT®

    • + 0
    • 11 apr 2026 - 16:51
  • Larry Perkins

    Posts: 64.255

    Bovengenoemde podcast…

    Is Lando Norris destined to be a one-time World Champion? | Up To Speed
    (38,45 minuten)

    https://youtu.be/D5N1G2aqq7A

    Over Piastri en Webber vanaf minuut 17,35.

    • + 0
    • 11 apr 2026 - 22:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

