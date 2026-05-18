'Chinese autogigant BYD aast op Alpine-aandelen'

Het team van Alpine speelt momenteel een grote rol in discussies in de Formule 1. Het is geen geheim dat Christian Horner en Mercedes zouden azen op 24 procent van de aandelen, maar er lijkt een nieuwe kaper op de kust te liggen. Ook het Chinese automerk BYD wordt nu in verband gebracht met Alpine.

Het team van Alpine rijdt sinds dit jaar met krachtbronnen van Mercedes. Renault is gestopt met het bouwen van eigen motoren, en het is nog maar de vraag of ze in de toekomst nog actief zijn in de Formule 1. Het is daarnaast geen geheim dat het aandelenpakket van 24 procent van investeringsmaatschappij Otro Capital in de etalage staat. Eerder werd duidelijk dat voormalig Red Bull-teambaas Horner interesse heeft, terwijl ook Mercedes wil instappen.

Wat heeft BYD gedaan?

Volgens journaliste Julianne Cerasoli zou ook de Chinese autogigant BYD interesse hebben. Bij UOL stelt ze dat er gesprekken zouden hebben plaatsgevonden: "Opvallend genoeg vond het gesprek met BYD tegelijkertijd plaats met de gesprekken van Mercedes, alsof het een soort tegenaanval was. Mercedes is niet de enige partij met interesse, want je hebt ook de investeringsgroep van Horner."

Grootse plannen

Cerasoli stelt bij UOL dat de interesse van BYD in Alpine veel verder gaat dan bij de andere partijen. Zo zouden ze ook geïnteresseerd zijn in het overnemen van de motorfabriek in Viry-Chatillon, waar Renault de F1-motoren maakte.

Dat BYD interesse heeft in de Formule 1, werd enkele maanden geleden al duidelijk. Zo gaven Stella Li van BYD en Formule 1-CEO Stefano Domenicali toe dat ze gesprekken voerden, en gingen er zelfs geruchten rond over de komst van een nieuw team naar de grid. Nu lijkt Alpine dus in beeld te zijn als mogelijke kanshebber om te worden overgenomen door de Chinese autobouwer.

Blijft Briatore bij het team?

De kans is volgens Cerasoli klein dat huidig kopstuk Flavio Briatore de overname gaat meemaken. Ze stelt dat zijn invloed is afgenomen: "Briatore kan het wel vergeten. Zijn dagen zijn geteld; hij zou tot het einde van het jaar blijven, maar zou niet de beslissingen mogen nemen die daarbij horen, hij regelt alleen de dagelijkse gang van zaken in het team."

"Het hangt meer af van Renault of ze wel in de Formule 1 willen blijven. Ik weet niet of je je het nog kan herinneren, maar toen Alonso nog titels won, gingen er al geruchten rond dat Renault niet meer in de Formule 1 geloofde."

The Wolf

Posts: 823

Ze twijfelen nog, FE of FE on steroids

  • 2
  • 18 mei 2026 - 15:09
F1 Nieuws Alpine BYD

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 259

    Je zou toch eerder verwachten dat ze voor de FE zouden gaan.

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 15:01
    • The Wolf

      Posts: 823

      Ze twijfelen nog, FE of FE on steroids

      • + 2
      • 18 mei 2026 - 15:09
  • TylaHunter

    Posts: 10.676

    Ergens zou ik zeggen: kom maar. Alpine betekent voor mij weinig.

    Maar BYD... volledig elektrisch terwijl F1 spreekt over V8 en meer ICE en minder elektrisch... lijkt me gewoon niet logisch.

    • + 1
    • 18 mei 2026 - 15:02
    • The Wolf

      Posts: 823

      Dat zijn verhalen voor de bühne. Om die protesterende fans even stil te houden, tot de storm is gaan liggen. De V8 komt nooit terug. F1 wordt volledig elektrisch, alleen doen ze dat gefaseerd. Dus ja, met het oog op de toekomst logisch de interesse van BYD.

      • + 0
      • 18 mei 2026 - 15:08
    • TylaHunter

      Posts: 10.676

      The Wolf@ De F1 kan tot aan 2048 niet volledig elektrisch. Formule E heeft het alleenrecht van de FIA.

      • + 1
      • 18 mei 2026 - 15:28
    • Joeppp

      Posts: 8.579

      BYD maakt ook hybrides voor de Europese markt. Eenmaal in een hybride is de stap straks een stuk makkelijker naar EV mocht dat moeten volgens de wet.

      • + 0
      • 18 mei 2026 - 15:29
  • Larry Perkins

    Posts: 65.062

    Gelukkig zijn de aangepaste aanvangstijden voor Canada al wel bekend...

    • + 1
    • 18 mei 2026 - 15:13

