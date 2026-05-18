Het team van Alpine speelt momenteel een grote rol in discussies in de Formule 1. Het is geen geheim dat Christian Horner en Mercedes zouden azen op 24 procent van de aandelen, maar er lijkt een nieuwe kaper op de kust te liggen. Ook het Chinese automerk BYD wordt nu in verband gebracht met Alpine.

Het team van Alpine rijdt sinds dit jaar met krachtbronnen van Mercedes. Renault is gestopt met het bouwen van eigen motoren, en het is nog maar de vraag of ze in de toekomst nog actief zijn in de Formule 1. Het is daarnaast geen geheim dat het aandelenpakket van 24 procent van investeringsmaatschappij Otro Capital in de etalage staat. Eerder werd duidelijk dat voormalig Red Bull-teambaas Horner interesse heeft, terwijl ook Mercedes wil instappen.

Wat heeft BYD gedaan?

Volgens journaliste Julianne Cerasoli zou ook de Chinese autogigant BYD interesse hebben. Bij UOL stelt ze dat er gesprekken zouden hebben plaatsgevonden: "Opvallend genoeg vond het gesprek met BYD tegelijkertijd plaats met de gesprekken van Mercedes, alsof het een soort tegenaanval was. Mercedes is niet de enige partij met interesse, want je hebt ook de investeringsgroep van Horner."

Grootse plannen

Cerasoli stelt bij UOL dat de interesse van BYD in Alpine veel verder gaat dan bij de andere partijen. Zo zouden ze ook geïnteresseerd zijn in het overnemen van de motorfabriek in Viry-Chatillon, waar Renault de F1-motoren maakte.

Dat BYD interesse heeft in de Formule 1, werd enkele maanden geleden al duidelijk. Zo gaven Stella Li van BYD en Formule 1-CEO Stefano Domenicali toe dat ze gesprekken voerden, en gingen er zelfs geruchten rond over de komst van een nieuw team naar de grid. Nu lijkt Alpine dus in beeld te zijn als mogelijke kanshebber om te worden overgenomen door de Chinese autobouwer.

Blijft Briatore bij het team?

De kans is volgens Cerasoli klein dat huidig kopstuk Flavio Briatore de overname gaat meemaken. Ze stelt dat zijn invloed is afgenomen: "Briatore kan het wel vergeten. Zijn dagen zijn geteld; hij zou tot het einde van het jaar blijven, maar zou niet de beslissingen mogen nemen die daarbij horen, hij regelt alleen de dagelijkse gang van zaken in het team."

"Het hangt meer af van Renault of ze wel in de Formule 1 willen blijven. Ik weet niet of je je het nog kan herinneren, maar toen Alonso nog titels won, gingen er al geruchten rond dat Renault niet meer in de Formule 1 geloofde."