Alpine houdt situatie van Russell en Antonelli in de gaten

Alpine houdt situatie van Russell en Antonelli in de gaten

De Formule 1-wereld staat aan de vooravond van een chaotisch silly season. Veel coureurs lopen na dit jaar uit hun contract, terwijl er ook veel vraagtekens bestaan over de toekomst van Max Verstappen. Het team van Alpine zal niet snel met een update over de toekomst komen, want Flavio Briatore wil afwachten wat er met de Mercedes-coureurs gebeurt.

Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell hebben een sterke start van het seizoen achter de rug. Antonelli won afgelopen weekend zijn vierde Grand Prix op rij, terwijl Russell uitviel, maar een dag eerder de sprintrace had gewonnen. Toch is de toekomst van beide coureurs nog onzeker, omdat Max Verstappen veelvuldig wordt gelinkt aan een zitje bij het Duitse topteam.

Wat is Briatore van plan?

Als Antonelli of Russell echt vertrekt bij Mercedes, dan moeten ze snel op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Bij Alpine zijn ze zich daarvan bewust, en kopstuk Flavio Briatore stelt dat ze voorlopig geen knoop gaan doorhakken. In gesprek met The Race werd Briatore gevraagd naar de coureursplannen voor 2027, zijn antwoord was duidelijk: "We weten nog niet wat er gaat gebeuren met Mercedes. We weten niet of Mercedes Max oppikt of zo. Dus laten we eens kijken wat we in huis hebben voordat we verdergaan."

Wat is de huidige situatie bij Alpine?

Bij Alpine rijden dit jaar Franco Colapinto en Pierre Gasly. Voor volgend jaar kan er veel veranderen, maar het lijkt erop dat Gasly nergens heengaat. De Fransman beschikt over een meerjarig contract, en geldt als de kopman van het team. Hij presteerde in de eerste vijf races van het seizoen zeer stabiel, en de kans is klein dat hij mag vertrekken.

Over Colapinto bestond in de afgelopen weken de nodige onduidelijkheid. Hij kende vorig jaar een zwaar seizoen, en er werd gefluisterd dat hij kon vertrekken. Dit jaar doet Colapinto het zeker niet slecht en na een aantal positieve resultaten lijkt het er sterk op dat Alpine positief is over zijn toekomst. Maar als Russell of Antonelli op de markt komt, dan kan er vanzelfsprekend nog veel veranderen.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Mercedes
