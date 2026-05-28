De Formule 1-wereld staat aan de vooravond van een chaotisch silly season. Veel coureurs lopen na dit jaar uit hun contract, terwijl er ook veel vraagtekens bestaan over de toekomst van Max Verstappen. Het team van Alpine zal niet snel met een update over de toekomst komen, want Flavio Briatore wil afwachten wat er met de Mercedes-coureurs gebeurt.

Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell hebben een sterke start van het seizoen achter de rug. Antonelli won afgelopen weekend zijn vierde Grand Prix op rij, terwijl Russell uitviel, maar een dag eerder de sprintrace had gewonnen. Toch is de toekomst van beide coureurs nog onzeker, omdat Max Verstappen veelvuldig wordt gelinkt aan een zitje bij het Duitse topteam.

Wat is Briatore van plan?

Als Antonelli of Russell echt vertrekt bij Mercedes, dan moeten ze snel op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Bij Alpine zijn ze zich daarvan bewust, en kopstuk Flavio Briatore stelt dat ze voorlopig geen knoop gaan doorhakken. In gesprek met The Race werd Briatore gevraagd naar de coureursplannen voor 2027, zijn antwoord was duidelijk: "We weten nog niet wat er gaat gebeuren met Mercedes. We weten niet of Mercedes Max oppikt of zo. Dus laten we eens kijken wat we in huis hebben voordat we verdergaan."

Wat is de huidige situatie bij Alpine?

Bij Alpine rijden dit jaar Franco Colapinto en Pierre Gasly. Voor volgend jaar kan er veel veranderen, maar het lijkt erop dat Gasly nergens heengaat. De Fransman beschikt over een meerjarig contract, en geldt als de kopman van het team. Hij presteerde in de eerste vijf races van het seizoen zeer stabiel, en de kans is klein dat hij mag vertrekken.

Over Colapinto bestond in de afgelopen weken de nodige onduidelijkheid. Hij kende vorig jaar een zwaar seizoen, en er werd gefluisterd dat hij kon vertrekken. Dit jaar doet Colapinto het zeker niet slecht en na een aantal positieve resultaten lijkt het er sterk op dat Alpine positief is over zijn toekomst. Maar als Russell of Antonelli op de markt komt, dan kan er vanzelfsprekend nog veel veranderen.