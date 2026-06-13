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Alpine heeft medelijden met boze Russell

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Alpine heeft medelijden met boze Russell

Alpine-kopstuk Steve Nielsen heeft medelijden met George Russell na de Grand Prix van Monaco. Alpine kreeg het vrijdag voor elkaar om de tijdstraffen van Pierre Gasly weg te poetsen, en daar zijn ze bij Mercedes een beetje jaloers op. Nielsen begrijpt het heel goed dat Russell boos is.

De Grand Prix van Monaco werd vorig weekend gekenmerkt door de grote hoeveelheid tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly kreeg twee tijdstraffen, waardoor hij van het podium viel. Alpine tekende een right to review aan, en deze werd tot verrassing van velen geaccepteerd. Op vrijdag gaf de FIA Alpine gelijk, en kreeg Gasly zijn derde plaats terug.

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'Hier klopt iets niet'

Bij Alpine zijn ze trots op dit succes, en teambaas Steve Nielsen deelde zijn gevoel met de internationale media in Barcelona: "We waren al op vrijdag en zaterdag gewaarschuwd dat er problemen waren met dat gedeelte van de baan. Daarom hadden we onze coureurs al gewaarschuwd. Toen we al die straffen zagen in de race, dachten we: 'Oké, hier klopt iets niet.' Ik doe dit al een paar jaar, en over een heel seizoen zie je misschien vier of vijf van dit soort overtredingen. Om er dan zes op één middag te zien, waarvan drie voor ons, dan denk je: 'Hier is iets fout.'"

Hoe kijkt Alpine naar de Russell-situatie?

Naast Gasly werd ook Mercedes-coureur George Russell getroffen. Hij kreeg ook een tijdstraf van vijf seconden voor het te hard rijden in de pitlane. Tijdens de pitstop werd zijn straf incorrect uitgevoerd, waarna hij een drive through penalty kreeg. Het feit dat de straffen verkeerd werden gemeten, zorgt dus ook voor discussie over de straf van Russell.

Nielsen begrijpt dat de Brit misschien boos is: "We zullen nooit weten of zijn overtreding echt terecht was. En ik weet eigenlijk ook niet hoe je daar achter zou kunnen komen. Als ik in die positie zou zitten, dan zou ik ook heel boos zijn."

Toch teleurstelling

Bij Alpine zijn ze opgelucht dat ze de podiumplek weer terug hebben gekregen. Toch doet het bij Nielsen nog een beetje pijn, want ze hebben nooit echt fysiek op het podium gestaan: "Als ik kon ruilen, dan zou ik dat podiummoment boven de punten kiezen. Die emotie krijg je gewoon nooit meer terug."

Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws George Russell Mercedes Alpine GP Barcelona 2026

Reacties (4)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.288

    Vorig weekend en gisteren en vandaag alweer was hier 's morgens deze site steeds
    offline zonder dat dat van te voren kenbaar was gemaakt. vandaag zlfs tot 10:30 uur
    en dat tijdens 2 GP weekenden.
    Ik zie dat er wel een 5-tal artikelen zijn geplaatst en dat terwijl de site niet online is?

    Was dat alleen hier of ook bij anderen?

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 10:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
2
10
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1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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