Alpine-kopstuk Steve Nielsen heeft medelijden met George Russell na de Grand Prix van Monaco. Alpine kreeg het vrijdag voor elkaar om de tijdstraffen van Pierre Gasly weg te poetsen, en daar zijn ze bij Mercedes een beetje jaloers op. Nielsen begrijpt het heel goed dat Russell boos is.

De Grand Prix van Monaco werd vorig weekend gekenmerkt door de grote hoeveelheid tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly kreeg twee tijdstraffen, waardoor hij van het podium viel. Alpine tekende een right to review aan, en deze werd tot verrassing van velen geaccepteerd. Op vrijdag gaf de FIA Alpine gelijk, en kreeg Gasly zijn derde plaats terug.

'Hier klopt iets niet'

Bij Alpine zijn ze trots op dit succes, en teambaas Steve Nielsen deelde zijn gevoel met de internationale media in Barcelona: "We waren al op vrijdag en zaterdag gewaarschuwd dat er problemen waren met dat gedeelte van de baan. Daarom hadden we onze coureurs al gewaarschuwd. Toen we al die straffen zagen in de race, dachten we: 'Oké, hier klopt iets niet.' Ik doe dit al een paar jaar, en over een heel seizoen zie je misschien vier of vijf van dit soort overtredingen. Om er dan zes op één middag te zien, waarvan drie voor ons, dan denk je: 'Hier is iets fout.'"

Hoe kijkt Alpine naar de Russell-situatie?

Naast Gasly werd ook Mercedes-coureur George Russell getroffen. Hij kreeg ook een tijdstraf van vijf seconden voor het te hard rijden in de pitlane. Tijdens de pitstop werd zijn straf incorrect uitgevoerd, waarna hij een drive through penalty kreeg. Het feit dat de straffen verkeerd werden gemeten, zorgt dus ook voor discussie over de straf van Russell.

Nielsen begrijpt dat de Brit misschien boos is: "We zullen nooit weten of zijn overtreding echt terecht was. En ik weet eigenlijk ook niet hoe je daar achter zou kunnen komen. Als ik in die positie zou zitten, dan zou ik ook heel boos zijn."

Toch teleurstelling

Bij Alpine zijn ze opgelucht dat ze de podiumplek weer terug hebben gekregen. Toch doet het bij Nielsen nog een beetje pijn, want ze hebben nooit echt fysiek op het podium gestaan: "Als ik kon ruilen, dan zou ik dat podiummoment boven de punten kiezen. Die emotie krijg je gewoon nooit meer terug."