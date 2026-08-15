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'Colapinto kan Alpine-stoeltje behouden: Briatore heeft aanbieding klaarliggen'

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'Colapinto kan Alpine-stoeltje behouden: Briatore heeft aanbieding klaarliggen'

Franco Colapinto lijkt plots weer serieus kans te maken op een langer verblijf bij Alpine. De Argentijn zou volgens Formule 1-journalist Marc Limacher zelfs een aanbieding hebben gekregen voor 2027, met een optie voor nog een extra seizoen. De gesprekken zouden momenteel echter op pauze staan.

Colapinto kwam halverwege 2025 bij Alpine terecht als vervanger van Jack Doohan. Sindsdien vormt hij samen met Pierre Gasly het rijdersduo van de Franse renstal. Hoewel de Argentijn dit seizoen slechts sporadisch punten weet te pakken, lijkt zijn toekomst bij het team nog allerminst uitgesloten. Her en der werd er gesproken over een terugkeer van Fernando Alonso bij het Franse merk, al heerst er nog altijd hoop voor Colapinto. 

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Alpine houdt deur open voor Colapinto

Volgens Limacher heeft Alpine Colapinto een contractvoorstel voor 2027 gedaan, waarbij de renstal ook de mogelijkheid zou hebben om de samenwerking met een jaar te verlengen. "Er ligt een aanbieding voor 2027 met een optie voor 2028", klinkt het. De overeenkomst is volgens de journalist voorlopig echter op pauze gezet.

Dat betekent dat Colapinto nog altijd moet afwachten waar zijn toekomst ligt. De Argentijn begon het seizoen niet altijd overtuigend, maar heeft zich inmiddels steviger in het Alpine-zitje genesteld. Een langer verblijf behoort daardoor opnieuw tot de mogelijkheden.

Briatore heeft andere opties in gedachten

Toch is er nog geen duidelijkheid over de plannen van Alpine. Flavio Briatore zou volgens de berichtgeving namelijk nadenken over een andere rijder voor de toekomst. De Italiaan heeft binnen het team veel invloed op de samenstelling van de line-up en zou de markt nauwlettend in de gaten houden.

Colapinto zal de komende races dan ook moeten aangrijpen om zichzelf verder te bewijzen. De Argentijn weet zo nu en dan punten te scoren, maar zal waarschijnlijk meer moeten laten zien om Alpine definitief te overtuigen. Zijn contract voor 2027 mag dan op tafel liggen, van zekerheid is voorlopig nog geen sprake.

Eerder deze week kwam speculatie naar buiten over een vermeende terugkeer van Colapinto bij een ander Formule 1-team. Meerdere geluiden vanuit de paddock beweerden dat hij getekend heeft bij Williams, om daar prompt het stoeltje van Carlos Sainz over te nemen. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Franco Colapinto Alpine

Reacties (1)

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  • HarryLam

    Posts: 5.658

    Nou..Colapinto overtuigt mij niet direct, zou liever een ander nieuw talent in zijn plaats zien eentje die Gasley regelmatig kan verslaan bv.

    • + 0
    • 15 aug 2026 - 16:24

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-
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-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
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  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (23)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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