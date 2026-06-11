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'Alpine remt Horner-plannen af: Dubieuze rol voor Briatore'

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'Alpine remt Horner-plannen af: Dubieuze rol voor Briatore'

Christian Horner lijkt voorlopig verder dan ooit verwijderd van een terugkeer in de Formule 1. De voormalige Red Bull-teambaas mag sinds zijn vertrek opnieuw actief worden in de paddock, maar een geschikte bestemming vinden blijkt allesbehalve eenvoudig. Vooral zijn wens om ook mede-eigenaar te worden van een team zorgt voor de nodige obstakels.

Horner zou al meerdere pistes hebben verkend sinds zijn afscheid bij Red Bull, maar concrete vooruitgang blijft uit. Daardoor dreigt de Brit voorlopig naast een comeback in de koningsklasse van de autosport te grijpen.

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Alpine zet rem op plannen van Horner

Alpine gold lange tijd als de meest waarschijnlijke bestemming voor Horner. Volgens The Daily Mail voerde hij gesprekken over de aankoop van het belang van investeringsmaatschappij Otro Capital, dat 24 procent van het Franse team bezit. Die onderhandelingen lijken echter muurvast te zitten.

De investering zou inmiddels ruim 537 miljoen pond kosten, mede dankzij de recente lucratieve sponsordeal met Gucci. Hoewel Horner voldoende financiële steun zou hebben om een overeenkomst te sluiten, krijgt hij niet de vrije doorgang waarop hij had gehoopt. Flavio Briatore, die binnen Alpine de touwtjes stevig in handen heeft, zou namelijk niet van plan zijn de controle uit handen te geven. De Italiaan zou Horner simpelweg niet de volledige leiding over het team willen toevertrouwen.

Weinig alternatieven voor voormalig Red Bull-baas

Ook elders liggen de kaarten niet meteen gunstig voor Horner. Zo zou hij voorzichtig hebben gepolst bij BYD om een mogelijke toekomstige Formule 1-intrede te leiden, maar zo'n project zou pas over enkele jaren werkelijkheid kunnen worden.

Bij Ferrari staat Piero Ferrari naar verluidt open voor een samenwerking, al blijft voorzitter John Elkann voorlopig achter teambaas Fred Vasseur staan. Ook Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll onderhoudt nog steeds contact met Horner, maar daar speelt mogelijk een ander probleem. Het is onduidelijk of Adrian Newey opnieuw wil samenwerken met zijn voormalige collega. De relatie tussen beide topfiguren zou tijdens de laatste jaren bij Red Bull namelijk flink onder druk zijn komen te staan.

StevenQ

Posts: 10.523

Als Flavio er bij betrokken is is het per definitie dubieus, we kennen de man toch niet anders?

  • 3
  • 11 jun 2026 - 12:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Flavio Briatore Christian Horner Alpine

Reacties (2)

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  • StevenQ

    Posts: 10.522

    Als Flavio er bij betrokken is is het per definitie dubieus, we kennen de man toch niet anders?

    • + 3
    • 11 jun 2026 - 12:43
  • Bertrand Gachot

    Posts: 798

    Als je de naam Briatore hoort of leest, hoort er in dezelfde zin altijd het woord "dubieus'', dit geldt misschien ook wel voor Horner. Twee van "dit soort figuren" in een team leek me sowieso al te veel van het goede (verkeerde)

    • + 2
    • 11 jun 2026 - 12:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
2
10
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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 12 apr 1950 (76)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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