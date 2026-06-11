Christian Horner lijkt voorlopig verder dan ooit verwijderd van een terugkeer in de Formule 1. De voormalige Red Bull-teambaas mag sinds zijn vertrek opnieuw actief worden in de paddock, maar een geschikte bestemming vinden blijkt allesbehalve eenvoudig. Vooral zijn wens om ook mede-eigenaar te worden van een team zorgt voor de nodige obstakels.

Horner zou al meerdere pistes hebben verkend sinds zijn afscheid bij Red Bull, maar concrete vooruitgang blijft uit. Daardoor dreigt de Brit voorlopig naast een comeback in de koningsklasse van de autosport te grijpen.

Alpine zet rem op plannen van Horner

Alpine gold lange tijd als de meest waarschijnlijke bestemming voor Horner. Volgens The Daily Mail voerde hij gesprekken over de aankoop van het belang van investeringsmaatschappij Otro Capital, dat 24 procent van het Franse team bezit. Die onderhandelingen lijken echter muurvast te zitten.

De investering zou inmiddels ruim 537 miljoen pond kosten, mede dankzij de recente lucratieve sponsordeal met Gucci. Hoewel Horner voldoende financiële steun zou hebben om een overeenkomst te sluiten, krijgt hij niet de vrije doorgang waarop hij had gehoopt. Flavio Briatore, die binnen Alpine de touwtjes stevig in handen heeft, zou namelijk niet van plan zijn de controle uit handen te geven. De Italiaan zou Horner simpelweg niet de volledige leiding over het team willen toevertrouwen.

Weinig alternatieven voor voormalig Red Bull-baas

Ook elders liggen de kaarten niet meteen gunstig voor Horner. Zo zou hij voorzichtig hebben gepolst bij BYD om een mogelijke toekomstige Formule 1-intrede te leiden, maar zo'n project zou pas over enkele jaren werkelijkheid kunnen worden.

Bij Ferrari staat Piero Ferrari naar verluidt open voor een samenwerking, al blijft voorzitter John Elkann voorlopig achter teambaas Fred Vasseur staan. Ook Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll onderhoudt nog steeds contact met Horner, maar daar speelt mogelijk een ander probleem. Het is onduidelijk of Adrian Newey opnieuw wil samenwerken met zijn voormalige collega. De relatie tussen beide topfiguren zou tijdens de laatste jaren bij Red Bull namelijk flink onder druk zijn komen te staan.