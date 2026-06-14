De FIA-stewards hebben ruim na afloop van de Grand Prix van Barcelona een straf uitgedeeld aan Franco Colapinto. De Argentijnse Alpine-coureur heeft zich niet aan de regels gehouden onder de gele vlag, en dat levert hem nu een forse tijdstraf en een strafpunt op zijn superlicentie op.

Colapinto kende vandaag een goede race op het circuit van Barcelona. De Argentijn en zijn teamgenoot Pierre Gasly wisten zich sterk naar voren te vechten, en ze pakten allebei WK-punten. Colapinto kwam als achtste over de streep, maar die positie is hij uren later weer kwijtgeraakt. Toen Fernando Alonso in het eerste gedeelte van de race was stilgevallen, werd er met de gele vlag gezwaaid, en Colapinto ging niet sterk genoeg van zijn gas.

Wat is er aan de hand?

Colapinto moest zich na afloop bij de stewards melden om het moment te bespreken. Daar werd er naar hem geluisterd, en bekeken ze ook de data, de telemetrie en de onboardbeelden. De stewards concluderen dat Colapinto wel van zijn gas ging, maar dat dit iets te lichtjes was. Hij ging niet ver genoeg van zijn gas af, en dat leverde hem een straf op.

Wat hebben de stewards besloten?

De stewards geven toe dat Colapinto wel reageerde op de gele vlaggen, maar dit was niet goed genoeg. Hij had meer vaart moeten minderen, en dat komt hem nu op een tijdstraf van tien seconden te staan. Hierdoor verliest Colapinto zijn achtste plaats, en hij valt terug naar de tiende plaats. Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad schuiven hierdoor een plekje op in de einduitslag van de Grand Prix van Barcelona.

Colapinto heeft daarnaast ook één extra strafpunt op zijn superlicentie gekregen. Hierdoor staat hij nu op twee strafpunten in twaalf maanden tijd, en een coureur wordt geschorst als hij twaalf strafpunten in twaalf maanden tijd heeft verzameld. Zover is het dus voorlopig nog niet voor Colapinto.