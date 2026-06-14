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FIA-stewards grijpen in en geven Colapinto zware straf

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FIA-stewards grijpen in en geven Colapinto zware straf

De FIA-stewards hebben ruim na afloop van de Grand Prix van Barcelona een straf uitgedeeld aan Franco Colapinto. De Argentijnse Alpine-coureur heeft zich niet aan de regels gehouden onder de gele vlag, en dat levert hem nu een forse tijdstraf en een strafpunt op zijn superlicentie op.

Colapinto kende vandaag een goede race op het circuit van Barcelona. De Argentijn en zijn teamgenoot Pierre Gasly wisten zich sterk naar voren te vechten, en ze pakten allebei WK-punten. Colapinto kwam als achtste over de streep, maar die positie is hij uren later weer kwijtgeraakt. Toen Fernando Alonso in het eerste gedeelte van de race was stilgevallen, werd er met de gele vlag gezwaaid, en Colapinto ging niet sterk genoeg van zijn gas.

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Wat is er aan de hand?

Colapinto moest zich na afloop bij de stewards melden om het moment te bespreken. Daar werd er naar hem geluisterd, en bekeken ze ook de data, de telemetrie en de onboardbeelden. De stewards concluderen dat Colapinto wel van zijn gas ging, maar dat dit iets te lichtjes was. Hij ging niet ver genoeg van zijn gas af, en dat leverde hem een straf op.

Wat hebben de stewards besloten?

De stewards geven toe dat Colapinto wel reageerde op de gele vlaggen, maar dit was niet goed genoeg. Hij had meer vaart moeten minderen, en dat komt hem nu op een tijdstraf van tien seconden te staan. Hierdoor verliest Colapinto zijn achtste plaats, en hij valt terug naar de tiende plaats. Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad schuiven hierdoor een plekje op in de einduitslag van de Grand Prix van Barcelona.

Colapinto heeft daarnaast ook één extra strafpunt op zijn superlicentie gekregen. Hierdoor staat hij nu op twee strafpunten in twaalf maanden tijd, en een coureur wordt geschorst als hij twaalf strafpunten in twaalf maanden tijd heeft verzameld. Zover is het dus voorlopig nog niet voor Colapinto.

Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Franco Colapinto Alpine GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.312

    Mooi voor de Racing Bulls en Lindblad, maar wat die Lawson de laatste tijd heeft .......
    Ook nu heeft hij er weer voor gezorgd dat Hulkenberg uitviel door te agressief te rijden,
    wijd te gaan door het grind, waardoor er grind bij Nico op het dashboard terecht kwam
    en iets uitviel.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 20:14
    • HarryLam

      Posts: 5.521

      Nou...Lawson heeft daar wel een handje van domme acties, dat doet hij al zijn hele f1 carriere.

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 21:18
    • Pietje Bell

      Posts: 35.312

      Het wordt steeds erger, want ook in de VT's doet hij domme dingen.

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 21:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (23)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Alpine
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