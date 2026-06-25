Red Bull geeft Monaco-trofee eindelijk terug aan Gasly

Pierre Gasly heeft eindelijk zijn beker voor de derde plaats in Monaco ontvangen. Na het beroep van zijn team Alpine werden Gasly's straffen kwijtgescholden, waardoor Isack Hadjar zijn derde plaats verloor. Red Bull leek de beker niet te willen afstaan, maar dat is nu dus toch gebeurd.

De uitslag van de Grand Prix van Monaco van begin deze maand staat nog altijd niet vast. De race werd gekenmerkt door de vele tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly kwam als derde over de streep, maar verloor deze plaats door twee tijdstraffen. Alpine ging in beroep, leverde nieuw bewijs aan en ze kregen gelijk. De FOM gaf aan dat ze een fout hadden gemaakt met het meetsysteem, en dat zorgde voor extra controverse.

'De trofee is thuis!'

De teams van Red Bull en McLaren hebben een beroep aangetekend, en dat zorgt ervoor dat de uitslag nog steeds niet vaststaat. Red Bull leek de trofee van Hadjar niet te willen afstaan aan Alpine en Gasly, en dit zorgde voor een klein relletje. Inmiddels heeft de overdracht wel plaatsgevonden, zo laat Gasly weten op Instagram. Bij een aantal foto's met de trofee schrijft Gasly: "De Monaco-trofee heeft zijn weg naar huis gevonden!"

Op de foto's is te zien hoe Gasly in zijn huis poseert met de trofee. Wanneer hij de beker heeft ontvangen, en of Red Bull deze persoonlijk heeft afgeleverd, is niet duidelijk. Na afloop van de race in Monaco bestond er even twijfel over waar de beker was, want Hadjar leek hem mee naar huis te hebben genomen.

Moet Gasly zijn beker weer inleveren?

Of Gasly zijn beker over een aantal weken weer moet inleveren, blijft onduidelijk. Het team van Mercedes had een right to review ingediend tegen het besluit, maar deze trokken ze na een paar dagen alweer in. Red Bull en McLaren hebben een protest aangetekend, en die staan op dit moment nog steeds.

Het feit dat de FOM toegaf dat ze een fout hadden gemaakt met het meetsysteem, zorgt ervoor dat de sport nu voor een lastige kwestie staat. Aangezien Gasly's straffen zijn teruggedraaid, vraagt men zich nu af of de straffen voor de andere coureurs ook onterecht waren. Dit zorgt ervoor dat er ook dit weekend in Oostenrijk weer veelvuldig zal worden gesproken over de zaak.