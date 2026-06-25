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Red Bull geeft Monaco-trofee eindelijk terug aan Gasly

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Red Bull geeft Monaco-trofee eindelijk terug aan Gasly

Pierre Gasly heeft eindelijk zijn beker voor de derde plaats in Monaco ontvangen. Na het beroep van zijn team Alpine werden Gasly's straffen kwijtgescholden, waardoor Isack Hadjar zijn derde plaats verloor. Red Bull leek de beker niet te willen afstaan, maar dat is nu dus toch gebeurd.

De uitslag van de Grand Prix van Monaco van begin deze maand staat nog altijd niet vast. De race werd gekenmerkt door de vele tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly kwam als derde over de streep, maar verloor deze plaats door twee tijdstraffen. Alpine ging in beroep, leverde nieuw bewijs aan en ze kregen gelijk. De FOM gaf aan dat ze een fout hadden gemaakt met het meetsysteem, en dat zorgde voor extra controverse.

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'De trofee is thuis!'

De teams van Red Bull en McLaren hebben een beroep aangetekend, en dat zorgt ervoor dat de uitslag nog steeds niet vaststaat. Red Bull leek de trofee van Hadjar niet te willen afstaan aan Alpine en Gasly, en dit zorgde voor een klein relletje. Inmiddels heeft de overdracht wel plaatsgevonden, zo laat Gasly weten op Instagram. Bij een aantal foto's met de trofee schrijft Gasly: "De Monaco-trofee heeft zijn weg naar huis gevonden!"

Op de foto's is te zien hoe Gasly in zijn huis poseert met de trofee. Wanneer hij de beker heeft ontvangen, en of Red Bull deze persoonlijk heeft afgeleverd, is niet duidelijk. Na afloop van de race in Monaco bestond er even twijfel over waar de beker was, want Hadjar leek hem mee naar huis te hebben genomen.

Moet Gasly zijn beker weer inleveren?

Of Gasly zijn beker over een aantal weken weer moet inleveren, blijft onduidelijk. Het team van Mercedes had een right to review ingediend tegen het besluit, maar deze trokken ze na een paar dagen alweer in. Red Bull en McLaren hebben een protest aangetekend, en die staan op dit moment nog steeds.

Het feit dat de FOM toegaf dat ze een fout hadden gemaakt met het meetsysteem, zorgt ervoor dat de sport nu voor een lastige kwestie staat. Aangezien Gasly's straffen zijn teruggedraaid, vraagt men zich nu af of de straffen voor de andere coureurs ook onterecht waren. Dit zorgt ervoor dat er ook dit weekend in Oostenrijk weer veelvuldig zal worden gesproken over de zaak.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.512

Wat 'n lelijk ding zeg.
En dan bedoel ik niet Pierre natuurlijk.

Ik zou dat ding stiekem wegbrengen naar de kringloop, mss dat er iemand is die dat ding in 'n boom wil hangen zodat de vogels erop kunnen gaan zitten.

  • 1
  • 25 jun 2026 - 11:20
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Pierre Gasly Red Bull Racing Alpine GP Monaco 2026

Reacties (3)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.512

    Wat 'n lelijk ding zeg.
    En dan bedoel ik niet Pierre natuurlijk.

    Ik zou dat ding stiekem wegbrengen naar de kringloop, mss dat er iemand is die dat ding in 'n boom wil hangen zodat de vogels erop kunnen gaan zitten.

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 11:20
    • gridiron

      Posts: 3.540

      Je zou verwachten van dergelijke "exclusieve" locatie dat ze ieder race een nieuw ontwerp, echter is deze wel nog beter dan die groene van Heineken waarvan ze er waarschijnlijk een volledige vrachtwagen hebben van besteld.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 12:08
  • gridiron

    Posts: 3.540

    En Flavio stond buiten beeld al klaar om de beker uit zijn handen te trekken om die mee te pakken naar de fabriek.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 12:06

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ATGrand Prix van Oostenrijk

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 496
  • Podiums 6
  • Grand Prix 185
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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