user icon
icon

Silverstone of Enstone: 'Sainz kan kiezen tussen Aston Martin en Alpine'

<< Naar nieuwsoverzicht
Silverstone of Enstone: 'Sainz kan kiezen tussen Aston Martin en Alpine'

Carlos Sainz lijkt zijn toekomst bij Williams serieus in twijfel te trekken. De Spaanse coureur zou tijdens de zomerpauze een beslissing willen nemen over zijn toekomst, terwijl Aston Martin en Alpine nadrukkelijk in beeld zijn als mogelijke bestemmingen voor 2027. De tegenvallende prestaties van Williams zorgen ervoor dat Sainz zijn opties opnieuw afweegt.

Williams haalde Sainz in 2025 binnen met de belofte dat het team onder de nieuwe reglementen van 2026 een grote stap voorwaarts zou zetten. Die verwachtingen zijn voorlopig echter allesbehalve uitgekomen. Hoewel Sainz vorig seizoen nog twee podiumplaatsen behaalde, is de FW48 dit jaar niet competitief genoeg. Problemen tijdens de ontwikkeling van de auto hebben Williams op achterstand gezet en ook de geplande updates voor Bakoe lijken daar weinig aan te veranderen.

Meer over Aston Martin 'Aston Martin wil voormalig Red Bull-kopstuk als teambaas'

'Aston Martin wil voormalig Red Bull-kopstuk als teambaas'

4 aug
 'Alonso hakt knoop door en blijft in de Formule 1'

'Alonso hakt knoop door en blijft in de Formule 1'

27 jul

Sainz wacht ontwikkeling Aston Martin en Alpine af

Volgens Motorsport-Magazin neemt Sainz tijdens de zomerstop een beslissing over zijn toekomst. De Spanjaard beschikt weliswaar over opties om zijn contract bij Williams met één of twee jaar te verlengen, maar wil eerst zien of het team daadwerkelijk vooruitgang boekt voordat hij zich langer vastlegt.

Daarom zou Sainz de eerste races na de zomerstop nauwlettend volgen. Vooral Aston Martin en Alpine hebben zijn aandacht getrokken. Een overstap naar één van beide teams voor 2027 zou volgens het Duitse medium steeds aantrekkelijker worden, mede omdat de topteams naar verwachting geen zitjes beschikbaar hebben.

Onzekerheid rond Alonso en Colapinto biedt kansen

Bij zowel Aston Martin als Alpine bestaat bovendien onzekerheid over de line-up voor 2027. Fernando Alonso beschikt weliswaar over een contract bij Aston Martin, maar kan ervoor kiezen om een ambassadeursrol op zich te nemen. Tegelijkertijd blijven de geruchten hardnekkig dat de tweevoudig wereldkampioen eventueel de overstap naar Alpine zou kunnen maken.

Ook Franco Colapinto is allerminst zeker van zijn toekomst bij Alpine. Hoewel de Argentijn dit seizoen progressie heeft geboekt, zou het team openstaan voor een vervanger. Aston Martin ziet op zijn beurt juist in Sainz de ideale kandidaat als Alonso besluit te stoppen. Teameigenaar Lawrence Stroll zou de viervoudig Grand Prix-winnaar zelfs als belangrijkste doelwit hebben aangemerkt. Voor Williams dreigt daardoor een gevoelig verlies, zeker omdat Sainz bekendstaat als een coureur die teams snel naar een hoger niveau weet te tillen.

Regenrace

Posts: 2.832

Het is toch wauweldag? O wacht, het is elke dag wauweldag.

  • 2
  • 4 aug 2026 - 17:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams Aston Martin Alpine

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 66.878

    Sainz? Het is vandaag Bearman-dag hoor...

    • + 1
    • 4 aug 2026 - 17:34
    • Regenrace

      Posts: 2.832

      Het is toch wauweldag? O wacht, het is elke dag wauweldag.

      • + 2
      • 4 aug 2026 - 17:50
  • Snork

    Posts: 22.848

    Als hij naar een team wilt gaan wat alleen maar beter kan worden, is AM een goed keuze 🤣.
    Alpine lijkt mij het eeuwige middenveld team. Bungelen altijd achter de top 4 en zie ik ook niet beter worden. Niet doen dus.

    • + 2
    • 4 aug 2026 - 18:54
  • Robin

    Posts: 3.421

    En waar is Audi gebleven in het verhaal?

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 20:39

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 242
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar