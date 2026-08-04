Carlos Sainz lijkt zijn toekomst bij Williams serieus in twijfel te trekken. De Spaanse coureur zou tijdens de zomerpauze een beslissing willen nemen over zijn toekomst, terwijl Aston Martin en Alpine nadrukkelijk in beeld zijn als mogelijke bestemmingen voor 2027. De tegenvallende prestaties van Williams zorgen ervoor dat Sainz zijn opties opnieuw afweegt.

Williams haalde Sainz in 2025 binnen met de belofte dat het team onder de nieuwe reglementen van 2026 een grote stap voorwaarts zou zetten. Die verwachtingen zijn voorlopig echter allesbehalve uitgekomen. Hoewel Sainz vorig seizoen nog twee podiumplaatsen behaalde, is de FW48 dit jaar niet competitief genoeg. Problemen tijdens de ontwikkeling van de auto hebben Williams op achterstand gezet en ook de geplande updates voor Bakoe lijken daar weinig aan te veranderen.

Sainz wacht ontwikkeling Aston Martin en Alpine af

Volgens Motorsport-Magazin neemt Sainz tijdens de zomerstop een beslissing over zijn toekomst. De Spanjaard beschikt weliswaar over opties om zijn contract bij Williams met één of twee jaar te verlengen, maar wil eerst zien of het team daadwerkelijk vooruitgang boekt voordat hij zich langer vastlegt.

Daarom zou Sainz de eerste races na de zomerstop nauwlettend volgen. Vooral Aston Martin en Alpine hebben zijn aandacht getrokken. Een overstap naar één van beide teams voor 2027 zou volgens het Duitse medium steeds aantrekkelijker worden, mede omdat de topteams naar verwachting geen zitjes beschikbaar hebben.

Onzekerheid rond Alonso en Colapinto biedt kansen

Bij zowel Aston Martin als Alpine bestaat bovendien onzekerheid over de line-up voor 2027. Fernando Alonso beschikt weliswaar over een contract bij Aston Martin, maar kan ervoor kiezen om een ambassadeursrol op zich te nemen. Tegelijkertijd blijven de geruchten hardnekkig dat de tweevoudig wereldkampioen eventueel de overstap naar Alpine zou kunnen maken.

Ook Franco Colapinto is allerminst zeker van zijn toekomst bij Alpine. Hoewel de Argentijn dit seizoen progressie heeft geboekt, zou het team openstaan voor een vervanger. Aston Martin ziet op zijn beurt juist in Sainz de ideale kandidaat als Alonso besluit te stoppen. Teameigenaar Lawrence Stroll zou de viervoudig Grand Prix-winnaar zelfs als belangrijkste doelwit hebben aangemerkt. Voor Williams dreigt daardoor een gevoelig verlies, zeker omdat Sainz bekendstaat als een coureur die teams snel naar een hoger niveau weet te tillen.