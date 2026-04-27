'Alpine-top geeft voorkeur aan Mercedes in plaats van Horner'

'Alpine-top geeft voorkeur aan Mercedes in plaats van Horner'

Het is nog altijd onduidelijk of voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat terugkeren in de Formule 1. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een groot aandelenpakket van het team van Alpine, maar ook Mercedes schijnt interesse te hebben. Volgens nieuwe verhalen lijkt de Alpine-top een voorkeur te hebben voor het Mercedes-bid.

Horner werd vorig jaar ontslagen door Red Bull, en lijkt werk te maken van een comeback. De Britse oud-teambaas keerde nog niet terug in de paddock, maar liet afgelopen weekend wel zijn gezicht zien op de MotoGP-grid. Hij werd in verband gebracht met meerdere F1-teams, maar lijkt met een groep investeerders te azen op de aandelen van Otro Capital in Alpine. De investeringsmaatschappij heeft 24 procent van de aandelen in handen, maar lijkt deze te willen verkopen.

Het addertje onder het gras

Naast Horner zouden ook Mercedes en hun teambaas Toto Wolff interesse hebben in de aandelen. Alpine-eigenaar Renault heeft volgens The Times nog zeggenschap over aan wie Otro het aandelenpakket verkoopt. Hier zit echter een addertje onder het gras, want de krant stelt dat dit privilege in september is verlopen.

Wie krijgt de voorkeur?

Als een deal voor die tijd rondkomt, is het de vraag aan wie Alpine-eigenaar Renault de voorkeur geeft. The Times stelt dat de kans groot is dat ze de voorkeur geven aan het bid van Mercedes, omdat er dan een soort nauwe samenwerking kan ontstaan tussen beide teams. Daarnaast rijdt Alpine sinds dit jaar met krachtbronnen van Alpine, en vooralsnog vallen de resultaten niet tegen.

Voor Otro Capital lijkt dit punt minder relevant te zijn, zo stelt The Times. Het blijft echter afwachten wat er in de komende maanden gaat gebeuren, en wat dit betekent voor de toekomst van Horner. Alpine lijkt vooralsnog de enige plek te zijn waar hij kan terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Duidelijkheid is er dus nog niet, en mogelijk blijft het dus tot en met september stil.

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
