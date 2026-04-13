De degradatie van Jack Doohan bij Alpine van vorig jaar doet nog altijd veel pijn. Zijn vader Mick heeft geen goed woord over voor het Franse team, en besluit nu de vuile was buiten te hangen. Hij weigert echter in de details te treden.

Doohan werd voorafgaand aan 2025 aangesteld als de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine. Maar al voor de start van het seizoen werd er aan zijn stoelpoten gezaagd toen Alpine Franco Colapinto aantrok als derde coureur. Na een handjevol races werd Doohan dan ook aan de kant geschoven en vervangen door Colapinto. Vandaag de dag rijdt de Australiër in de European Le Mans Series, en is hij reservecoureur van Haas.

Wat was er aan de hand bij Alpine?

Zijn vader, motorsportlegende Mick Doohan, is nog altijd boos. In gesprek met Marca hangt hij de vuile was buiten: "Eerlijk gezegd kan ik er niet echt op ingaan. Maar ik denk dat het oneerlijk was. Dat was het al vanaf het begin. Ze hebben een coureur vervangen nog voor het seizoen begon. Eigenlijk was dat al het hele verhaal."

De situatie is nog altijd heel pijnlijk voor de Doohans: "Mijn zoon had een langdurig contract en was de eerste juniorcoureur die zover was gekomen bij Alpine. Het werd duidelijk, om een reden die ik niet kan noemen, dat er een andere richting werd gekozen. En dat is het dan."

Blik op de toekomst

De racefamilie wil echter niet opgeven. Ze zijn nu nieuwe avonturen aangegaan, en de connectie met de F1-wereld is niet verloren gegaan: "Kijk, Jack is een sterke jongen en zijn plan is... Hij rijdt hier nu in Barcelona met een raceauto. Hij staat momenteel bij het team van Haas onder contract als reservecoureur en hij probeert een zitje te bemachtigen. Misschien lukt dat bij een team dat zich meer aan contracten houdt."

Doohan vertrok vorig jaar op een onrustig moment bij Alpine. Vlak voor zijn degradatie stopte teambaas Oliver Oakes er plotseling mee, en kreeg Flavio Briatore weer de touwtjes in handen.