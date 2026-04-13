Familie Doohan doorbreekt stilte over Alpine-exit

Familie Doohan doorbreekt stilte over Alpine-exit

De degradatie van Jack Doohan bij Alpine van vorig jaar doet nog altijd veel pijn. Zijn vader Mick heeft geen goed woord over voor het Franse team, en besluit nu de vuile was buiten te hangen. Hij weigert echter in de details te treden.

Doohan werd voorafgaand aan 2025 aangesteld als de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine. Maar al voor de start van het seizoen werd er aan zijn stoelpoten gezaagd toen Alpine Franco Colapinto aantrok als derde coureur. Na een handjevol races werd Doohan dan ook aan de kant geschoven en vervangen door Colapinto. Vandaag de dag rijdt de Australiër in de European Le Mans Series, en is hij reservecoureur van Haas.

Wat was er aan de hand bij Alpine?

Zijn vader, motorsportlegende Mick Doohan, is nog altijd boos. In gesprek met Marca hangt hij de vuile was buiten: "Eerlijk gezegd kan ik er niet echt op ingaan. Maar ik denk dat het oneerlijk was. Dat was het al vanaf het begin. Ze hebben een coureur vervangen nog voor het seizoen begon. Eigenlijk was dat al het hele verhaal."

De situatie is nog altijd heel pijnlijk voor de Doohans: "Mijn zoon had een langdurig contract en was de eerste juniorcoureur die zover was gekomen bij Alpine. Het werd duidelijk, om een reden die ik niet kan noemen, dat er een andere richting werd gekozen. En dat is het dan."

Blik op de toekomst

De racefamilie wil echter niet opgeven. Ze zijn nu nieuwe avonturen aangegaan, en de connectie met de F1-wereld is niet verloren gegaan: "Kijk, Jack is een sterke jongen en zijn plan is... Hij rijdt hier nu in Barcelona met een raceauto. Hij staat momenteel bij het team van Haas onder contract als reservecoureur en hij probeert een zitje te bemachtigen. Misschien lukt dat bij een team dat zich meer aan contracten houdt."

Doohan vertrok vorig jaar op een onrustig moment bij Alpine. Vlak voor zijn degradatie stopte teambaas Oliver Oakes er plotseling mee, en kreeg Flavio Briatore weer de touwtjes in handen.

F1 Nieuws Jack Doohan Alpine

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Starscreamer

    Posts: 1.429

    Eerlijke kans heeft hij inderdaad niet gekregen.

    + 0
    • 13 apr 2026 - 15:34
  • koppie toe

    Posts: 5.243

    Das wel verekte veel vuile was.
    Nu nog de puntjes op de i.

    + 0
    • 13 apr 2026 - 16:20

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Jack Doohan 61
  • Team Alpine F1
  • Punten 0
  • Podiums 0
  • Grand Prix 7
  • Land AU
  • Geb. datum 20 jan 2003 (23)
  • Geb. plaats Gold Coast, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

