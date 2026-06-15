Het lijkt er sterk op dat het team van Red Bull Racing de beker van Isack Hadjar uit Monaco nog niet heeft overgedragen aan Alpine. Hadjar verloor afgelopen weekend zijn podiumplaats, nadat Alpine succes had met een protest over de straffen van Pierre Gasly.

De Gasly-zaak is al dagen het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Anderhalve week geleden werden er in de Grand Prix van Monaco opvallend veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly verloor de derde plaats door twee tijdstraffen, en zijn team besloot een right to review in te dienen. Tot verrassing van velen kregen ze gelijk, en kreeg Gasly de derde plaats terug. De daarbij horende trofee lijkt echter nog niet in handen van Alpine te zijn.

Wat is er aan de hand?

Na eerdere geruchten bevestigt The Race nu dat Red Bull de beker voor de derde plaats nog niet heeft overgedragen aan Alpine en Gasly. Normaal gesproken is het een soort traditie dat teams de trofee aan elkaar overdragen, iets wat meestal gebeurt in gelekte social media-filmpjes. Dat is nu nog niet gebeurd, en volgens The Race is het niet helemaal duidelijk wat de reden hiervoor is.

Volgens The Race is het ook niet duidelijk waar de desbetreffende beker op dit moment is. Het is niet duidelijk of Red Bull de trofee heeft meegenomen naar Barcelona of dat deze ergens anders is. Red Bull stelt volgens The Race dat ze in het proces van het overhandigen van de beker zitten.

Wat zit er achter deze actie?

Het feit dat de beker nog niet is overgedragen aan Alpine, heeft waarschijnlijk te maken met de aanstaande protesten. Veel teams plaatsten namelijk vraagtekens bij het besluit van de FIA-stewards om Alpine gelijk te geven. Toen op de vrijdag in Barcelona bekend werd dat Alpine gelijk had gekregen, werd al snel duidelijk dat Red Bull en McLaren overwegen in protest te gaan.

Daarnaast is Mercedes bezig met het indienen van een right to review. Ook zij werden immers benadeeld door de tijdstraffen in Monaco, en het feit dat de FOM toegaf dat ze fouten hebben gemaakt met het meetsysteem, zorgt immers voor verbazing.

Alpine niet blij met onsportieve actie

Vanochtend werd al duidelijk dat Alpine niet blij is met het feit dat Red Bull de trofee nog niet heeft afgeleverd. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz stelde dat Alpine-baas Flavio Briatore niet blij is, en dat hij het onsportief gedrag zou vinden van de Oostenrijkse renstal.