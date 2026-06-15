user icon
icon

'Red Bull weigert Monaco-trofee aan Alpine te geven'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Red Bull weigert Monaco-trofee aan Alpine te geven'

Het lijkt er sterk op dat het team van Red Bull Racing de beker van Isack Hadjar uit Monaco nog niet heeft overgedragen aan Alpine. Hadjar verloor afgelopen weekend zijn podiumplaats, nadat Alpine succes had met een protest over de straffen van Pierre Gasly.

De Gasly-zaak is al dagen het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Anderhalve week geleden werden er in de Grand Prix van Monaco opvallend veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly verloor de derde plaats door twee tijdstraffen, en zijn team besloot een right to review in te dienen. Tot verrassing van velen kregen ze gelijk, en kreeg Gasly de derde plaats terug. De daarbij horende trofee lijkt echter nog niet in handen van Alpine te zijn.

Meer over Alpine 'Alonso vertrekt bij Aston Martin: Spanjaard keert terug bij oude liefde'

'Alonso vertrekt bij Aston Martin: Spanjaard keert terug bij oude liefde'

10 jun
 Alpine wint FIA-zaak: Uitslag F1-race Monaco op de schop

Alpine wint FIA-zaak: Uitslag F1-race Monaco op de schop

12 jun

Wat is er aan de hand?

Na eerdere geruchten bevestigt The Race nu dat Red Bull de beker voor de derde plaats nog niet heeft overgedragen aan Alpine en Gasly. Normaal gesproken is het een soort traditie dat teams de trofee aan elkaar overdragen, iets wat meestal gebeurt in gelekte social media-filmpjes. Dat is nu nog niet gebeurd, en volgens The Race is het niet helemaal duidelijk wat de reden hiervoor is.

Volgens The Race is het ook niet duidelijk waar de desbetreffende beker op dit moment is. Het is niet duidelijk of Red Bull de trofee heeft meegenomen naar Barcelona of dat deze ergens anders is. Red Bull stelt volgens The Race dat ze in het proces van het overhandigen van de beker zitten.

Wat zit er achter deze actie?

Het feit dat de beker nog niet is overgedragen aan Alpine, heeft waarschijnlijk te maken met de aanstaande protesten. Veel teams plaatsten namelijk vraagtekens bij het besluit van de FIA-stewards om Alpine gelijk te geven. Toen op de vrijdag in Barcelona bekend werd dat Alpine gelijk had gekregen, werd al snel duidelijk dat Red Bull en McLaren overwegen in protest te gaan.

Daarnaast is Mercedes bezig met het indienen van een right to review. Ook zij werden immers benadeeld door de tijdstraffen in Monaco, en het feit dat de FOM toegaf dat ze fouten hebben gemaakt met het meetsysteem, zorgt immers voor verbazing.

Alpine niet blij met onsportieve actie

Vanochtend werd al duidelijk dat Alpine niet blij is met het feit dat Red Bull de trofee nog niet heeft afgeleverd. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz stelde dat Alpine-baas Flavio Briatore niet blij is, en dat hij het onsportief gedrag zou vinden van de Oostenrijkse renstal.

F1 Nieuws Red Bull Racing Alpine

Reacties (3)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.196

    Zolang de uitslag van Monaco nog niet definitief is met al die ingediende right to reviews zal dat ge-emmer over die beker nog wel ff doorgaan...

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 16:14
    • The Wolf

      Posts: 1.014

      als het straks allemaal definitief is dan zou ik m als RB zijnde eerst stukslaan en dan de scherven opsturen. Zo 'sportief' ben ik. Hihi

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 16:39
    • Freek-Willem

      Posts: 6.735

      Ze sturen de beker via Lando. Die weet daar wel raad mee

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 17:25

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar