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Rode vlag in Hongarije: Colapinto vouwt Alpine op

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Rode vlag in Hongarije: Colapinto vouwt Alpine op

De rode vlag is gezwaaid tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. In de tweede oefensessie op de Hungaroring in Boedapest is Franco Colapinto met de achterkant van zijn Alpine de muur ingegaan. De Argentijn is ongedeerd uit zijn auto gestapt. 

Het incident vond plaats in de derde sector van de Hungaroring. Colapinto ging in een snelle bocht plotseling in de rondte en kon zijn Alpine niet meer opvangen. De achterkant van de wagen sloeg hard in de bandenstapel, waarna de auto zwaar beschadigd achterbleef.

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De marshals waren snel ter plaatse om de auto te bergen, terwijl de wedstrijdleiding de rode vlag zwaaide om de baan vrij te maken. Colapinto stapte op eigen kracht uit zijn Alpine en leek ongedeerd, wat een opluchting zal zijn voor het Franse team.

Nadien mocht Colapinto zich reeds melden bij Flavio Briatore en uitleggen wat er gebeurd is. In het verleden heeft de man die de touwtjes in handen heeft bij Alpine, bewezen dat hij bikkelhard kan zijn tegen coureurs.

Onzekerheid richting kwalificatie

De crash komt op een bijzonder ongelukkig moment voor Colapinto, die juist zoveel mogelijk kilometers wilde maken op de Hungaroring. Door de forse impact verliest hij kostbare voorbereidingstijd in aanloop naar de kwalificatie.

Nog altijd is Colapinto niet bevestigd voor het komende seizoen bij Alpine. In tegenstelling tot teamgenoot Pierre Gasly, die al wel een contract heeft voor 2027 bij het Franse merk, moet de Argentijn dus nog resultaten binnen hengelen om te kunnen blijven. Eerdaags is Fernando Alonso al genoemd als mogelijke vervanger van de 23-jarige. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Franco Colapinto Alpine GP Hongarije 2026

Reacties (2)

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  • dutchiceman

    Posts: 5.656

    Dat ding is echt super kapot joh!
    Niet normaal

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 18:21
  • Larry Perkins

    Posts: 66.555

    Foto:
    De Alpine stond symbool voor een Iranese bom op Qatar Airways...

    Een extra waarschuwing om alle zandbakraces voor eens en altijd definitief te schrappen...

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 18:31

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Team
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2
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285
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195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
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8
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11
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10
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
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17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (23)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Alpine
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