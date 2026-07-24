De rode vlag is gezwaaid tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. In de tweede oefensessie op de Hungaroring in Boedapest is Franco Colapinto met de achterkant van zijn Alpine de muur ingegaan. De Argentijn is ongedeerd uit zijn auto gestapt.

Het incident vond plaats in de derde sector van de Hungaroring. Colapinto ging in een snelle bocht plotseling in de rondte en kon zijn Alpine niet meer opvangen. De achterkant van de wagen sloeg hard in de bandenstapel, waarna de auto zwaar beschadigd achterbleef.

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Alpine wacht op schadeonderzoek

De marshals waren snel ter plaatse om de auto te bergen, terwijl de wedstrijdleiding de rode vlag zwaaide om de baan vrij te maken. Colapinto stapte op eigen kracht uit zijn Alpine en leek ongedeerd, wat een opluchting zal zijn voor het Franse team.

Nadien mocht Colapinto zich reeds melden bij Flavio Briatore en uitleggen wat er gebeurd is. In het verleden heeft de man die de touwtjes in handen heeft bij Alpine, bewezen dat hij bikkelhard kan zijn tegen coureurs.

Onzekerheid richting kwalificatie

De crash komt op een bijzonder ongelukkig moment voor Colapinto, die juist zoveel mogelijk kilometers wilde maken op de Hungaroring. Door de forse impact verliest hij kostbare voorbereidingstijd in aanloop naar de kwalificatie.

Nog altijd is Colapinto niet bevestigd voor het komende seizoen bij Alpine. In tegenstelling tot teamgenoot Pierre Gasly, die al wel een contract heeft voor 2027 bij het Franse merk, moet de Argentijn dus nog resultaten binnen hengelen om te kunnen blijven. Eerdaags is Fernando Alonso al genoemd als mogelijke vervanger van de 23-jarige.