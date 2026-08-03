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Briatore bedacht samen met Trump opvallend F1-plan

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Briatore bedacht samen met Trump opvallend F1-plan

Alpine-baas Flavio Briatore heeft een onthulling gedaan over een Formule 1-plan dat hij samen met Donald Trump had opgesteld. In de jaren '10 van deze eeuw probeerde de sport een race te organiseren in New Jersey, maar deze plannen faalden. Volgens Briatore had hij dit samen bedacht met de huidige Amerikaanse president Trump.

De Formule 1 lijkt langzaam maar zeker voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse interesse in de koningsklasse is in de afgelopen jaren gegroeid, en vandaag de dag staan er drie Grands Prix in het land op de planning. Naast de Amerikaanse Grand Prix in Austin wordt er ook gereden in Miami en Las Vegas. Hiermee kwam er een droom van de sport uit, nadat er eerdere plannen pijnlijk sneuvelden.

Meer over Flavio Briatore Briatore pleit voor sprintrace tijdens elk F1-weekend

Briatore pleit voor sprintrace tijdens elk F1-weekend

2 aug

Wat was er aan de hand?

Zo probeerde de sport eerder deze eeuw voet aan wal te krijgen in New Jersey. Alpine-baas Briatore weet het nog goed, want in een podcast van The Race stelt hij dat dit zijn plan was. Hij had een opvallende partner gevonden: "Oké, Donald Trump begrijpt niets van de Formule 1, maar hij is een geweldige promotor. Toentertijd promootte hij bokswedstrijden, hij promootte alles in Las Vegas, et cetera, et cetera."

Wat was de rol van Trump?

Samen met Trump gingen ze op bezoek bij toenmalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone: "Ik zorgde ervoor dat Donald in gesprek ging met Bernie. Ik was in het kantoor van Bernie. We maakten een video met Bernie om te kijken wat de beste plek in New York was voor een race."

Trump had volgens Briatore een ander plan: "Donald vertelde ons dat het in New York heel erg lastig zou worden vanwege miljoenen redenen, maar Jersey was dé plek. Dus Bernie ging onderhandelen met twee of drie mensen over New Jersey."

Waarom ging het plan niet door?

Het feestje ging uiteindelijk niet door, en Briatore vindt dat niet raar: "We zijn er nooit in geslaagd, omdat de Formule 1 niet... Ze zagen het niet als iets speciaals. Je hebt het over NASCAR, je hebt het over de IndyCar, dat zijn compleet andere businesses. En de Formule 1 had toen helemaal geen waarde."

harry stotter

Posts: 1.089

Ja raar hé, als je eigen compleet belachelijk hebt gemaakt met 6 auto's op de grit.

  • 2
  • 3 aug 2026 - 09:26
F1 Nieuws Flavio Briatore Alpine

Reacties (3)

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  • harry stotter

    Posts: 1.089

    Ja raar hé, als je eigen compleet belachelijk hebt gemaakt met 6 auto's op de grit.

    • + 2
    • 3 aug 2026 - 09:26
  • Larry Perkins

    Posts: 66.836

    De genoemde podcast…

    Flavio Briatore tells us how F1 is really changing
    (The Race, 53,57 minuten)

    https://youtu.be/tDY2ynsucsw

    Chapters:
    00:00 Alpine x Gucci
    07:43 Benetton's F1 rise
    13:40 Being an F1 outsider
    18:20 Ecclestone vs Liberty
    24:46 Working on NJ GP with Trump
    27:57 F1's current commercial success
    32:19 Dealing with Renault in F1
    35:15 Alpine's driver situation
    37:43 Building Alpine back up
    42:03 Creating a culture in a team
    46:39 Where F1 can keep growing

    Dit is het tweede bericht gemaakt aan de hand van de podcast. Vanaf minuut 24,46 gaat het over “Working on NJ GP with Trump.”

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 13:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 12 apr 1950 (76)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Alpine
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