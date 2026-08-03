Alpine-baas Flavio Briatore heeft een onthulling gedaan over een Formule 1-plan dat hij samen met Donald Trump had opgesteld. In de jaren '10 van deze eeuw probeerde de sport een race te organiseren in New Jersey, maar deze plannen faalden. Volgens Briatore had hij dit samen bedacht met de huidige Amerikaanse president Trump.

De Formule 1 lijkt langzaam maar zeker voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse interesse in de koningsklasse is in de afgelopen jaren gegroeid, en vandaag de dag staan er drie Grands Prix in het land op de planning. Naast de Amerikaanse Grand Prix in Austin wordt er ook gereden in Miami en Las Vegas. Hiermee kwam er een droom van de sport uit, nadat er eerdere plannen pijnlijk sneuvelden.

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Wat was er aan de hand?

Zo probeerde de sport eerder deze eeuw voet aan wal te krijgen in New Jersey. Alpine-baas Briatore weet het nog goed, want in een podcast van The Race stelt hij dat dit zijn plan was. Hij had een opvallende partner gevonden: "Oké, Donald Trump begrijpt niets van de Formule 1, maar hij is een geweldige promotor. Toentertijd promootte hij bokswedstrijden, hij promootte alles in Las Vegas, et cetera, et cetera."

Wat was de rol van Trump?

Samen met Trump gingen ze op bezoek bij toenmalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone: "Ik zorgde ervoor dat Donald in gesprek ging met Bernie. Ik was in het kantoor van Bernie. We maakten een video met Bernie om te kijken wat de beste plek in New York was voor een race."

Trump had volgens Briatore een ander plan: "Donald vertelde ons dat het in New York heel erg lastig zou worden vanwege miljoenen redenen, maar Jersey was dé plek. Dus Bernie ging onderhandelen met twee of drie mensen over New Jersey."

Waarom ging het plan niet door?

Het feestje ging uiteindelijk niet door, en Briatore vindt dat niet raar: "We zijn er nooit in geslaagd, omdat de Formule 1 niet... Ze zagen het niet als iets speciaals. Je hebt het over NASCAR, je hebt het over de IndyCar, dat zijn compleet andere businesses. En de Formule 1 had toen helemaal geen waarde."