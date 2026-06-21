De Nederlandse F1 Academy-coureur Nina Gademan zal volgende maand voor het eerst plaatsnemen achter het stuur van een F1-bolide. Gademan zal namens Alpine in actie komen tijdens het Goodwood Festival of Speed, en ze mag een aantal runs gaan rijden in de E20 uit 2012.

Gademan vertegenwoordigt het team van Alpine in de F1 Academy, en maakte daar een aardige indruk. De Nederlandse timmert langzaam aan de weg, en Alpine beloond haar nu met een speciale run. Ze mag in actie komen tijdens het legendarische Goodwood Festival of Speed, dat dit jaar van 9 tot en met 12 juli plaatsvindt. Alpine is op alle vier de dagen aanwezig, en ze zullen meerdere coureurs inzetten.

Wat zijn de plannen van Alpine?

Naast de vaste Formule 1-coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto, heeft Alpine ook reservecoureurs Paul Aron en Alex Dunne geselecteerd voor het evenement. Naast het viertal bekende namen mag dus ook Gademan de wereldberoemde hillclimb oprijden in de door een V8 aangedreven E20, de auto waar het team in 2012 mee reed in de Formule 1. Het team heette toen nog Lotus, maar Alpine zet deze bolide vaker in tijdens demoruns en evenementen.

Voor Gademan wordt het de eerste keer dat ze mag gaan rijden in een Formule 1-bolide. Op Instagram reageert ze dankbaar op deze grote kans: "Als kind had ik nooit kunnen bedenken dat ik de kans zou krijgen om zoiets te ervaren. Het is een speciaal moment en het is er één waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben. Alpine, bedankt!"

Welke teams komen er naar Goodwood?

Het Goodwood Festival of Speed belooft ook dit jaar weer een enorm spektakel te worden. De organisatie heeft meerdere grote namen uit de auto- en motorsport weten te strikken en meerdere fabrikanten hebben toegezegd hun nieuwe modellen te laten zien. Ook Alpine zal hun nieuwste bolide aan de wereld tonen tijdens het evenement.

Naast het team van Alpine hebben nog een aantal andere F1-teams al aangekondigd aanwezig te zullen zijn. Ferrari zal de heuvel weer beklimmen, maar over hun plannen is weinig bekend. Het team van Aston Martin verschijnt voor het eerst op de heuvel, en ze zullen Jak Crawford en Jessica Hawkins laten rijden met de AMR25. McLaren zal met Lando Norris aanwezig zijn, terwijl ook Leonardo Fornaroli, Bruno Senna en Rob Garofall klassieke wagens zullen besturen.

Het team van Williams heeft ambitieuze plannen, en ze reizen volgende maand af naar Goodwood met een vloot klassieke wagens. Damon Hill zal na dertig jaar weer achter het stuur kruipen van zijn titelwinnende wagen, terwijl teambaas James Vowles, reservecoureur Luke Browning en Jamie Chadwick ook zullen rijden.