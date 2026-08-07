Argentinië lijkt vrijwel zeker terug te keren op de Formule 1-kalender. Volgens F1-journalist van Motorsport Italia, Jacopo Rava, is er maar liefst 99 procent zekerheid dat het Zuid-Amerikaanse land in 2028 opnieuw een Grand Prix mag organiseren. De populariteit van Franco Colapinto speelt daarbij een belangrijke rol.

De Grand Prix van Argentinië zou daarmee een flinke comeback maken op de F1-kalender. Zuid-Afrika en Zuid-Korea worden eveneens genoemd als kandidaten voor een race in 2028, maar zouden voorlopig niet kunnen tippen aan het enthousiasme rond Colapinto. De Argentijnse coureur zorgt in eigen land voor een enorme populariteitsboost.

Argentinië bijna klaar voor terugkeer op F1-kalender

Het circuit van Buenos Aires maakt zich ondertussen op voor een nieuwe stap richting een Formule 1-race. De baan zou bijna klaar zijn om de benodigde Grade 1-licentie van de FIA te verkrijgen. Daarmee voldoet het circuit aan de hoogste eisen om een Grand Prix te mogen organiseren.

De plannen gaan bovendien verder dan alleen een mogelijke race in 2028. Het circuit van Buenos Aires moet al in maart 2027 opnieuw openen. Daarmee krijgt Argentinië voldoende tijd om zich volledig klaar te stomen voor een eventuele terugkeer van de Formule 1.

Colapinto geeft Argentinië extra troef

Voor Argentinië is vooral de aanwezigheid van Colapinto een belangrijke troef. De Argentijn heeft in eigen land een enorme achterban en zijn aanwezigheid in de Formule 1 zorgt voor veel extra belangstelling. Dat maakt een Grand Prix in Buenos Aires commercieel bijzonder interessant voor de Formule 1.

Zuid-Afrika en Zuid-Korea zouden eveneens graag een plek op de kalender bemachtigen, maar Argentinië lijkt momenteel de beste papieren te hebben. Met een vrijwel gereed circuit, een grote Formule 1-hype rond Colapinto en de ambitie om in 2027 opnieuw open te gaan, lijkt niets een terugkeer in 2028 nog in de weg te staan.