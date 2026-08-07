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'Colapinto-effect slaat toe: Argentinië terug op Formule 1-kalender'

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'Colapinto-effect slaat toe: Argentinië terug op Formule 1-kalender'

Argentinië lijkt vrijwel zeker terug te keren op de Formule 1-kalender. Volgens F1-journalist van Motorsport Italia, Jacopo Rava, is er maar liefst 99 procent zekerheid dat het Zuid-Amerikaanse land in 2028 opnieuw een Grand Prix mag organiseren. De populariteit van Franco Colapinto speelt daarbij een belangrijke rol.

De Grand Prix van Argentinië zou daarmee een flinke comeback maken op de F1-kalender. Zuid-Afrika en Zuid-Korea worden eveneens genoemd als kandidaten voor een race in 2028, maar zouden voorlopig niet kunnen tippen aan het enthousiasme rond Colapinto. De Argentijnse coureur zorgt in eigen land voor een enorme populariteitsboost.

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Argentinië bijna klaar voor terugkeer op F1-kalender

Het circuit van Buenos Aires maakt zich ondertussen op voor een nieuwe stap richting een Formule 1-race. De baan zou bijna klaar zijn om de benodigde Grade 1-licentie van de FIA te verkrijgen. Daarmee voldoet het circuit aan de hoogste eisen om een Grand Prix te mogen organiseren.

De plannen gaan bovendien verder dan alleen een mogelijke race in 2028. Het circuit van Buenos Aires moet al in maart 2027 opnieuw openen. Daarmee krijgt Argentinië voldoende tijd om zich volledig klaar te stomen voor een eventuele terugkeer van de Formule 1.

Colapinto geeft Argentinië extra troef

Voor Argentinië is vooral de aanwezigheid van Colapinto een belangrijke troef. De Argentijn heeft in eigen land een enorme achterban en zijn aanwezigheid in de Formule 1 zorgt voor veel extra belangstelling. Dat maakt een Grand Prix in Buenos Aires commercieel bijzonder interessant voor de Formule 1.

Zuid-Afrika en Zuid-Korea zouden eveneens graag een plek op de kalender bemachtigen, maar Argentinië lijkt momenteel de beste papieren te hebben. Met een vrijwel gereed circuit, een grote Formule 1-hype rond Colapinto en de ambitie om in 2027 opnieuw open te gaan, lijkt niets een terugkeer in 2028 nog in de weg te staan.

Larry Perkins

Posts: 66.971

Het circuit van Buenos Aires wordt gebouwd door foute Duitsers, die meteen na de renovatie van de Hockenheimring naar Argentinië zijn gevlucht...

  • 8
  • 7 aug 2026 - 16:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Franco Colapinto Alpine

Reacties (13)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.980

    Het circuit van Buenos Aires wordt gebouwd door foute Duitsers, die meteen na de renovatie van de Hockenheimring naar Argentinië zijn gevlucht...

    • + 8
    • 7 aug 2026 - 16:34
  • Maximo

    Posts: 9.896

    Alles in dat land komt voort uit foute Europeanen, vreselijk volk waarbij hun nationaal elftal een milde afspiegeling is van de bevolking.

    • + 7
    • 7 aug 2026 - 18:01
    • Tony

      Posts: 1.669

      Dat elftal liet tenminste nog strijd, passie en inzet zien. Ons Nederlands elftal? Zoals gewoonlijk een stel verwende prinsjes dat vooral druk leek met zo min mogelijk meters maken. Geen vuur, geen beleving, geen lef. Miljonairs die liever zo snel mogelijk weer op de bank thuis zaten dan op het veld alles te geven. En de trainer? Die leek er net zo weinig zin in te hebben. Misschien ook wel een afspiegeling?

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 18:41
    • Tra893SDk

      Posts: 163

      Spelers willen het vaak wel maar als je een coach hebt die andere keuzes maakt...

      Soms kunnen spelers er tegenin gaan, maar nu was de opstelling dusdanig dat jet lastig werd.

      Overigens kun je de de foute zijde ook niet ontzeggen dat ze strijd leverden destijds (waar wij dat ook toen totaal niet deden en amper een verzet hadden hoewel men tegenwoordig doet alsof dit wel zo was en pas een jaar of drie geleden eindelijk toegeven dat de Joodse medemens door onze regering gewoon heel makkelijk uitgeleverd is).

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 21:09
    • snailer

      Posts: 34.214

      Ik wil wel kwijt als niet-Nederlander, dat er veel Nederlandse helden waren. Ken ondertussen wel een paar mooie verhalen. Ik werd er me wat meer bewust van toen ik bij het monument Channel Crossing to Life in Hoek van Holland stond.

      Wat ik hier dan weer schokkend aan vind is dat dit al speelde in 1938 en 1939. In die periode zijn in wezen ca 10-duizend joodse kinderen overgebracht naar Engeland.
      En dan komen we weer bij de NL regering. Wat in Nederland zat, was niet de Nederlandse regering. Gerbrandy (minister president) regeerde over de Nederlandse regering in ballingschap vanuit Engeland.
      Het is dan ook fout om de ignorantie rond de Jodentransporten, net aangetoond dat men het wel degelijk heeft moeten weten gezien het fijne werk rond de 10-duizend geredde Joodse kinderen 1n '38 en '39, toe te schrijven aan de Nederlandse regering.
      De ignorantie kwam van de ambtenaren die in Nederland achterbleven en in wezen werden aangestuurd door de Duitsers.

      En met alles af te doen met "waar wij dat ook toen totaal niet deden" is net zo treurig als de ignorantie die een deel van de Nederlandse ambtenarij en bevolking had.
      Overal in Nederland waren mensen die mogelijk niet in het verzet waren, maar geen Joden verraadden en zelfs lieten onderduiken, wat niet het zelfde is als actief zijn in het verzet.

      Overigens had Vlaanderen een even groot percentage geregistreerde verzetsstijders als in Nederland. Walonie had wel een vrij hoog percentage en lag in de lijn van Frankrijk.

      Persoonlijk heb ik het liever over de mensen die hun leven op het spel zetten of zelfs hun leven hebben gegeven.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 22:38
    • Tra893SDk

      Posts: 163

      Er waren ware patriotten die er alles aan gedaan hebben zo veel mogelijk mensen te redden. Maar dit was een absolute minderheid. Het Nederlandse verzet was zo goed als niet-beataand en kwam slechts enigszins op toen D-Day al gebeurd was. Onze regering heeft het bevolkingsregister netjes aan de Duitsers afgegeven zodat ze een flinke voorsprong hadden om alle Joden te vinden. Tot een jaar of drie geleden werd dot afgedaan met de domme smoes dat ons bureaucratisch systeem zo efficiënt was dat er geen andere keus was. Ondertussen snapten de Belgen gewoon goed dat ze deze gegevens 'kwijt moesten raken'. Ook het Belgische verzet was legitiem. De eerste transporten naar kampen werden meteen aangevallen. Nogmaals, in Nederland hadden we zo goed als geen verzet.

      En de mensen die Joden probeerden te verbergen werden massaal verraden, want precies zoals de Nederlandse mentaliteit betaamt struikelden ze over elkaar bij de meldpunten van de SS om deze mensen massaal te verraden. Want ze volgden de regels niet en o wee als we als buurt of volk bestraft werden door de acties van één.

      Ik heb zo veel mogelijk veteranen proberen te ontmoeten zo'n jaar of 25 geleden omdat ik mij besefte dat ze er niet lang meer zouden zijn en de manier om uit eerste hand verhalen en meningen mee te krijgen gewoon het opzoeken en praten was.

      De tweede golfoorlog was bezig en de berichten over WMD's die er helemaal niet waren en de vele onschuldige doden terwijl onze regering zich er vol in stortte met volle steun voor de VS maakte dat ze gewoon kritisch durfden te zijn op het land waar ze voor gevochten hadden.

      Een degelijke militaire strijd viel niet te leveren, kleine dagsuccesjes, meer zat er niet in. Één tank (die ergens van een dijk gereden werd) en gerei dat letterlijk uit musea gehaald werd was het enige dat ze hadden om de grote steden te beschermen.

      Maar toen dat deel over was zocht zo goed als het hele land naar alle mogelijkheden om de Duitsers massaal te gehoorzamen.

      Uit geen enkel land kwamen telatief meer Joden om dan uit Nederland behalve in Polen dat ongeveer op gelijke hoogte stond.

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 23:10
    • snailer

      Posts: 34.214

      Het was ook een absolute minderheid in Frankrijk en Walonie.

      Daarbij zijn er heel veel joden die overleefden. De verraders waren een veel kleinere groep. En zeker niet alle n-s-b waren landverraders. Velen hadden een economisch motief om bij die organisatie te horen. Die zijn allemaal wel onderzocht, maar onschuldig bevonden.

      De meeste Nederlanders, de meerderheid dus, waren tegen de bezetting en de Duitsers. En niet zoals jij het stelt een absolute minderheid.

      In Nederland waren inderdaad honderden mannen en vrouwen, als informant of... hoe weetten die ook al weer??? die gericht op zoek waren naar onderduikers. Men spreekt over honderden. Niet duizenden. Op zich al erg genoeg. In wezen hebben ze mensen de dood in gejaagd. Iets wat nooit mag worden vergeten en toegelaten maar toch gebeurde.

      Verder vind ik het mooi om te lezen dat je zoveel tijd hebt willen besteden aan mensen die echt iets hebben betekend in de oorlogen. Ik heb overigens ook veteranen gesproken die waren gelegerd op de Grebbenberg. 1 verhaal staat me het meest bij. 2 vrienden. De 1 een kleerkast van hier tot ginter en de ander een slanke man gemiddeld van lengte. De kleerkast vertelde dat hij in zijn broek scheet van angst. Die was zo groot dat hij niet kon vechten. Zijn kleinere kameraad was de grote held. Die heeft niet alleen als een leeuw gevochten, hij heeft ook zijn kameraad geholpen en gedekt. Anders zou die uitgespuugd zijn als lafaard. Nog meer vreselijke dingen gehoord. Vechtend met bijna niets tegen een toentertijd zeer modern uitgerus leger.

      In plaats van over een kleine groep verraders zou je ook kunnen praten over het verzet van een kleine groep moedige (plus die klerenkast dan toch die niet moedig bleek) soldaten die 3 dagen de Duitsers van zich af wisten te houden. Of over de mariniers die in Rotterdam 5 dagen lang streden tegen de Duitsers. De Blitz werkt eniet zoals in andere landen. Door de moed van een aantal Nederlanders. Die Mariniers moesten capituleren van ik dacht een Kolonel. Die naam ben ik echt vergeten. Anders zou een tweede golf aan bombardementen zijn gestart. Er zouden dan nog veel meer burgerslachtoffers zijn gevallen.

      Als er 1 slecht is, is iedereen slecht. Zoals gezegd heb ik me verdiept sinds ik bij dat monument stond in Hoek van Holland. Moed was onder alle Europese bezette bevolkingen. Helaas was er ook slechtheid. Maar dat is niet nieuw.

      Zou je meer willen weten over de Mariniers zou ik het mariniersmuseum (Rotterdam) aan kunnen raden. Dan leer je over angst en moed.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 00:26
    • WickieDeViking

      Posts: 1.385

      Het één sluit het ander niet uit, Tony.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 08:25
    • Tony

      Posts: 1.669

      Het was toch ook geen uitsluiting, maar juist een aanvulling, met een vergelijking met het Nederlands elftal.

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 13:53
  • koppie toe

    Posts: 5.514

    Het wordt nog druk op de nieuwe kalender.

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 18:53
  • azzey

    Posts: 409

    Is er zekerheid dat Colapinto dan (nog) op de baan te vinden is dan?

    • + 3
    • 7 aug 2026 - 20:36
  • Tra893SDk

    Posts: 163

    Ik vraag me af of Colapinto dan uberhaupt nog meedoet. Verder zie ik liever een van de zandbak-GPs vervangen worden door India, in tegenstelling tot Argentinië een land dat een bijdrage levert aan de autowereld in termen van staal, de Tata Groep, het feit dat het een belangrijke automarkt is en Adani, wat wereldwijd een interessante partner kan zijn voor de F1 maar ook iedereen die op het niveau van projectbeheer actief is.

    En het is tenminste een uniek land ipv Argentinië. Maar goed in de algemene coverage wordt helaas heel weinig van het land meegenomen.

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 21:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
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10
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1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Argentinië
  • Geb. datum 27 mei 2003 (23)
  • Geb. plaats Buenos Aires, Argentinië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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