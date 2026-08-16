Terwijl de Formule 1-wereld geniet van de zomerstop, draait het silly season op volle toeren. Veel jonge coureurs kloppen op de deur en dromen van een kans in de koningsklasse. GPToday.net zet een aantal aanstormende talenten op een rijtje, met vandaag Gabriele Mini.

Italië is een echt autosportland, maar jarenlang moesten ze het doen zonder een echt kanon in de Formule 1. Sinds dit jaar hebben ze Andrea Kimi Antonelli als nieuwe superster, maar in zijn schaduw draaien er de nodige talenten warm. Iemand die al jaren staat te trappelen om zich te bewijzen, is Gabriele Mini.

Hoe het verhaal begon

Mini werd op 20 maart 2005 geboren in Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië. Hij groeide op in het kleine dorpje Marineo, en de liefde voor de autosport werd hem met de paplepel ingegoten. In tegenstelling tot andere coureurs komt Mini niet uit een steenrijke familie. Zijn vader was een monteur, die op Sicilië zelf deelnam aan slalom- en heuvelklimwedstrijden.

Toen Mini één jaar oud was, kocht zijn vader een kart voor hem. In een interview met Motorsport.com stelde de Italiaan eerder dit jaar dat hij toen nog niet durfde te rijden, omdat hij bang was voor de herrie die werd geproduceerd door de motor. Toen hij 2,5 was durfde hij het aan, en zette hij langzaam maar zeker stapjes naar boven.

Aandacht van Todt

In 2017 won Mini zijn eerste karttitel, en wist hij zich meer naar voren te werken. Hij trok de aandacht van All Road Management, van de bekende F1-manager Nicolas Todt. Onder de vleugels van de zoon van voormalig Ferrari-teambaas en FIA-president Jean Todt zette Mini stappen, en hij verruilde de kart voor de single seater.

Hij veroverde in 2020 de titel in de Italiaanse Formule 4 en liet ook de verschillende Formula Regional-kampioenschappen zien dat er met hem niet valt te sollen. Mini bleek een groot talent te zijn, en werd in 2023 opgepikt door Alpine. Hij ging voortaan rijden onder de vlag van de Alpine Academy, en de deur naar de Formule 1 leek wijd open te staan.

Waar blijft de groei?

Met de steun van Alpine maakte Mini in 2024 de overstap naar de Formule 3, en mocht hij gaan rijden in het voorprogramma van de koningsklasse. Onder het toeziend oog van alle grote namen, toonde hij zich een snelle leerling en werd hij tweede in de F3. Het resulteerde datzelfde jaar al in een debuut in de Formule 2, waar hij in zijn eerste race direct op het podium stond.

Iedereen verwachtte dat Mini zou doorgroeien, maar dat bleek niet het geval te zijn. Zijn eerste volledige seizoen in de F2 verliep redelijk kleurloos, en zonder zeges eindigde hij op de dertiende plaats in het kampioenschap.

Eindelijk het F1-debuut

Dit jaar kreeg hij een nieuwe kans in de Formule 2 en verruilde hij het Italiaanse Prema voor het Nederlandse MP Motorsport. Daar laat hij voor het eerst echt zien wat hij kan, en staat hij momenteel op de tweede plaats in het kampioenschap. Hij wist al twee races te winnen, en enkele weken geleden volgde de beloning.

Op het circuit van Silverstone mocht hij met Alpine zijn eerste TPC-test afwerken, en reed hij naar eigen zeggen meer dan 600 kilometer in F1-materiaal.

Wanneer komt de kans?

Of het goed genoeg is, moet nog blijken. Bij Alpine moet hij veel talent voor zich dulden, en zag hij hoe Paul Aron trainingen reed en Kush Maini en Alex Dunne al eerder mochten testen. Mini loopt wat achter, maar dit jaar laat hij zien dat men hem zeker niet mag vergeten.