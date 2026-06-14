Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft uitgelegd waarom zijn team overweegt in protest te gaan tegen het besluit van de FIA over de straffen van Pierre Gasly. Eerder deze week werd bekend dat Gasly's straffen in Monaco zijn kwijtgescholden, waardoor hij zijn podium terugkrijgt. Red Bull vraagt om meer duidelijkheid.

De Grand Prix van Monaco werd vorig weekend gekenmerkt door de vele straffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly kwam in de race als derde over de streep, maar verloor deze positie door een tijdstraf. Hierdoor werd Red Bull-coureur Isack Hadjar als derde geklasseerd, maar op vrijdag verloor hij die positie weer. Alpine had immers een right to review ingediend, en de FIA-stewards stelden dat ze gelijk hadden.

Waarom wil Red Bull in protest?

Direct na dit besluit werd duidelijk dat Red Bull en McLaren overwegen in protest te gaan tegen het besluit. Officieel gezien is er nog niets gebeurd, maar in Barcelona legt Mekies wel uit waarom ze denken aan een protest: "We zijn gewoon een beetje in de war, niet zozeer omdat je het podium wint of verliest, maar omdat je tussen auto's rijdt die niet-aanvechtbare straffen krijgen. Je past je rijgedrag daar ook op aan, en sommige auto's lossen hun straf ook daadwerkelijk in."

Volgens Mekies overweegt Red Bull een protest, omdat ze duidelijkheid willen. Het gaat volgens hem niet om het team: "Los van hoe wij hier als teams in staan, is het heel belangrijk voor de fans dat er duidelijkheid bestaat over de uitslag van een race zodra de wedstrijd is afgelopen."

Waar komt de verwarring vandaan?

Alpine had bij de stewards nieuw bewijs aangeleverd, dat werd goedgekeurd. De Franse renstal kon aantonen dat de FOM de fouten had gemaakt met het meetsysteem, wat dus ook betekende dat de straffen werden kwijtgescholden. In de race waren er echter nog meer straffen uitgedeeld, maar die werden niet teruggedraaid. Hierdoor blijft er onduidelijkheid en frustratie bestaan. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde al dat ze hun juridische mogelijkheden bekijken. Ook Red Bull en McLaren willen dus duidelijkheid.