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Red Bull verklaart aanstaand FIA-protest

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Red Bull verklaart aanstaand FIA-protest

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft uitgelegd waarom zijn team overweegt in protest te gaan tegen het besluit van de FIA over de straffen van Pierre Gasly. Eerder deze week werd bekend dat Gasly's straffen in Monaco zijn kwijtgescholden, waardoor hij zijn podium terugkrijgt. Red Bull vraagt om meer duidelijkheid.

De Grand Prix van Monaco werd vorig weekend gekenmerkt door de vele straffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly kwam in de race als derde over de streep, maar verloor deze positie door een tijdstraf. Hierdoor werd Red Bull-coureur Isack Hadjar als derde geklasseerd, maar op vrijdag verloor hij die positie weer. Alpine had immers een right to review ingediend, en de FIA-stewards stelden dat ze gelijk hadden.

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Waarom wil Red Bull in protest?

Direct na dit besluit werd duidelijk dat Red Bull en McLaren overwegen in protest te gaan tegen het besluit. Officieel gezien is er nog niets gebeurd, maar in Barcelona legt Mekies wel uit waarom ze denken aan een protest: "We zijn gewoon een beetje in de war, niet zozeer omdat je het podium wint of verliest, maar omdat je tussen auto's rijdt die niet-aanvechtbare straffen krijgen. Je past je rijgedrag daar ook op aan, en sommige auto's lossen hun straf ook daadwerkelijk in."

Volgens Mekies overweegt Red Bull een protest, omdat ze duidelijkheid willen. Het gaat volgens hem niet om het team: "Los van hoe wij hier als teams in staan, is het heel belangrijk voor de fans dat er duidelijkheid bestaat over de uitslag van een race zodra de wedstrijd is afgelopen."

Waar komt de verwarring vandaan?

Alpine had bij de stewards nieuw bewijs aangeleverd, dat werd goedgekeurd. De Franse renstal kon aantonen dat de FOM  de fouten had gemaakt met het meetsysteem, wat dus ook betekende dat de straffen werden kwijtgescholden. In de race waren er echter nog meer straffen uitgedeeld, maar die werden niet teruggedraaid. Hierdoor blijft er onduidelijkheid en frustratie bestaan. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde al dat ze hun juridische mogelijkheden bekijken. Ook Red Bull en McLaren willen dus duidelijkheid.

WickieDeViking

Posts: 1.190

Precies wat Mekies aangeeft. Je anticipeert op een situatie van dat moment. Als je op dat moment weet dat achteraf Gasly zijn straf zou worden kwijtgescholden, ga je anders rijden en maak je andere strategische keuzes.

  • 6
  • 14 jun 2026 - 12:55
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing Alpine GP Barcelona 2026

Reacties (5)

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  • Flexwing

    Posts: 405

    Wordt vervolgd

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 11:46
    • nr 76

      Posts: 7.523

      Wie, Gasly? Maar die is toch juist net vrijgesproken??

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 12:53
  • WickieDeViking

    Posts: 1.189

    Precies wat Mekies aangeeft. Je anticipeert op een situatie van dat moment. Als je op dat moment weet dat achteraf Gasly zijn straf zou worden kwijtgescholden, ga je anders rijden en maak je andere strategische keuzes.

    • + 6
    • 14 jun 2026 - 12:55
  • Sander

    Posts: 1.770

    Dus een niet aan te vechten straf die je fysiek niet inlost is aanvechtbaar. Als je 'm wel al hebt ingelost dus niet meer. Dat is inderdaad niet de juiste manier.

    • + 5
    • 14 jun 2026 - 13:11
    • VestAan

      Posts: 781

      Geef gewoon een geldbedrag ter compensatie en hou dit in van de salarissen/bonussen van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de fouten. Op deze manier is iedereen tevreden en hebben de commissarissen ook een motivatie om geen olie domme fouten te maken.

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 14:06

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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