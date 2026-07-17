Pierre Gasly heeft een rode vlag veroorzaakt in de tweede vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps. De Franse Alpine-coureur vloog hard van de baan in het laatste kwartier van de training op het circuit in de Belgische Ardennen. Gasly was in orde, maar de schade aan zijn Alpine was zeer groot.

De tweede vrije training werd al vroeg stilgelegd aangezien een aantal coureurs veel gravel op de baan hadden geworpen met hun uitstapjes. In het laatste kwartier ging het echter flink mis, en veroorzaakte een tweede rode vlag. Hij verloor de macht over het stuur van zijn blauwroze Alpine, en vloog in volle snelheid in de muur. De achtervleugel werd van de auto gerukt, en de baan lag bezaaid met gravel en debris. Andere coureurs moesten uitwijken, want anders knalden ze vol op de gestrande Alpine.

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Wat ging er mis?

Gasly was bezig met een longrun toen het noodlot toesloeg. Hij verloor de macht over het stuur bij het naderen van Stavelot, kon zich niet meer corrigeren en belandde in de grindbak. Hij knalde met de achterkant de muur in, tolde meerdere keren in de rondte en kwam met de neus in de juiste richting weer tot stilstand. Hij probeerde nog even door te rijden, maar al snel werd duidelijk dat zijn achterwielophanging ook de geest had gegeven.

Wat was de schade

De schade aan de Alpine-bolide was zeer groot. De achtervleugel was van de auto afgerukt en de achterwielophanging was ook kapot. Daarnaast lag er zeer veel debri op de baan, en moesten de marshalls aan de bak. Gasly werd opgepikt door de medical car, die de baan opkomt als een crash een bepaalde impact heeft. De Fransman zag er echter nog fit uit, en kon zelfstandig uitstappen. De monteurs van Alpine moeten aan de bak, want de schade was enorm. Morgen moet de wagen weer gereed zijn voor de derde vrije training en de kwalificatie.