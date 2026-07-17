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Gasly veroorzaakt rode vlag met zware crash

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Gasly veroorzaakt rode vlag met zware crash

Pierre Gasly heeft een rode vlag veroorzaakt in de tweede vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps. De Franse Alpine-coureur vloog hard van de baan in het laatste kwartier van de training op het circuit in de Belgische Ardennen. Gasly was in orde, maar de schade aan zijn Alpine was zeer groot.

De tweede vrije training werd al vroeg stilgelegd aangezien een aantal coureurs veel gravel op de baan hadden geworpen met hun uitstapjes. In het laatste kwartier ging het echter flink mis, en veroorzaakte een tweede rode vlag. Hij verloor de macht over het stuur van zijn blauwroze Alpine, en vloog in volle snelheid in de muur. De achtervleugel werd van de auto gerukt, en de baan lag bezaaid met gravel en debris. Andere coureurs moesten uitwijken, want anders knalden ze vol op de gestrande Alpine.

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FIA-stewards geven Gasly pittige straf

4 jul

Wat ging er mis?

Gasly was bezig met een longrun toen het noodlot toesloeg. Hij verloor de macht over het stuur bij het naderen van Stavelot, kon zich niet meer corrigeren en belandde in de grindbak. Hij knalde met de achterkant de muur in, tolde meerdere keren in de rondte en kwam met de neus in de juiste richting weer tot stilstand. Hij probeerde nog even door te rijden, maar al snel werd duidelijk dat zijn achterwielophanging ook de geest had gegeven.

Wat was de schade

De schade aan de Alpine-bolide was zeer groot. De achtervleugel was van de auto afgerukt en de achterwielophanging was ook kapot. Daarnaast lag er zeer veel debri op de baan, en moesten de marshalls aan de bak. Gasly werd opgepikt door de medical car, die de baan opkomt als een crash een bepaalde impact heeft. De Fransman zag er echter nog fit uit, en kon zelfstandig uitstappen. De monteurs van Alpine moeten aan de bak, want de schade was enorm. Morgen moet de wagen weer gereed zijn voor de derde vrije training en de kwalificatie.

schwantz34

Posts: 42.408

Poeh dat was een stevige crashly van den Pierre, gelukkig kon hij ongedeerd uitstappen.

  • 1
  • 17 jul 2026 - 17:56
F1 Nieuws Pierre Gasly Alpine GP België 2026

Reacties (5)

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  • schwantz34

    Posts: 42.409

    Poeh dat was een stevige crashly van den Pierre, gelukkig kon hij ongedeerd uitstappen.

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 17:56
    • koppie toe

      Posts: 5.465

      Niet gekeken, was het nog nat op de baan?

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 17:58
    • schwantz34

      Posts: 42.409

      Neuh, de baan was heel de VT zo droog als een Ouw-doos!

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 18:02
    • koppie toe

      Posts: 5.465

      Dank

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 18:08
    • Larry Perkins

      Posts: 66.398

      Gasly schrok zich het apelazarus van een overstekende Likweli, een nieuwe apensoort die nog maar net is ontdekt in Congo.

      (zwart met oranje lippen, op haar hoofd)

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 18:22

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
6
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 497
  • Podiums 6
  • Grand Prix 187
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Alpine
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