Gasly duidelijk na verslaan Verstappen: "Beste auto ooit!"

Pierre Gasly is van mening dat zijn huidige Alpine-bolide de beste Formule 1-auto is die hij ooit in zijn carrière heeft gehad. Hij is dit van mening, omdat hij zijn oude teamgenoot Max Verstappen heeft verslagen. De Nederlander wist bij Red Bull de Fransman te verslaan, maar de Alpine-bolide lijkt erg competitief. 

De Fransman is erg sterk bezig dit seizoen. De laatste drie kwalificatiesessies, inclusief de sprintrace in China, sneller dan beide Red Bull-wagens. Hierdoor is Gasly van mening dat zijn A526 erg goed is. 

Gasly is trots op zijn race

Tegenover Canal+ zegt Gasly erg trots te zijn op zijn race in Japan. "Het was een lange race, moet ik zeggen, met veel druk. Aan het begin van de race voelde ik me redelijk comfortabel op de mediumbanden. Maar er zijn dit jaar al veel safety cars geweest, dus ik wist dat het er een keer van zou komen."

Toch was Verstappen een lastige tegenstander voor Gasly. "Het tweede deel van de race was een beetje anders. Hij zette me de hele race enorm onder druk, dus ik moest me echt concentreren om zo snel mogelijk te zijn – er was geen sprake van bandenmanagement – ​​en geen fouten maken, want hij zat me op de hielen. Hij wist redelijk dichtbij te blijven, dus ze deden het iets beter dan wij op de harde banden. Maar uiteindelijk lukte het ons om hem achter ons te houden en de zevende plaats te pakken."

Beste auto uit zijn carrière

"Ik denk dat dit voorlopig de beste auto is die ik in mijn carrière heb gehad, misschien samen met de AlphaTauri uit 2021. Ik denk dat we een goede basis hebben. Ik ben erg blij dat de auto de eerste paar weekenden goed heeft gepresteerd en dat we overal goede prestaties hebben neergezet. We kennen onze beperkingen en weten waar we aan moeten werken. Maar we hebben nog een maand voor de boeg, we werken aan dingen voor Miami, dus over het algemeen ziet het er goed uit", aldus de Fransman. In 2021 wist hij de GP van Italië te winnen.

AUDI_F1

Posts: 3.648

Terwijl Verstappen zeft, slechtste auto ooit. Dus dan is het verschil toch wel groot.
Maar de Mercedes krachtbron doet ook zeker zijn best in die auto.

  • 5
  • 3 apr 2026 - 09:29
  • The Wolf

    Posts: 538

    Auto lijkt in de basis zeker goed en met de Mercedes motor en Gasly is het geen verrassing dat ze er weer bij zitten. Wat ontbreekt is een goede teammaat voor Pierre want aan die kant laten ze punten liggen..

    • + 3
    • 3 apr 2026 - 08:19
    • Starscreamer

      Posts: 1.427

      Colapinto is nog een ruwe diamant. Hij komt er wel.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 09:44
    • The Wolf

      Posts: 538

      Ik vond Franco's invalbeurten in '24 best leuk en veelbelovend, maar bij Alpine heeft hij op mijn nog geen oment indruk gemaakt helaas. Misschien als ze 'm bij Williams een race stoeltje hadden gegeven dat we nu een andere Colapinto hadden gezien, dat Alpine toch niet het team voor 'm was, dat kan.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 09:52
  • Flexwing

    Posts: 322

    Motor moet per 1 juni worden aangepast naar 16:1
    Kijken hoe ze er dan voor staan.

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 08:48
    • HarryLam

      Posts: 5.368

      Verwacht er maar niets van.

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 11:41
    • gridiron

      Posts: 3.317

      En waarom denk je dat die daar nu nog niet aan voldoet?, het niet voldoen is nog steeds een roddel gebaseerd op niks.

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 12:19
  • AUDI_F1

    Posts: 3.644

    Terwijl Verstappen zeft, slechtste auto ooit. Dus dan is het verschil toch wel groot.
    Maar de Mercedes krachtbron doet ook zeker zijn best in die auto.

    • + 5
    • 3 apr 2026 - 09:29
    • Regenrace

      Posts: 2.549

      En dat heeft mafklapper Stroll dus weggegooid. Wellicht had AM nu in de top 3 kunnen staan.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 09:57

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

