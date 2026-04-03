Pierre Gasly is van mening dat zijn huidige Alpine-bolide de beste Formule 1-auto is die hij ooit in zijn carrière heeft gehad. Hij is dit van mening, omdat hij zijn oude teamgenoot Max Verstappen heeft verslagen. De Nederlander wist bij Red Bull de Fransman te verslaan, maar de Alpine-bolide lijkt erg competitief.

De Fransman is erg sterk bezig dit seizoen. De laatste drie kwalificatiesessies, inclusief de sprintrace in China, sneller dan beide Red Bull-wagens. Hierdoor is Gasly van mening dat zijn A526 erg goed is.

Gasly is trots op zijn race

Tegenover Canal+ zegt Gasly erg trots te zijn op zijn race in Japan. "Het was een lange race, moet ik zeggen, met veel druk. Aan het begin van de race voelde ik me redelijk comfortabel op de mediumbanden. Maar er zijn dit jaar al veel safety cars geweest, dus ik wist dat het er een keer van zou komen."

Toch was Verstappen een lastige tegenstander voor Gasly. "Het tweede deel van de race was een beetje anders. Hij zette me de hele race enorm onder druk, dus ik moest me echt concentreren om zo snel mogelijk te zijn – er was geen sprake van bandenmanagement – ​​en geen fouten maken, want hij zat me op de hielen. Hij wist redelijk dichtbij te blijven, dus ze deden het iets beter dan wij op de harde banden. Maar uiteindelijk lukte het ons om hem achter ons te houden en de zevende plaats te pakken."

Beste auto uit zijn carrière

"Ik denk dat dit voorlopig de beste auto is die ik in mijn carrière heb gehad, misschien samen met de AlphaTauri uit 2021. Ik denk dat we een goede basis hebben. Ik ben erg blij dat de auto de eerste paar weekenden goed heeft gepresteerd en dat we overal goede prestaties hebben neergezet. We kennen onze beperkingen en weten waar we aan moeten werken. Maar we hebben nog een maand voor de boeg, we werken aan dingen voor Miami, dus over het algemeen ziet het er goed uit", aldus de Fransman. In 2021 wist hij de GP van Italië te winnen.