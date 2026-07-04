De FIA-stewards hebben na de kwalificatie in Silverstone een gridstraf uitgedeeld aan Pierre Gasly. De Fransman kende een lastige sessie, en wist het derde kwalificatiegedeelte niet te bereiken. Aan het begin van de sessie had hij Lance Stroll in de weg gereden, en dat levert hem nu een gridstraf van drie plaatsen op.

Het team van Alpine begon vol goede moed aan het raceweekend op het circuit van Silverstone. In de kwalificatie vielen ze echter tegen, en Franco Colapinto viel al in Q1 af na een zeer spectaculaire spin. Gasly moest de eer hoog houden, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de twaalfde tijd. Aan het begin van de kwalificatie had hij echter Aston Martin-coureur Lance Stroll in de weg gereden, en dat leverde hem een tripje naar de stewards op.

Wat was er precies aan de hand?

Gasly was op het moment van het incident bezig met een inlap, terwijl Stroll bezig was met een snel rondje. Bij het inrijden van bocht 15 reed Gasly echter nog op de racelijn, en moest Stroll aan de kant om een incident te voorkomen. Hij reageerde woest, en kon een snelle tijd op zijn buik schrijven.

Bij de stewards verklaarde Gasly dat hij op het moment van het incident geen functionerende radio had. Hij kon zijn team niet bereiken, en wist dat Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli achter hem reed en niet met een getimede ronde bezig was. Een vertegenwoordiger van Alpine steunde het verhaal van Gasly, en gaf aan dat het radiosignaal verloren was gegaan door een probleem met een systeem van de FOM. De FOM gaf Alpine gelijk, en ze gaven toe dat er een probleem was.

Waarom krijgt Gasly toch een straf?

De stewards accepteerden deze verklaring van Alpine, maar ze gaven ook aan dat een coureur altijd zelf de verantwoordelijkheid heeft om op te letten. Ze zijn dan ook van mening dat Gasly de Canadese Aston Martin-coureur heeft geblokkeerd. Dit levert hem een gridstraf van drie plaatsen op, wat betekent dat hij morgen vanaf de vijftiende plaats moet starten.