Franco Colapinto heeft een grote droom in de Formule 1. De Argentijnse coureur wil graag een F1-race in zijn thuisland rijden. De laatste keer dat Argentinië een Grand Prix organiseerde, was in 1998. Michael Schumacher won de race, met Mika Häkkinen en Eddie Irvine op het podium.

Colapinto heeft dit seizoen al een punt behaald, wat meer is dan vorig seizoen. De Argentijn eindigde op de tiende plek in China, waardoor hij zijn eerste punt in twee jaar behaalde. Hij loopt wel achter op zijn teamgenoot Pierre Gasly, die achtste staat met vijftien punten.

Het ultieme doel van Colapinto

Het allergrootste doel van Colapinto is duidelijk voor de Alpine-coureur. Niet het wereldkampioenschap winnen, maar racen in zijn thuisland. Tegenover Soy Motor vertelt hij hierover: "Voor mij is racen in een Argentijnse Grand Prix een van de belangrijkste dingen die ik in mijn leven wil bereiken. Het circuit ziet er goed uit. Ik was er in januari en heb het circuit gezien voordat het werd afgebroken, en nu ik terug ben gegaan, is het compleet anders.”

Het circuit van Buenos Aires lag er niet meer bij, zoals in de gloriedagen van de F1 op het circuit. Het circuit is echter compleet herbouwd. "Het zag eruit als een compleet andere plek. Niets is meer over van wat er vroeger was. Ze zijn het hele circuit aan het herbouwen. Het is een enorm project, dat volgens mij absoluut noodzakelijk was voor de terugkeer van de Formule 1 naar het land."

Het gaat de goede kant op

Colapinto legt uit dat de Argentijnse Grand Prix de goede kant opgaat en dat de race in de nabije toekomst realistisch is. "Ik denk dat het de goede kant op gaat, hoewel er nog veel werk aan de winkel is. Ik denk dat ze alle juiste stappen zetten om te bepalen hoe een Formule 1-race er van nu tot 2027 of 2028 uit kan zien. Ik hoop dat het gebeurt, maar ik denk dat ze alle stappen heel goed zetten, en dat is cruciaal."