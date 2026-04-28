Colapinto geeft update: "Argentijnse GP is dichtbij"

Colapinto geeft update: "Argentijnse GP is dichtbij"

Franco Colapinto heeft een grote droom in de Formule 1. De Argentijnse coureur wil graag een F1-race in zijn thuisland rijden. De laatste keer dat Argentinië een Grand Prix organiseerde, was in 1998. Michael Schumacher won de race, met Mika Häkkinen en Eddie Irvine op het podium.

Colapinto heeft dit seizoen al een punt behaald, wat meer is dan vorig seizoen. De Argentijn eindigde op de tiende plek in China, waardoor hij zijn eerste punt in twee jaar behaalde. Hij loopt wel achter op zijn teamgenoot Pierre Gasly, die achtste staat met vijftien punten.

Het ultieme doel van Colapinto

Het allergrootste doel van Colapinto is duidelijk voor de Alpine-coureur. Niet het wereldkampioenschap winnen, maar racen in zijn thuisland. Tegenover Soy Motor vertelt hij hierover: "Voor mij is racen in een Argentijnse Grand Prix een van de belangrijkste dingen die ik in mijn leven wil bereiken. Het circuit ziet er goed uit. Ik was er in januari en heb het circuit gezien voordat het werd afgebroken, en nu ik terug ben gegaan, is het compleet anders.”

Het circuit van Buenos Aires lag er niet meer bij, zoals in de gloriedagen van de F1 op het circuit. Het circuit is echter compleet herbouwd. "Het zag eruit als een compleet andere plek. Niets is meer over van wat er vroeger was. Ze zijn het hele circuit aan het herbouwen. Het is een enorm project, dat volgens mij absoluut noodzakelijk was voor de terugkeer van de Formule 1 naar het land."

Het gaat de goede kant op

Colapinto legt uit dat de Argentijnse Grand Prix de goede kant opgaat en dat de race in de nabije toekomst realistisch is. "Ik denk dat het de goede kant op gaat, hoewel er nog veel werk aan de winkel is. Ik denk dat ze alle juiste stappen zetten om te bepalen hoe een Formule 1-race er van nu tot 2027 of 2028 uit kan zien. Ik hoop dat het gebeurt, maar ik denk dat ze alle stappen heel goed zetten, en dat is cruciaal."

Larry Perkins

Posts: 64.607

Als het een goed circuit wordt dan zeg ik van harte welkom!

Die Argentijnse president is (ook) zo gek als een deur en wil voor een circuit vast wel wat bomen wegzagen...

  • 1
  • 28 apr 2026 - 18:31
F1 Nieuws Franco Colapinto Alpine

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.605

    Als het een goed circuit wordt dan zeg ik van harte welkom!

    Die Argentijnse president is (ook) zo gek als een deur en wil voor een circuit vast wel wat bomen wegzagen...

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 18:31

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

