user icon
icon

Alpine verrast met speciaal evenement voor Colapinto in Argentinië

Het team van Alpine is met een opvallende aankondiging naar buitengekomen. De Franse renstal zal de april-break goed gaan gebruiken, en zal afreizen naar Argentinië. Daar zal lokale held Franco Colapinto een speciale demorun gaan verzorgen in de hoofdstad Buenos Aires.

Colapinto is sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2024 enorm populair in zijn thuisland Argentinië. Bij veel raceweekenden zitten er honderden Argentijnen op de tribune, en Colapinto is een echte superster in zijn thuisland. Voor het eerst mag hij nu zijn kunsten gaan laten zien in zijn thuisland, want Alpine en zijn sponsor Mercado Libre organiseren een speciale demonstratie in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Wat gaat er gebeuren?

Op 26 april organiseren ze de zogenaamde Franco Colapinto Road Show, en daar zullen de fans worden verwend op de nodige actie. Colapinto zal daar gaan rijden, al zijn de details verder nog onduidelijk. Of er ook andere coureurs zullen rijden, en welke auto Colapinto zal gaan besturen, is nog niet helemaal duidelijk.

De demorun komt op een opvallend moment, want in Argentinië azen ze al een tijdje op een plekje op de Formule 1-kalender. De regering hoopte mee te kunnen liften op de door Colapinto gecreëerde hype. Vorig jaar kondigde men aan dat ze het verouderde Autódromo Oscar y Juan Gálvez gaan verbouwen zodat het circuit in aanmerking kan komen voor een FIA Grade 1-licentie. Circuits met deze licentie mogen een Grand Prix organiseren voor de Formule 1.

Hoe is Alpine aan het seizoen begonnen?

Voor Colapinto wordt het zijn eerste demorun in eigen land. De Argentijnse coureur is aardig aan het nieuwe seizoen begonnen, en staat nu op de zestiende plaats in het wereldkampioenschap met 1 WK-puntje. Dat is al meer dan vorig jaar, toen Colapinto geen seizoen wist te scoren. Zijn teamgenoot Pierre Gasly is uit de startblokken geschoten en heeft in de eerste drie raceweekenden vijftien punten bij elkaar gereden. Hierdoor staat de Fransman op de achtste plaats in het wereldkampioenschap.

F1 Nieuws Franco Colapinto Alpine

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.870

    The car is not the problem, it's you.... aldus Flavio

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 14:30

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (22)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar