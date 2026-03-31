Het team van Alpine is met een opvallende aankondiging naar buitengekomen. De Franse renstal zal de april-break goed gaan gebruiken, en zal afreizen naar Argentinië. Daar zal lokale held Franco Colapinto een speciale demorun gaan verzorgen in de hoofdstad Buenos Aires.

Colapinto is sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2024 enorm populair in zijn thuisland Argentinië. Bij veel raceweekenden zitten er honderden Argentijnen op de tribune, en Colapinto is een echte superster in zijn thuisland. Voor het eerst mag hij nu zijn kunsten gaan laten zien in zijn thuisland, want Alpine en zijn sponsor Mercado Libre organiseren een speciale demonstratie in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Wat gaat er gebeuren?

Op 26 april organiseren ze de zogenaamde Franco Colapinto Road Show, en daar zullen de fans worden verwend op de nodige actie. Colapinto zal daar gaan rijden, al zijn de details verder nog onduidelijk. Of er ook andere coureurs zullen rijden, en welke auto Colapinto zal gaan besturen, is nog niet helemaal duidelijk.

De demorun komt op een opvallend moment, want in Argentinië azen ze al een tijdje op een plekje op de Formule 1-kalender. De regering hoopte mee te kunnen liften op de door Colapinto gecreëerde hype. Vorig jaar kondigde men aan dat ze het verouderde Autódromo Oscar y Juan Gálvez gaan verbouwen zodat het circuit in aanmerking kan komen voor een FIA Grade 1-licentie. Circuits met deze licentie mogen een Grand Prix organiseren voor de Formule 1.

Hoe is Alpine aan het seizoen begonnen?

Voor Colapinto wordt het zijn eerste demorun in eigen land. De Argentijnse coureur is aardig aan het nieuwe seizoen begonnen, en staat nu op de zestiende plaats in het wereldkampioenschap met 1 WK-puntje. Dat is al meer dan vorig jaar, toen Colapinto geen seizoen wist te scoren. Zijn teamgenoot Pierre Gasly is uit de startblokken geschoten en heeft in de eerste drie raceweekenden vijftien punten bij elkaar gereden. Hierdoor staat de Fransman op de achtste plaats in het wereldkampioenschap.