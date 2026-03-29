Pierre Gasly eindigde als zevende tijdens de Grand Prix van Japan. De Franse coureur sprak over zijn duel met Max Verstappen, die hij achter zich wist te houden. De dertigjarige coureur is bezig aan een ijzersterk seizoen en heeft al heel wat gevechten met Verstappen gehad. Ook dit weekend wist hij het zijn oude teamgenoot lastig te maken.

Gasly is erg blij met zijn zevende eindpositie in Japan. De coureur startte vanaf de zevende plek en wist dit lang vast te houden. Door de safety car kwam Gasly op de derde positie, maar na een pitstop is hij als zevende geëindigd, met drie tienden boven de viervoudig wereldkampioen.

Gasly vond de slotfase erg spannend

Verstappen en Gasly waren de eerste twaalf races van 2019 teamgenoten, maar de Fransman werd daarna gedegradeerd naar Toro Rosso en vervangen door Alex Albon. Tijdens de Grand Prix van Japan, zeven jaar later, gingen de twee opnieuw in gevecht en dat voelde erg goed voor Gasly. "Ik ben best blij dat we een kleine voorsprong op hem hadden, en toen de safety car eenmaal op de baan kwam, wist ik: oké, nu is het een heel andere race en wordt het wat moeilijker om weg te rijden."

De tactiek van Gasly was dan ook erg simpel. "Het was gewoon verdedigen, proberen geen enkele fout te maken, want het was natuurlijk een paar keer erg spannend in de laatste chicane." Het is de Fransman uiteindelijk gelukt de Red Bull-coureur achter zich te houden.

Gasly beleeft een uitstekende start van het seizoen

De Fransman staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap en wist tot nu toe in alle drie de races punten te halen. Het zwakke seizoen van 2025 is hierbij verleden tijd en is met twaalf punten de leider van Alpine. Zo staat hij ook twee punten voor Max Verstappen en heeft hij al elf punten meer dan teamgenoot Franco Colapinto.