Gasly geniet van strijd met Verstappen: "Ik ben best blij..."

Gasly geniet van strijd met Verstappen: "Ik ben best blij..."

Pierre Gasly eindigde als zevende tijdens de Grand Prix van Japan. De Franse coureur sprak over zijn duel met Max Verstappen, die hij achter zich wist te houden. De dertigjarige coureur is bezig aan een ijzersterk seizoen en heeft al heel wat gevechten met Verstappen gehad. Ook dit weekend wist hij het zijn oude teamgenoot lastig te maken. 

Gasly is erg blij met zijn zevende eindpositie in Japan. De coureur startte vanaf de zevende plek en wist dit lang vast te houden. Door de safety car kwam Gasly op de derde positie, maar na een pitstop is hij als zevende geëindigd, met drie tienden boven de viervoudig wereldkampioen. 

Gasly vond de slotfase erg spannend

Verstappen en Gasly waren de eerste twaalf races van 2019 teamgenoten, maar de Fransman werd daarna gedegradeerd naar Toro Rosso en vervangen door Alex Albon. Tijdens de Grand Prix van Japan, zeven jaar later, gingen de twee opnieuw in gevecht en dat voelde erg goed voor Gasly. "Ik ben best blij dat we een kleine voorsprong op hem hadden, en toen de safety car eenmaal op de baan kwam, wist ik: oké, nu is het een heel andere race en wordt het wat moeilijker om weg te rijden."

De tactiek van Gasly was dan ook erg simpel. "Het was gewoon verdedigen, proberen geen enkele fout te maken, want het was natuurlijk een paar keer erg spannend in de laatste chicane." Het is de Fransman uiteindelijk gelukt de Red Bull-coureur achter zich te houden. 

Gasly beleeft een uitstekende start van het seizoen

De Fransman staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap en wist tot nu toe in alle drie de races punten te halen. Het zwakke seizoen van 2025 is hierbij verleden tijd en is met twaalf punten de leider van Alpine. Zo staat hij ook twee punten voor Max Verstappen en heeft hij al elf punten meer dan teamgenoot Franco Colapinto

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.865

Goeie beslissing om met Mercedes motoren te gaan rijden vooralsnog.

  • 2
  • 29 maa 2026 - 14:18
F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Gasly Red Bull Racing Alpine GP Japan 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.865

    Goeie beslissing om met Mercedes motoren te gaan rijden vooralsnog.

    • + 2
    • 29 maa 2026 - 14:18
  • J.R.S.

    Posts: 15

    Vorige race reed Gasly weg van Max in tegenstelling tot deze race einde eerste stint tot en met erna, en de Audixs lagen dit keer achter Max.
    Er zit wel verbetering in voor Max ookal is hij momenteel alles behalve positief.
    Hij was sneller dan Pierre vandaag, echter niet snel/stabiel genoeg om er echt voorbij te komen. Als je zag hoe die auto telkens uitbrak uitkomend op het rechte stuk is er nog genoeg werk te verrichten.

    Normaliter is Red Bull sneller met ontwikkelen in tegenstelling tot Alpine of Audi. Het doel voor nu zou moeten zijn om steady het 4e team te zijn en vanuit daaruit groeien en hopen op een podium in een gekke regen race.

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 14:42
  • Larry Perkins

    Posts: 63.832

    Gasly was alleen maar blij dat hij een kleine voorsprong op Verstappen had en na safety car vond hij het spannend...

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 15:29

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

