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Colapinto beroofd tijdens vakantie in Italië

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Colapinto beroofd tijdens vakantie in Italië

Alpine-coureur Franco Colapinto heeft laten doorschemeren dat hij is beroofd tijdens zijn vakantie in Italië. De Argentijn deelde het nieuws in een serie posts op sociale media, waarvan er ook een aantal weer zijn verwijderd. Hij zou een aantal kleren en een mate-set zijn kwijtgeraakt.

Het Formule 1-circus bevindt zich momenteel in de zomerstop, en dat betekent dat de coureurs en het overige personeel van hun vrije tijd kunnen genieten. Veel coureurs bevinden zich momenteel in zonnige oorden, en Colapinto liet op sociale media zien dat hij geniet van zijn vrije tijd rondom het Comomeer in Italië. Daar is hij ook het slachtoffer geworden van een beroving, zo laat hij zelf weten aan zijn volgers op Instagram.

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Wat heeft Colapinto zelf gedeeld?

Volgens PlanetF1 was er in een verwijderde post te zien hoe Colapinto liet zien hoe zijn kleding en zijn set om mate te maken was gestolen. Daarbij schreef hij boos: "Wie had verwacht dat Italianen alles zouden stelen van een Latino, ik weet zeker dat ze de mate niet lekker vinden." Deze post werd al snel verwijderd, en Colapinto ontving kritiek voor het feit dat hij naar de Italianen wees. Later paste hij dit aan naar 'Europeanen'.

Colapinto verwijderde die post, en deelde daarna een serie foto's van zijn vakantie op Instagram. Daarbij schreef hij weer een frustrerende tekst: "Dit zijn de laatste foto's van onder meer deze kleding. Ik hoop dat de degenen die het hebben gepakt er blij mee zijn!"

Veel onduidelijkheden

Op welke manier Colapinto is beroofd en wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. De Argentijn heeft er verder weinig over gecommuniceerd, maar ontvangt wel veel steun van zijn fans, die de post massaal hebben geliket. In de afgelopen jaren kwam het wel vaker voor dat coureurs werden beroofd. Zo werd Ferrari-coureur in 2022 bestolen in Italië, waarbij zijn horloge werd meegenomen.

Larry Perkins

Posts: 67.048

En dat zijn nieuwe contract met Williams ook is gestolen.

  • 1
  • 11 aug 2026 - 18:52
F1 Nieuws Franco Colapinto Alpine

Reacties (9)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.376

    Had hier niet ook gewoon even bij kunnen vermeld worden dat Franco Colapinto ook de Italiaanse nationaliteit bezit? Lijkt me wel relevant in dit geheel.

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 18:19
    • Larry Perkins

      Posts: 67.050

      En dat zijn nieuwe contract met Williams ook is gestolen.

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 18:52
  • Larry Perkins

    Posts: 67.050

    Maté

    Mate (of maté) is een traditionele Zuid-Amerikaanse cafeïne houdende kruidendrank gemaakt van de gedroogde bladeren van de Ilex paraguariensis (hulstplant). Het wordt gedronken uit een uitgeholde kalebas met een metalen rietje (bombilla) en heeft een aards, bitter en krachtige smaak die lijkt op groene thee.

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 18:38
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.376

      @larry dat drinken ze hiero (baskenland) ook, is echt niet te drinken echt smerig bijna net zo smerig als Red-Bull!

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 18:52
    • Larry Perkins

      Posts: 67.050

      Dus er zijn een paar Basken bij Franco langs geweest?

      (drink zelf sowieso geen thee)

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 19:17
  • Larry Perkins

    Posts: 67.050

    "Zo werd Ferrari-coureur in 2022 bestolen in Italië."

    De rovers hadden ook de naam van Charles Leclerc meegenomen...

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 18:42
    • Larry Perkins

      Posts: 67.050

      Leclerc stond op 18 april 2022 in Viareggio (Toscane) op straat met vrienden en werd aangesproken door 'fans' die wilden poseren voor een foto. Tijdens dat moment griste de dader het horloge van zijn pols en ging er vandoor. In april 2023, verrichtte de Italiaanse politie vier aanhoudingen (twee mannen, twee vrouwen) in de zaak rondom de roof.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 18:49
    • Need5Speed

      Posts: 4.264

      Maar het zijn geen Italianen maar Europeanen toch?
      Altijd weer die Europeanen die zich misdragen, vooral daar in Italië.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 23:22
    • Larry Perkins

      Posts: 67.050

      Precies, blij dat ik niet zozeer een Europeaan ben als wel een wereldburger.
      Oh wacht...

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 00:08

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
12
9
Williams
11
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (23)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Alpine
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