Alpine-coureur Franco Colapinto heeft laten doorschemeren dat hij is beroofd tijdens zijn vakantie in Italië. De Argentijn deelde het nieuws in een serie posts op sociale media, waarvan er ook een aantal weer zijn verwijderd. Hij zou een aantal kleren en een mate-set zijn kwijtgeraakt.

Het Formule 1-circus bevindt zich momenteel in de zomerstop, en dat betekent dat de coureurs en het overige personeel van hun vrije tijd kunnen genieten. Veel coureurs bevinden zich momenteel in zonnige oorden, en Colapinto liet op sociale media zien dat hij geniet van zijn vrije tijd rondom het Comomeer in Italië. Daar is hij ook het slachtoffer geworden van een beroving, zo laat hij zelf weten aan zijn volgers op Instagram.

Wat heeft Colapinto zelf gedeeld?

Volgens PlanetF1 was er in een verwijderde post te zien hoe Colapinto liet zien hoe zijn kleding en zijn set om mate te maken was gestolen. Daarbij schreef hij boos: "Wie had verwacht dat Italianen alles zouden stelen van een Latino, ik weet zeker dat ze de mate niet lekker vinden." Deze post werd al snel verwijderd, en Colapinto ontving kritiek voor het feit dat hij naar de Italianen wees. Later paste hij dit aan naar 'Europeanen'.

Colapinto verwijderde die post, en deelde daarna een serie foto's van zijn vakantie op Instagram. Daarbij schreef hij weer een frustrerende tekst: "Dit zijn de laatste foto's van onder meer deze kleding. Ik hoop dat de degenen die het hebben gepakt er blij mee zijn!"

Veel onduidelijkheden

Op welke manier Colapinto is beroofd en wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. De Argentijn heeft er verder weinig over gecommuniceerd, maar ontvangt wel veel steun van zijn fans, die de post massaal hebben geliket. In de afgelopen jaren kwam het wel vaker voor dat coureurs werden beroofd. Zo werd Ferrari-coureur in 2022 bestolen in Italië, waarbij zijn horloge werd meegenomen.