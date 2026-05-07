Franco Colapinto reed zondag naar de zevende plek in de Grand Prix van Miami, zijn beste resultaat ooit in de Formule 1 en het hoogste klassering van een Argentijnse coureur in de koningsklasse sinds Carlos Reutemann tweede werd in de Grand Prix van Zuid-Afrika in 1982. Alpine gaf de 22-jarige coureur een volledig nieuw chassis mee naar Florida, en teambaas Flavio Briatore maakt onmiddellijk duidelijk dat dit nu de norm is: dit niveau verwacht hij elk raceweekend.

Nieuw chassis, nieuwe Colapinto

Colapinto reed de race aanvankelijk naar de achtste plek, maar een tijdstraf van twintig seconden voor Charles Leclerc schuifde hem op naar P7 in de eindstand. Het resultaat valt niet los te zien van de keuze die Alpine maakte tijdens de vijf weken durende break na Japan: het team gaf hem een gloednieuwe A526-chassis mee naar Florida. Voor het eerst dit seizoen kwalificeerde hij zich voor een grand prix vóór zijn teamgenoot Pierre Gasly. "Het team heeft enorm veel moeite gedaan om nieuwe onderdelen, upgrades en een nieuw chassis naar de race te brengen," zei Colapinto. "Als je dat tempo hebt, wordt alles ineens een stuk eenvoudiger."

Zijn oordeel over het weekend liet aan duidelijkheid niets te wensen over: "Sinds ik in de Formule 1 zit, was dit mijn meest perfecte weekend." Dat is weinig overdreven: Colapinto was vanaf VT1 competitief, kwalificeerde zich als achtste en hield in de openingsronde Lewis Hamilton prima bij. Zijn vorige beste resultaat stond op P8, gereden voor Williams in Bakoe in 2024.

Briatore vindt gehoor, maar eist continuïteit

De prestatie komt op een moment dat de spanningsverhouding tussen Colapinto en Briatore nog vers in het geheugen ligt. In Drive to Survive was te zien hoe Briatore de Argentijn tijdens het moeizame seizoen van 2025 de huid vol schold. Colapinto reageerde nuchter op die beelden: "Ik weet niet eens wanneer het gefilmd is, maar waarschijnlijk had hij op dat moment gelijk. Als hij tegen me schreeuwt, is daar normaal gesproken een reden voor." Briatore liet op zijn beurt weten dat hij nooit aan zijn keuze heeft getwijfeld. "Ik heb altijd in Franco geloofd. Ik heb besloten hem in de auto te houden, en nu begint hij me dat terug te betalen." Over Colapinto's potentieel was hij stellig: "Nu begrijpt iedereen dat Franco het potentieel heeft om een toprijder te worden."

Aan complimenten heeft Briatore echter geen genoeg. Zijn boodschap richting Canada is helder: "Franco heeft een uitstekende week afgesloten waarbij hij presteerde op het niveau dat we van hem verwachten elk raceweekend. De auto is competitief en dit soort resultaten hebben we week na week nodig." In het constructeurskampioenschap staat Alpine met die houding stevig op de vijfde plek. In vier races dit seizoen scoorde het team al 23 punten, meer dan in het hele seizoen 2025.

Over drie weken staat het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal op het programma.