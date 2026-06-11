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FIA keurt verzoek Alpine goed: uitslag race Monaco op losse schroeven

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FIA keurt verzoek Alpine goed: uitslag race Monaco op losse schroeven

De FIA-stewards hebben het right to review van Alpine goedgekeurd, dit betekent dat er nu onderzoek zal worden gedaan naar de tijdstraf van Pierre Gasly. Deze stap van de stewards is opvallend en kan ervoor gaan zorgen dat de uitslag van de Grand Prix van Monaco alsnog gaat veranderen.

Gasly kwam in Monaco als derde over de streep, maar verloor zijn podiumplek vanwege een tijdstraf van vijf seconden. Hij had deze straf ontvangen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane, en hij was zeker niet de enige. Alpine was boos, en ze dienden een right to review in. De behandeling van deze zaak was vanmiddag, en Alpine moest nieuw bewijs leveren. De stewards hebben dat bewijs goedgekeurd, en dit kan de uitslag van de race dus volledig gaan veranderen.

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Wat is het nieuwe bewijs van Alpine?

Alpine bracht bij de stewards vier belangrijke bewijsstukken naar voren. Zo stelde het team dat de FIA en de FOM, maar niet de stewards, voorafgaand aan de race wisten dat er een issue was met de timing loops in de pitlane. Daarnaast liet Alpine ook data zien van de auto van Gasly, waarmee ze konden aantonen dat hij niet te hard had gereden. Alpine heeft ook een getuige gevonden die stelde dat Gasly de pitlane in Monaco voorzichtig inreed.

Het meest interessante bewijsstuk, gaat over het meten van de snelheden. De FOM heeft volgens het document namelijk bewijs laten zien dat de afstand die werd gebruikt bij het berekenen van de officiële timing, niet correct was en de snelheid van Gasly verkeerd inschatte. Dit kan voor een chaos gaan zorgen, want er werden tijdens de Grand Prix van Monaco veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de snelheid in de pitlane.

Wat gaat er nu gebeuren?

Dit betekent overigens nog niet dat Alpine nu gelijk gaat krijgen van de FIA, want er is slechts een eerste stap gezet. De right to review is goedgekeurd, en dat betekent dat de stewards nu opnieuw onderzoek gaan doen naar de zaak. Als ze concluderen dat Alpine gelijk heeft, wordt de straf teruggedraaid. Dat zou betekenen dat Gasly derde is, en Red Bull-coureur Isack Hadjar zijn podiumplek verliest.

Mocht Alpine gelijk krijgen, dan is het de vraag wat de stewards gaan doen met de andere straffen die zijn uitgedeeld. Een andere coureur die hard werd geraakt, was Mercedes-coureur George Russell. Hij kreeg ook een tijdstraf van vijf seconden, voerde zijn straf incorrect uit en kreeg na de herstart een drive through penalty. Een tijdstraf is makkelijk terug te draaien, maar een drive through penalty niet. De zaak is dus nog lang niet voorbij.

Pietje Bell

Posts: 35.261

Nee hoor. Alpine heeft geen poot om op te staan.
Voor het weekend is uitgelegd hoe er gemeten zou worden en alle coureurs waren daarvan op de hoogte. Hoorde zelfs enkele teams hen uitdrukkelijk tijdens de race er nogmaals voor te waarschuwen.

  • 3
  • 11 jun 2026 - 14:52
F1 Nieuws Alpine GP Monaco 2026

Reacties (21)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.940

    Ik heb de beelden gezien van de coureurs die tijdstraffen kregen en allemaal pakten ze op zijn minst een rand van een pitbox mee.
    Nou is dat op zich niet verboden maar het verklaart wel waarom ze te snel door die minisector gingen.

    Ik denk dat het niks wordt. Als de FIA dit namelijk toestaat dan gaat volgend jaar iedereen vol over de eerste pitbox.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 14:44
    • Klus

      Posts: 2.460

      Het probleem is wellicht dat de boel te kritisch afgesteld was.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 14:49
    • NicoS

      Posts: 20.826

      Tenzij ze het volgend seizoen verbieden om binnen de lijn van de laatste pitbox te komen….

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 14:50
    • Need5Speed

      Posts: 3.940

      17 coureurs hebben geen tijdstraf gekregen voor het te hard door de pitstraat rijden.
      Reken er maar op dat bij iedereen de pit limiter op net geen 60 km/u staat afgesteld. Dus als er een echte meetfout zou zijn zouden er veel meer gepakt zijn.

      Maar als je kijkt naar de beelden van de pitstips van de coureurs die niet gestraft zijn dan zie je ze allemaal om de pitboxen heen rijden, in tegenstelling tot de rijders die wel bestraft zijn. Dat maakt het verschil, niet een of andere meetfout.

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 15:39
  • schwantz34

    Posts: 42.153

    Het p3 podiumplekkie van Max killer Hadjar dreigt volle gasly het Monegaskische putje in te verdwijnen!

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 14:47
    • Pietje Bell

      Posts: 35.261

      Nee hoor. Alpine heeft geen poot om op te staan.
      Voor het weekend is uitgelegd hoe er gemeten zou worden en alle coureurs waren daarvan op de hoogte. Hoorde zelfs enkele teams hen uitdrukkelijk tijdens de race er nogmaals voor te waarschuwen.

      • + 3
      • 11 jun 2026 - 14:52
    • NicoS

      Posts: 20.826

      Als Alpine met data kan aantonen dat ze de maximum snelheid niet hebben overschreden, kun je nooit een straf krijgen voor te hard rijden in de pitlane….
      Dus ja, zeg het maar…

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 15:05
    • Sander

      Posts: 1.765

      NicoS, dat is precies wat er tijdens de pre-briefing is uitgelegd. Neemt men de bocht te krap, heb je kans dat de traject meeting, dus niet de snelheidsmeeting, ongunstig uit zal vallen. En daar zit gewoon die straf aan. Dus ze konden (voor diegene met wat extra race/hersencapaciteit kiezen om keurig omrijden, of voor diegen die tijdens de race hat allemaal wat spannend vinden, de pitlimiter wat langzamer afstellen om de bocht toch lekker krap te kunnen nemen.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 15:42
    • schwantz34

      Posts: 42.153

      Nee hoor. Alpine heeft geen poot om op te staan.


      @Pietje Oh is dat zo? De FIA-stewards hebben het right to review van Alpine goedgekeurd, en dat is toch echt iets wat maar zelden tot nooit gebeurd! Duss....

      • + 2
      • 11 jun 2026 - 15:59
    • Pietje Bell

      Posts: 35.261

      " De FIA-stewards hebben het right to review van Alpine goedgekeurd, en dat is toch echt iets wat maar zelden tot nooit gebeurd! "

      En omdat zoiets maar zelden gebeurt denk je dat de FIA bakzeil gaat halen?
      Als ze dat gaan doen dan verandert de hele GP uitslag vanaf plaats 2 van Hamilton en wat gebeurt er dan met Russell zijn uitslag?
      Veel te omslachtig allemaal voor de FIA. Dat kunnen ze niet behapstukken. Die laten het gewoon bij wat het is. Dat is wat ik denk.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 16:14
    • NicoS

      Posts: 20.826

      Als iedereen de tijdstraf terugkrijgt, krijg je vanzelf een nieuwe uitslag.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 16:28
    • Pietje Bell

      Posts: 35.261

      En na die nieuwe uitslag een boel protesten zoals : "Dan heb ik dus voor Jan met de korte achternaam rondeslang achter X vastgezeten wat me een X aantal posities heeft gekost" om maar eens iets te noemen.
      Maar goed, we gaan het zien.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 16:37
    • Sander

      Posts: 1.765

      We gaan het zien dat er niets gaat gebeuren. Is allemaal voor de buhne.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 16:40
    • hupholland

      Posts: 9.973

      voorlopig gaat het alleen om Gasly. De anderen hebben (vooralsnog) geen bezwaar gemaakt en dat gaat voor hen ook geen verschil maken. Hamilton moest 5 seconden stilstaan tijdens de SC en degene achter hem mocht gewoon keurig wachten tot hij klaar was. Russell heeft uiteindelijk een straf gekregen voor een ander vergrijp, die blijft gewoon staan. Piastri weet ik niet zeker meer, misschien dat hij nog baat kan hebben bij een bezwaar?
      Het is altijd lastig inschatten hoe dit soort dingen worden afgehandeld, maar het zou zeker terecht zijn als Gasly zn zuurverdiende podiumplaats terug krijgt. Zoals het nu lijkt heeft hij niks fout gedaan en was de meetmethode onjuist. Maar nogmaals, met dit soort dingen weet je het nooit. Ik denk dat Gasly zn P3 terug gaat krijgen.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 16:43
  • Larry Perkins

    Posts: 65.673

    Krijg nou tieten!

    Nou zijn de rapen gaar!

    Later meer!

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 14:50
    • schwantz34

      Posts: 42.153

      De pan met gare rappen staat op volle gasly te stuiteren op de gaspit!

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 16:11
  • Bertrand Gachot

    Posts: 805

    Volgens mij is alleen "bewijs toegelaten" dat betekent dat het wordt meegenomen in de beoordeling. In een rechtszaak wordt ook bewijs toegelaten, dat betekent nog niet dat je als indiener de zaak automatisch hebt gewonnen. Als het klopt wat Alpine aanlevert dan zou je zeggen, terugdraaien die hap, maar we hebben het hier wel over de fia.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 15:11
  • mr.Monza

    Posts: 10.049

    Vreemd dat de FOM de door MYLAPS geleverde meet apparatuur beheert, installeert en bedient, die zouden niets met techniek te maken moeten hebben.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 15:28
    • hupholland

      Posts: 9.973

      heel vreemd lijkt mij dat niet dat het Formule 1 management dat regelt. Je kunt dat toch ook niet overlaten aan de lokale organisatie?

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 16:14
    • mr.Monza

      Posts: 10.049

      @Hup,
      FOM gaat over de commerciële rechten, sponsoring, merchandise, media, circuitonderhandelingen enz.
      TAG HEUER is slechts een marketing- en sponsorovereenkomst.
      Ging er vanuit dat de FIA of MYLAPS technisch personeel levert.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 16:38
  • Wingleader

    Posts: 3.426

    Gasly gaat zijn podium terugkrijgen en in mijn ogen meer dan terecht. FIA moet gewoon de fout toegeven, je geeft meerdere coureurs de verkeerde straf. Niks speeding in the pitlane. Dat is niet gebeurd.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 15:49

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