De FIA-stewards hebben het right to review van Alpine goedgekeurd, dit betekent dat er nu onderzoek zal worden gedaan naar de tijdstraf van Pierre Gasly. Deze stap van de stewards is opvallend en kan ervoor gaan zorgen dat de uitslag van de Grand Prix van Monaco alsnog gaat veranderen.

Gasly kwam in Monaco als derde over de streep, maar verloor zijn podiumplek vanwege een tijdstraf van vijf seconden. Hij had deze straf ontvangen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane, en hij was zeker niet de enige. Alpine was boos, en ze dienden een right to review in. De behandeling van deze zaak was vanmiddag, en Alpine moest nieuw bewijs leveren. De stewards hebben dat bewijs goedgekeurd, en dit kan de uitslag van de race dus volledig gaan veranderen.

Wat is het nieuwe bewijs van Alpine?

Alpine bracht bij de stewards vier belangrijke bewijsstukken naar voren. Zo stelde het team dat de FIA en de FOM, maar niet de stewards, voorafgaand aan de race wisten dat er een issue was met de timing loops in de pitlane. Daarnaast liet Alpine ook data zien van de auto van Gasly, waarmee ze konden aantonen dat hij niet te hard had gereden. Alpine heeft ook een getuige gevonden die stelde dat Gasly de pitlane in Monaco voorzichtig inreed.

Het meest interessante bewijsstuk, gaat over het meten van de snelheden. De FOM heeft volgens het document namelijk bewijs laten zien dat de afstand die werd gebruikt bij het berekenen van de officiële timing, niet correct was en de snelheid van Gasly verkeerd inschatte. Dit kan voor een chaos gaan zorgen, want er werden tijdens de Grand Prix van Monaco veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de snelheid in de pitlane.

Wat gaat er nu gebeuren?

Dit betekent overigens nog niet dat Alpine nu gelijk gaat krijgen van de FIA, want er is slechts een eerste stap gezet. De right to review is goedgekeurd, en dat betekent dat de stewards nu opnieuw onderzoek gaan doen naar de zaak. Als ze concluderen dat Alpine gelijk heeft, wordt de straf teruggedraaid. Dat zou betekenen dat Gasly derde is, en Red Bull-coureur Isack Hadjar zijn podiumplek verliest.

Mocht Alpine gelijk krijgen, dan is het de vraag wat de stewards gaan doen met de andere straffen die zijn uitgedeeld. Een andere coureur die hard werd geraakt, was Mercedes-coureur George Russell. Hij kreeg ook een tijdstraf van vijf seconden, voerde zijn straf incorrect uit en kreeg na de herstart een drive through penalty. Een tijdstraf is makkelijk terug te draaien, maar een drive through penalty niet. De zaak is dus nog lang niet voorbij.