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'Alonso ziet Alpine afhaken: Aston Martin of F1-pensioen lonkt'

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'Alonso ziet Alpine afhaken: Aston Martin of F1-pensioen lonkt'

Fernando Alonso neemt voorlopig nog geen beslissing over zijn toekomst. De tweevoudig wereldkampioen twijfelt tussen een langer verblijf bij Aston Martin en een afscheid van de Formule 1. Een overstap naar een andere renstal lijkt op dit moment geen optie.

De ervaren Spanjaard wil eerst afwachten hoe competitief Aston Martin onder de nieuwe reglementen kan zijn. Daarbij wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling van Honda, dat vanaf 2027 de motoren levert aan de Britse renstal.

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Zandvoort wordt belangrijk meetmoment

Volgens de laatste informatie wil Alonso geen overhaaste beslissing nemen. De Grand Prix van Nederland in Zandvoort geldt als een belangrijk evaluatiemoment, omdat de ontwikkelingen van Honda daar een duidelijker beeld moeten geven van het potentieel voor 2027.

Daardoor houdt Alonso zijn opties voorlopig open. Hij wil eerst zien of Aston Martin de juiste stappen zet voordat hij een definitieve keuze maakt over zijn toekomst. Pas daarna zal de Spanjaard beslissen of hij zijn loopbaan met een extra seizoen verlengt.

Slechts twee scenario's voor 2027

Voor Alonso zijn de mogelijkheden duidelijk. De tweevoudig wereldkampioen overweegt alleen een langer verblijf bij Aston Martin of een afscheid van de Formule 1. Een overstap naar een ander team, waaronder een veelbesproken terugkeer naar Alpine, ligt volgens de berichtgeving niet op tafel.

Alonso wil daarom eerst afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. Pas wanneer hij voldoende vertrouwen heeft in het project van Aston Martin en Honda, zal hij de knoop doorhakken over zijn toekomst. Tot die tijd blijft zijn beslissing uit.

Silly season houdt gemoederen bezig

De stoelendans in de Formule 1 kan ieder moment losbarsten. Naast het feit dat er over Alonso's toekomst gespeculeerd wordt, is het ook Max Verstappen die de gespreksonderwerpen in de paddock domineert. De Nederlander heeft nog altijd niet bekendgemaakt bij Red Bull Racing te blijven. 

Tot slot zijn het ook Carlos Sainz en Oscar Piastri die in 2027 mogelijk bij een ander team rijden. Beide coureurs, die momenteel uitkomen voor Williams en McLaren, zijn gelinkt aan Aston Martin en ook Audi

Need5Speed

Posts: 4.212

Waar komt deze informatie vandaan?
"Volgens de laatste informatie" ... dat doet toch niet denken dat Nando dit allemaal hoogstpersoonlijk aan Jeroen heeft verteld.
Dus, uit wiens vochtige duim komt dit?

  • 1
  • 3 aug 2026 - 22:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin Alpine

Reacties (4)

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  • KiekisNL

    Posts: 2.271

    Ehm, waar rijd AM nu mee? Honda toch! Dus nuet vanaf 2027 maar 2026 🤐

    Zou het artikel jog ff checken (of zelf schrijven upv foor Ai)

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 19:11
    • KiekisNL

      Posts: 2.271

      Ehm, waar rijd AM nu mee? Honda toch! Dus niet vanaf 2027 maar 2026 🤐

      Zou het artikel nog ff checken (of zelf schrijven ipv door Ai)

      Als er nu een editie knop was, was dut nuet nodig geweest hahahaha (al was het maar een korte tijd zeg 10min)

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 19:12
  • Need5Speed

    Posts: 4.212

    Waar komt deze informatie vandaan?
    "Volgens de laatste informatie" ... dat doet toch niet denken dat Nando dit allemaal hoogstpersoonlijk aan Jeroen heeft verteld.
    Dus, uit wiens vochtige duim komt dit?

    • + 1
    • 3 aug 2026 - 22:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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