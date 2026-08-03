Fernando Alonso neemt voorlopig nog geen beslissing over zijn toekomst. De tweevoudig wereldkampioen twijfelt tussen een langer verblijf bij Aston Martin en een afscheid van de Formule 1. Een overstap naar een andere renstal lijkt op dit moment geen optie.

De ervaren Spanjaard wil eerst afwachten hoe competitief Aston Martin onder de nieuwe reglementen kan zijn. Daarbij wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling van Honda, dat vanaf 2027 de motoren levert aan de Britse renstal.

Zandvoort wordt belangrijk meetmoment

Volgens de laatste informatie wil Alonso geen overhaaste beslissing nemen. De Grand Prix van Nederland in Zandvoort geldt als een belangrijk evaluatiemoment, omdat de ontwikkelingen van Honda daar een duidelijker beeld moeten geven van het potentieel voor 2027.

Daardoor houdt Alonso zijn opties voorlopig open. Hij wil eerst zien of Aston Martin de juiste stappen zet voordat hij een definitieve keuze maakt over zijn toekomst. Pas daarna zal de Spanjaard beslissen of hij zijn loopbaan met een extra seizoen verlengt.

Slechts twee scenario's voor 2027

Voor Alonso zijn de mogelijkheden duidelijk. De tweevoudig wereldkampioen overweegt alleen een langer verblijf bij Aston Martin of een afscheid van de Formule 1. Een overstap naar een ander team, waaronder een veelbesproken terugkeer naar Alpine, ligt volgens de berichtgeving niet op tafel.

Alonso wil daarom eerst afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. Pas wanneer hij voldoende vertrouwen heeft in het project van Aston Martin en Honda, zal hij de knoop doorhakken over zijn toekomst. Tot die tijd blijft zijn beslissing uit.

Silly season houdt gemoederen bezig

De stoelendans in de Formule 1 kan ieder moment losbarsten. Naast het feit dat er over Alonso's toekomst gespeculeerd wordt, is het ook Max Verstappen die de gespreksonderwerpen in de paddock domineert. De Nederlander heeft nog altijd niet bekendgemaakt bij Red Bull Racing te blijven.

Tot slot zijn het ook Carlos Sainz en Oscar Piastri die in 2027 mogelijk bij een ander team rijden. Beide coureurs, die momenteel uitkomen voor Williams en McLaren, zijn gelinkt aan Aston Martin en ook Audi.