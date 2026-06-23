Alpine heeft Sergio Pérez nadrukkelijk in beeld voor het Formule 1-seizoen van 2027. De Mexicaan geldt als een aantrekkelijk alternatief voor het Franse team, mocht een spectaculaire terugkeer van Fernando Alonso uiteindelijk niet haalbaar blijken. Daarbij kijkt Alpine niet alleen naar de sportieve kwaliteiten van Pérez, maar ook naar zijn commerciële waarde.

De voormalig Red Bull Racing-coureur zou volgens geluiden binnen de paddock, met name F1-journalist Rubén Canales, uitstekend passen naast Pierre Gasly. Met zijn ervaring, snelheid en populariteit in Latijns-Amerika kan Pérez Alpine zowel op als naast de baan een flinke impuls geven.

Pérez kan Alpine toegang geven tot lucratieve Mexicaanse markt

Voor Alpine speelt meer mee dan alleen de prestaties op het circuit. Vanaf 2027 wordt Gucci de nieuwe hoofdsponsor van het team en juist voor dat merk vormt Mexico een belangrijke groeimarkt. De komst van Pérez zou daarom ook commercieel een bijzonder interessante zet zijn.

Binnen Alpine wordt de Mexicaan gezien als een coureur die deuren kan openen voor nieuwe partners en bestaande sponsorrelaties kan versterken. Daardoor zou een eventuele komst van Pérez verder reiken dan alleen de bezetting van een cockpit.

Sponsors kunnen doorslaggevende rol spelen

Een belangrijk voordeel voor Alpine is dat Pérez verschillende commerciële partners met zich mee zou kunnen brengen. Zo zou Mercado Libre behouden kunnen blijven als sponsor, terwijl ook de komst van merken als Tommy Hilfiger tot de mogelijkheden behoort.

Daardoor ontstaat een interessant totaalplaatje voor Alpine. Mocht Alonso uiteindelijk niet beschikbaar zijn, dan lijkt Pérez een van de meest voor de hand liggende kandidaten om het team vanaf 2027 te versterken. Niet alleen vanwege zijn ervaring in de Formule 1, maar ook vanwege de financiële en commerciële kansen die hij met zich mee kan brengen.

Pérez zo goed als zeker weg bij Cadillac

Eerder deze maand sluimerde het nieuws door dat Pérez alweer uitgekeken zou zijn bij Cadillac. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen vond dat er te weinig progressie werd geboekt bij het Amerikaanse team, waardoor hij zijn geluk elders wilde gaan zoeken.

Sindsdien is Pérez al gelinkt aan meerdere teams. Zo zouden naast Alpine ook Williams en Aston Martin op het vinkentouw zijn voor de verdiensten van de Mexicaan.