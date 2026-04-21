Alpine voert geheimzinnige test uit op Zandvoort

Het team van Alpine is vandaag aanwezig op het circuit van Zandvoort. De Franse renstal is aanwezig met twee auto's en voert een TPC-test uit, maar verder houden ze de kaarten tegen de borst. Het is dan ook onduidelijk wie er achter het stuur zit van de auto's.

Nu het Formule 1-circus zich in een noodgedwongen aprilbreak bevindt, zoekt men naar mogelijkheden om toch in actie te komen. Deze dagen worden er veel tests uitgevoerd, en dat is ook het geval op Zandvoort. Op het circuit in de Noord-Hollandse duinen zijn ze gespot met auto's uit 2021 en 2024. Ze voeren een TPC-test uit, en ze zullen naar verluidt ook morgen in actie komen op het Nederlandse circuit.

Wie zit er achter het stuur?

Verder bestaat er echter veel onduidelijkheid over de test. Alpine lijkt namelijk geheim te willen houden wie er achter het stuur zit, want ze testen zonder startnummers op de auto en de coureurs dragen een zwarte, anonieme helm. Aanwezige fans melden dat er jonge coureurs of Formule 2-coureurs achter het stuur zouden zitten. In de Formule 2 rijden momenteel meerdere Alpine-junioren: Kush Maini, Alex Dunne en Gabriele Mini. Ook de naam van reservecoureur Paul Aron wordt genoemd, maar verder lijkt Alpine de kaarten tegen de borst te houden.

Drukke weken

Alpine is zeker niet het enige team dat deze week in actie komt tijdens testdagen. Zo is Carlos Sainz gesignaleerd op het circuit van Silverstone, waar hij met zijn team Williams test. Ook het team van Haas suggereerde dat ze aanwezig zijn op het Britse circuit, terwijl het team van Ferrari deze week een filmdag organiseert op het circuit van Monza. Vorige week was het team van Audi aanwezig op het Italiaanse circuit.

Alpine is goed aan het seizoen begonnen, en ze staan na drie raceweekenden op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Pierre Gasly heeft de meeste punten voor het team gescoord, en staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap. Hiermee staat hij net één plekje boven Max Verstappen.

Larry Perkins

Posts: 64.456

Johan Vollenbroek heeft waargenomen dat er verscheidene rugstreeppadden en zandhagedissen in de brandstoftoevoer van Alpine zijn opgelost, maar volgens het reglement van de vermaledijde FIA is dat niet verboden!

  • 21 apr 2026 - 16:03
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

