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Alpine wil Alonso: 'Briatore bezocht Aston Martin in Barcelona'

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Alpine wil Alonso: 'Briatore bezocht Aston Martin in Barcelona'

De toekomst van Fernando Alonso blijft onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. Nu Aston Martin ook in Barcelona opnieuw niet wist te overtuigen, steken de geruchten over een mogelijke overstap naar Alpine steeds vaker de kop op. Flavio Briatore, topman van Alpine én al jarenlang de manager van Alonso, lijkt daarbij een opvallende rol te spelen.

Tijdens het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd Briatore meermaals gespot in de hospitality van Aston Martin. Officieel is er geen sprake van onderhandelingen, maar de aanwezigheid van de Italiaan werd in de paddock wel gezien als een duidelijk signaal richting het ambitieuze project van Aston Martin.

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Alonso wil bewijs zien van Aston Martin

Ondanks de toenemende speculaties zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat Alonso aan stoppen denkt na het seizoen 2026. De tweevoudig wereldkampioen heeft zich de afgelopen maanden herhaaldelijk uitgesproken over zijn vertrouwen in de toekomstplannen van Aston Martin, al groeit zijn ongeduld.

Volgens insiders heeft Alonso nog altijd vertrouwen in het team rond technisch topman Adrian Newey, maar verwacht hij wel snel zichtbare vooruitgang. De Spanjaard beseft dat Aston Martin momenteel meer afhankelijk is van hem dan andersom.

Na afloop van de Grand Prix van Barcelona klonk Alonso dan ook iets kritischer dan voorheen. "Geduld is belangrijk, maar uiteindelijk moeten de updates ook daadwerkelijk zorgen voor een snellere auto", stelde de Spanjaard. "Dat is de voorbije jaren niet altijd gelukt en daarom moeten we nu bewijs zien dat de nieuwe onderdelen het verschil maken."

Briatore houdt druk op Aston Martin

De aanwezigheid van Briatore in de Aston Martin-hospitality zorgde voor extra speculatie over een mogelijke terugkeer van Alonso naar Alpine. De Italiaan is niet alleen de grote baas van het Franse team, maar behartigt ook al jarenlang de belangen van de Spanjaard.

Een overstap lijkt voorlopig nog niet aan de orde, maar de timing van Briatore's bezoeken is opvallend. Het kan worden gezien als een subtiele waarschuwing richting Aston Martin: de tijd begint te dringen.

Met de komst van Newey en de nieuwe reglementen van 2026 beschikt Aston Martin over een aantrekkelijk toekomstperspectief, maar Alonso wil resultaten zien. Als de updates in de komende races niet het gewenste effect hebben, zou de deur naar een verrassende transfer alsnog op een kier kunnen komen te staan.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.444

Ik denk dat ze in de rij zullen staan om Fernando te vervangen bij Aston Martin.
Immers, het is de taak van 'n coureur om je teammaat te verslaan....en dat is bij Aston Martin niet zo heel moeilijk.
Voormalig vriend Lance doet daar niet moeilijk over.

  • 2
  • 16 jun 2026 - 09:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Flavio Briatore Alpine Aston Martin

Reacties (7)

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  • Flying Dutchman

    Posts: 3.131

    Het is allang tijd dat Alonso stopt. Het is leuk geweest en ook makkelijk naast Stroll maar met Ocon had hij een aantal jaartjes geleden al veel moeite en, inmiddels wat jaren later, met Gasly zou het zeker nog moeilijker worden. Hij heeft aardig wat bereikt, alles bewezen, races en titels gewonnen. Staat zeker in top10 van GOAT lijst maar er komt een moment dat je gewoon moet stoppen omdat de tijd dat van je vraagt. Anders vrees ik dat het best een gênant jaartje naast Gasly kan worden.

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 09:08
    • The Wolf

      Posts: 1.028

      Je weet het nooit natuurlijk wat hij mogelijk nog aan reserves heeft, omdat het door de vorm van het team gewoon niet zichtbaar is. Zo (zeker na vorig jaar) had ik Hamilton ook al afgeserveerd, en zie nu.... Maar Gasly is inmiddels wel uitgegroeid tot een prima coureur die meestal zijn teamgenoten de baas is. Een duo Alonso/Gasly dan zou ik ook m'n geld op Pierre zetten..

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 09:14
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.131

      The Wolf

      Hij verslaat met kleine verschillen Stroll en laatst was hij zelfs verslagen door Stroll. Hij hoort minimaal een halveseconde sneller te zijn als standaard. Ik denk zelfs dat als je een goede of topcoureur in die AM zet dan heb je extra 0,3-0,5 te pakken en dan strijd je ineens om plekken 8-10 en is ineens AM ook niet zo slecht. Denk bijvoorbeeld als Verstappen weggaat bij RB - dan is de auto nog eens extra 0,3 langzamer en zakt nog verder weg. En stel dat Verstappen vandaag voor AM zou rijden(niet dat hij het moet doen) dan zou AM dus wel om punten kunnen strijden en dan zal de auto niet meer zo slecht lijken als nu. Denk aan 2016 toen Hamilton en Rosberg elkaar zo ver pushten dat de auto alleen maar 'sneller' ging. Huidige versie van Alonso is simpelweg veel langzamer dan Alonso-in-prime. Nog steeds beter dan Stroll maar dat is wat anders.

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 09:25
  • JV fan

    Posts: 2.990

    Ik denk dat hij eerst de zomer break afwacht, en als Aston zo,n stap kan maken als McLaren in 2023 (van achterhoede naar grootste Red Bull uitdager. ) (of vergelijkbaar, dan denk ik dat ie blijft

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 09:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.444

    Ik denk dat ze in de rij zullen staan om Fernando te vervangen bij Aston Martin.
    Immers, het is de taak van 'n coureur om je teammaat te verslaan....en dat is bij Aston Martin niet zo heel moeilijk.
    Voormalig vriend Lance doet daar niet moeilijk over.

    • + 2
    • 16 jun 2026 - 09:51
  • gridiron

    Posts: 3.521

    Als manager van Alonso is het toch logsich dat hij AM eens gaat bezoeken?

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 12:12
    • The Wolf

      Posts: 1.028

      Ja, tuurlijk, dat wel.. maar als je alles zo plat slaat kun je nergens meer een verhaal van maken. Kan ook zijn dat Jos de koffie bij Mercedes lekkerder vind..

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 12:22

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Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Alpine
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