De toekomst van Fernando Alonso blijft onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. Nu Aston Martin ook in Barcelona opnieuw niet wist te overtuigen, steken de geruchten over een mogelijke overstap naar Alpine steeds vaker de kop op. Flavio Briatore, topman van Alpine én al jarenlang de manager van Alonso, lijkt daarbij een opvallende rol te spelen.

Tijdens het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd Briatore meermaals gespot in de hospitality van Aston Martin. Officieel is er geen sprake van onderhandelingen, maar de aanwezigheid van de Italiaan werd in de paddock wel gezien als een duidelijk signaal richting het ambitieuze project van Aston Martin.

Alonso wil bewijs zien van Aston Martin

Ondanks de toenemende speculaties zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat Alonso aan stoppen denkt na het seizoen 2026. De tweevoudig wereldkampioen heeft zich de afgelopen maanden herhaaldelijk uitgesproken over zijn vertrouwen in de toekomstplannen van Aston Martin, al groeit zijn ongeduld.

Volgens insiders heeft Alonso nog altijd vertrouwen in het team rond technisch topman Adrian Newey, maar verwacht hij wel snel zichtbare vooruitgang. De Spanjaard beseft dat Aston Martin momenteel meer afhankelijk is van hem dan andersom.

Na afloop van de Grand Prix van Barcelona klonk Alonso dan ook iets kritischer dan voorheen. "Geduld is belangrijk, maar uiteindelijk moeten de updates ook daadwerkelijk zorgen voor een snellere auto", stelde de Spanjaard. "Dat is de voorbije jaren niet altijd gelukt en daarom moeten we nu bewijs zien dat de nieuwe onderdelen het verschil maken."

Briatore houdt druk op Aston Martin

De aanwezigheid van Briatore in de Aston Martin-hospitality zorgde voor extra speculatie over een mogelijke terugkeer van Alonso naar Alpine. De Italiaan is niet alleen de grote baas van het Franse team, maar behartigt ook al jarenlang de belangen van de Spanjaard.

Een overstap lijkt voorlopig nog niet aan de orde, maar de timing van Briatore's bezoeken is opvallend. Het kan worden gezien als een subtiele waarschuwing richting Aston Martin: de tijd begint te dringen.

Met de komst van Newey en de nieuwe reglementen van 2026 beschikt Aston Martin over een aantrekkelijk toekomstperspectief, maar Alonso wil resultaten zien. Als de updates in de komende races niet het gewenste effect hebben, zou de deur naar een verrassende transfer alsnog op een kier kunnen komen te staan.