Wolff versus Horner: Wie bemachtigt de Alpine-aandelen?

Wolff versus Horner: Wie bemachtigt de Alpine-aandelen?

De strijd om een minderheidsbelang in Alpine is nog lang niet beslist. Christian Horner en Toto Wolff gelden nog altijd als de voornaamste kandidaten om een aandeel van 24 procent in handen te krijgen, al lijkt vooral het kamp van Mercedes voorlopig niet overtuigend genoeg op tafel te hebben gelegd.

Het gaat om een aandelenpakket dat naar schatting zo’n 750 miljoen dollar waard is. Alpine wordt intern gewaardeerd op ongeveer 3 miljard dollar, waardoor de gesprekken achter de schermen steeds serieuzere vormen aannemen.

Horner al langer in beeld bij Alpine

Alpine-adviseur Flavio Briatore onthulde in januari al dat voormalig Red Bull-teambaas Horner gesprekken voerde met Otro Capital over een mogelijke instap. De Amerikaanse investeringsmaatschappij leidt een groep aandeelhouders met opvallende namen uit de sport- en entertainmentwereld, waaronder Ryan Reynolds, Michael B. Jordan en NFL-sterren Patrick Mahomes en Travis Kelce. Renault behoudt voorlopig de overige 76 procent van de aandelen.

Niet veel later doken ook geruchten op over interesse vanuit Mercedes. Briatore bevestigde destijds dat er meerdere kandidaten in beeld waren en liet verstaan dat er onderhandelingen liepen met Mercedes als merk, niet rechtstreeks met Wolff. Volgens bronnen van GPToday.net zou er inmiddels effectief een bod zijn uitgebracht door Wolff en Mercedes samen, al zou dat voorstel als “erg laag” zijn beoordeeld.

Mercedes heeft troefkaart, maar Alpine groeit ook zonder nieuwe eigenaar

Toch beschikt Wolff mogelijk over een belangrijk voordeel in de onderhandelingen. Sinds dit seizoen levert Mercedes immers de krachtbron aan Alpine, wat de samenwerking tussen beide partijen nauwer heeft gemaakt. Dat zou op termijn kunnen doorwegen in de beslissing over het aandelenpakket.

Ondertussen lijken de sportieve prestaties Alpine opnieuw aantrekkelijker te maken voor investeerders. Na een teleurstellend 2025, waarin het team als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap, staat Alpine na de eerste vier races van het nieuwe seizoen verrassend op de vijfde plaats. Vooral in de eerste races van dit seizoen liet de renstal al duidelijke progressie zien.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar