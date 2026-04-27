Alpine van Colapinto vat vlam tijdens spectaculaire demorun

Franco Colapinto zette afgelopen weekend de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires op zijn kop met een speciale demorun. Hij verwende het massaal uitgelopen publiek met een aantal donuts, maar de demorun eindigde niet op de gewenste manier. De vlammen sloegen namelijk uit de Alpine.

Sinds zijn debuut in de Formule 1 is de populariteit van Colapinto enorm gegroeid. Hij heeft enorm veel fans in zijn thuisland Argentinië en de overheid maakt zelfs werk van een Grand Prix. Colapinto is enorm populair, en Alpine ging daar slim mee om en ze organiseerden afgelopen weekend een speciale demorun in Buenos Aires. Colapinto was hier de grote publiekstrekker, en hij vermaakte de fans met een aantal runs.

Wat ging er mis?

Zijn laatste run liep niet goed af, want toen Colapinto na zijn laatste donut tot stilstand kwam, sloegen de vlammen uit de achterkant van zijn auto. De monteurs van Alpine waren echter snel ter plaatse om de vlammen te doven met een brandblusser. De fans bleven echter vol enthousiasme juichen, en Colapinto reed ook nog een rondje met een replica van de Mercedes waarmee Juan Manuel Fangio in de jaren '50 furore maakte in de Formule 1.

Honderdduizenden mensen op de tribunes

De aandacht voor Colapinto was enorm, want de opgebouwde tribunes rondom de wegen zaten propvol. Sterker nog, naar verluidt stonden er een half miljoen mensen langs de route om naar Colapinto te kijken. Het is de verwachting dat er aankomend weekend weer veel Argentijnen op de tribunes zullen zitten bij de Grand Prix van Miami. Of dit de F1-top ook kan overtuigen om de Argentijnse Grand Prix te laten terugkeren, is nog maar de vraag.

Er is op dit moment nog geen geschikt circuit beschikbaar, en de kalender is momenteel overvol. De Grand Prix van Nederland verdwijnt wel, maar er werd al een deal gesloten met Portugal. Daarnaast keert ook de Grand Prix van Turkije volgend jaar terug op de F1-kalender. 

F1 Nieuws Franco Colapinto Alpine

Reacties (1)

Login om te reageren

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

