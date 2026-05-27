Het Alpine Formule 1-team zal vanaf 2027 een compleet nieuwe uitstraling krijgen. Hoofdsponsor BWT verdwijnt na jaren van samenwerking van de wagen, maar vervanging staat al klaar. Alpine maakte woensdag bekend dat luxemerk Gucci vanaf 2027 instapt als nieuwe hoofd- en titelsponsor van de renstal uit Enstone.

De samenwerking heeft meteen grote gevolgen voor de identiteit van het team. Alpine zal voortaan door het leven gaan als Gucci Racing Alpine Formula One Team, terwijl ook de iconische kleurstelling volledig op de schop gaat. De Franse renstal bevestigt dat de bolides in Gucci-kleuren zullen racen.

Briatore spreekt van ‘wereldwijde opportuniteit’ voor Alpine

Bij Alpine reageerde adviseur Flavio Briatore bijzonder enthousiast op de deal met het Italiaanse modehuis. Volgens de flamboyante Italiaan opent de samenwerking deuren die veel verder reiken dan alleen de Formule 1.

“Een partnership sluiten met een prestigieus merk als Gucci maakt me enorm trots”, Zo laat Briatore weten in een persbericht aan GPToday.net. “Maar nog belangrijker: ik zie gigantisch veel mogelijkheden in wat we samen wereldwijd kunnen opbouwen. Alpine heeft altijd geprobeerd dingen nét iets anders te doen dan de rest en dit past perfect in dat verhaal.”

Briatore verwees daarbij ook subtiel naar het verleden van Benetton, waar mode en autosport al succesvol samensmolten. “We hebben in de Formule 1 al eerder gezien dat mode perfect kan winnen”, stelde hij veelzeggend. “En nu het team sportief momentum begint te creëren, toont deze deal ook dat Alpine opnieuw aantrekkelijk wordt.”

Ook Gucci spreekt van historische samenwerking

Aan de kant van Gucci klinkt minstens evenveel enthousiasme. CEO Francesca Bellettini benadrukt dat het modehuis geschiedenis schrijft als eerste luxe modemerk ooit dat titelpartner wordt van een Formule 1-team.

“Dit voelt als een compleet nieuw hoofdstuk voor Gucci”, aldus Bellettini. “De Formule 1 brengt prestaties, cultuur en wereldwijde uitstraling samen op een unieke manier en Alpine bleek voor ons de ideale partner om die visie werkelijkheid te maken.”

Volgens de CEO draait het project bovendien om veel meer dan zichtbaarheid op de grid. “Gucci Racing moet uitstralen wie wij als merk zijn en waar we in de toekomst naartoe willen”, besloot ze. “En geloof me: dit is nog maar het begin.”