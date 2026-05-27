Officieel: Alpine zwaait BWT uit en kondigt Gucci aan als nieuwe sponsor

Officieel: Alpine zwaait BWT uit en kondigt Gucci aan als nieuwe sponsor

Het Alpine Formule 1-team zal vanaf 2027 een compleet nieuwe uitstraling krijgen. Hoofdsponsor BWT verdwijnt na jaren van samenwerking van de wagen, maar vervanging staat al klaar. Alpine maakte woensdag bekend dat luxemerk Gucci vanaf 2027 instapt als nieuwe hoofd- en titelsponsor van de renstal uit Enstone.

De samenwerking heeft meteen grote gevolgen voor de identiteit van het team. Alpine zal voortaan door het leven gaan als Gucci Racing Alpine Formula One Team, terwijl ook de iconische kleurstelling volledig op de schop gaat. De Franse renstal bevestigt dat de bolides in Gucci-kleuren zullen racen.

Briatore spreekt van ‘wereldwijde opportuniteit’ voor Alpine

Bij Alpine reageerde adviseur Flavio Briatore bijzonder enthousiast op de deal met het Italiaanse modehuis. Volgens de flamboyante Italiaan opent de samenwerking deuren die veel verder reiken dan alleen de Formule 1.

“Een partnership sluiten met een prestigieus merk als Gucci maakt me enorm trots”, Zo laat Briatore weten in een persbericht aan GPToday.net. “Maar nog belangrijker: ik zie gigantisch veel mogelijkheden in wat we samen wereldwijd kunnen opbouwen. Alpine heeft altijd geprobeerd dingen nét iets anders te doen dan de rest en dit past perfect in dat verhaal.”

Briatore verwees daarbij ook subtiel naar het verleden van Benetton, waar mode en autosport al succesvol samensmolten. “We hebben in de Formule 1 al eerder gezien dat mode perfect kan winnen”, stelde hij veelzeggend. “En nu het team sportief momentum begint te creëren, toont deze deal ook dat Alpine opnieuw aantrekkelijk wordt.”

Ook Gucci spreekt van historische samenwerking

Aan de kant van Gucci klinkt minstens evenveel enthousiasme. CEO Francesca Bellettini benadrukt dat het modehuis geschiedenis schrijft als eerste luxe modemerk ooit dat titelpartner wordt van een Formule 1-team.

“Dit voelt als een compleet nieuw hoofdstuk voor Gucci”, aldus Bellettini. “De Formule 1 brengt prestaties, cultuur en wereldwijde uitstraling samen op een unieke manier en Alpine bleek voor ons de ideale partner om die visie werkelijkheid te maken.”

Volgens de CEO draait het project bovendien om veel meer dan zichtbaarheid op de grid. “Gucci Racing moet uitstralen wie wij als merk zijn en waar we in de toekomst naartoe willen”, besloot ze. “En geloof me: dit is nog maar het begin.”

PowerUnit

Posts: 14

  • 27 mei 2026 - 14:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Flavio Briatore Alpine

Reacties (20)

Login om te reageren
  • LEPPIE

    Posts: 125

    Ben erg benieuwd wat voor racepakken de coureurs aankrijgen

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 14:30
    • F1 bekijker

      Posts: 357

      Met handtas.

      • + 4
      • 27 mei 2026 - 14:32
    • The Wolf

      Posts: 905

      en daaronder een paar leren instappers

      • + 2
      • 27 mei 2026 - 14:35
    • F1 bekijker

      Posts: 357

      en bontkraag.

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 14:44
    • The Wolf

      Posts: 905

      coureurs passen taalgebruik aan, ik zeg jou eerlijk broer bileh wholla

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 15:04
  • Beri

    Posts: 6.913

    Gucci haar huisstijl is toch groen en rood? Dat is een mooi kleuren pallet om een gave livery van te maken!

    Overigens wel benieuwd waar BWT naar toe zal gaan.

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 14:34
  • PowerUnit

    Posts: 14

    "Ook de namen van de rijders zullen volledig in de stijl van Gucci worden aangepast. Zo rijden daar straks Franco Colapint-bro en Niffo Gasly"

    • + 5
    • 27 mei 2026 - 14:40
  • Erwinnaar

    Posts: 5.690

    DIe naam Gucci, bekt niet zo lekker als destijds Benetton.

    Gucci, dan Hadjar ook maar binnenhalen zou ik zeggen, is toch wel de doelgroep en dan met name de namaak kant.

    Wat een verachtelijk en patsermerk is het wat mij betreft. Uit de tijd dat mensen status ontleenden aan merkkleding of auto's etcetera. Ze bestaan nog wel (Kelly) maar gelukkig worden mensen wakker en zijn er wel belangrijkere zaken om mee bezig te zijn.

    Zo ook mensen die met enorme letter van SuperDry rondlopen. hahahahahahaha.

    • + 2
    • 27 mei 2026 - 14:43
    • Pietje Bell

      Posts: 34.980

      " Uit de tijd dat mensen status ontleenden aan merkkleding of auto's etcetera. Ze bestaan nog wel (Kelly) maar gelukkig worden mensen wakker en zijn er wel belangrijkere zaken om mee bezig te zijn. "

      Kelly ruimt 3 tot 4 keer per jaar haar kledingkasten op en verkoopt haar spullen die 1 of 2 keer gedragen zijn. Per keer meestal minimaal 100 artikelen. Er is kennelijk veel animo voor. Ik las laatst het volgende:

      Louis Vuitton, Chanel, Prada en Gucci: Kelly Piquet heeft het allemaal in haar kledingkast liggen. Kennelijk puilt haar kledingkast uit, want ze heeft een deel van haar garderobe te koop gezet.
      Ze heeft haar kledingkast opgeruimd en te koop gezet op de website Sellier Knightsbridge.
      Blijkbaar is de kleding erg populair, want op de website is te zien dat veel is uitverkocht. En dat terwijl Kelly behoorlijke prijzen voor haar spullen vraagt.

      Kennelijk weet de schrijver niet wat de oorspronkelijke prijzen waren.
      Ze vraagt juist heel weinig. Dit is het restant van >100 artikelen
      3 weken geleden geplaatst. Ze heeft daar haar eigen site:

      www.sellierknights(...)ly-piquet-x-sellier

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 15:03
    • Erwinnaar

      Posts: 5.690

      Ze zou het eens aan Appel en Ei GEVEN, leuke winkel is dat trouwens.

      Gucci moet ook wel want een ander patsermerk, Louis Vuitton is ook prominent in beeld tegenwoordig.

      De meuk wordt uiteindelijk door amre sloebers in elkaar gezet (meestal) en de strijkstok viert hoogtij.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 15:28
    • Pietje Bell

      Posts: 34.980

      Hé, wat vreemd. Toen ik het postte stonden er nog maar 9 artikelen op, maar het schijnt inmiddels weer aangevuld te zijn.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 15:35
    • The Wolf

      Posts: 905

      @Ouw koopt binnen no-time de gedragen slipjes op

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 15:37
  • Pietje Bell

    Posts: 34.980

    www.instagram.com/p/DY17NKLMdFK/

    Luxury takes the grid: Gucci enters Formula One with Alpine, becoming its Title Partner!

    Demna, Artistic Director of Gucci; Francesca Bellettini, President and CEO of Gucci; Philippe Krief, CEO of Alpine; Pierre Gasly, Alpine Formula One Team driver; Flavio Briatore, Executive Advisor of Alpine Formula One Team; Franco Colapinto, Alpine Formula One Team driver; Luca de Meo, CEO of Kering; François Provost, CEO of Renault Group; François-Henri Pinault, Chairman of the Board of Kering.

    Vervolgens een hele lap tekst.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 15:06
    • Beri

      Posts: 6.913

      De aanwezigheid van Provost is veelzeggend hier. Renault is wel uit de Formule 1, maar ook weer niet.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 15:54
  • Larry Perkins

    Posts: 65.291

    Gelezen op @LP-aujourd'hui: het zal Larry werkelijk worst wezen!

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 15:39
  • schwantz34

    Posts: 42.066

    Wtf mot Gucci nou op een reeskoetsie?

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 15:44
    • F1 bekijker

      Posts: 357

      Snelle scooters daar horen ze op.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 16:01
  • WickieDeViking

    Posts: 1.106

    Dan hoop ik in ieder geval op een mooiere kleurencombinatie en livery.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 16:02
  • Williams_F1

    Posts: 1.439

    Niks geen Wibra of Zeeman maar gewoon lekker simpel Gucci.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 16:09

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

