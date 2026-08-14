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Briatore pleit voor verandering: "Salarissen moeten mee in budgetcap"

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Briatore pleit voor verandering: "Salarissen moeten mee in budgetcap"

Flavio Briatore vindt dat de Formule 1 nog een stap verder moet gaan met het budgetplafond. De adviseur van Alpine is van mening dat de financiële limiet een goede ontwikkeling is geweest, maar dat de topteams nog altijd over voordelen beschikken. Briatore pleit daarom voor strengere regels om de kleinere renstallen dichter bij de top te brengen.

Het budgetplafond werd in 2021 ingevoerd om de enorme financiële verschillen tussen de teams te verkleinen. Sindsdien zijn de renstallen financieel gezonder geworden en is het middenveld competitiever geworden. Toch blijft er volgens Briatore een duidelijke kloof met de absolute top.

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Briatore wil salarissen van coureurs meenemen

Een belangrijk kritiekpunt is dat niet alle uitgaven onder het budgetplafond vallen. Zo worden de salarissen van de coureurs en de drie best betaalde personeelsleden buiten beschouwing gelaten. Ook bestaande faciliteiten, zoals windtunnels en gebouwen, zorgen ervoor dat sommige teams een historisch voordeel behouden.

Briatore wil vooral de salarissen van de coureurs onder het budgetplafond laten vallen. "We hebben nu een budgetplafond, maar we hebben iets sterkers nodig. Het was een goed idee om het in te voeren, maar op een bepaald moment moeten we het verder aanscherpen. Daar moeten ook de coureurs bij worden meegenomen", stelt de Alpine-adviseur.

Verstappen kan topteams voor lastig dilemma zetten

Een dergelijke wijziging zou vooral voor de topteams grote gevolgen hebben. Max Verstappen verdiende vorig jaar naar schatting zo'n 65 miljoen dollar, exclusief eventuele bonussen. Als de salarissen van de coureurs binnen het budgetplafond zouden vallen, moeten teams een veel duidelijkere keuze maken tussen het betalen van een topcoureur en investeren in de ontwikkeling van de auto.

Volgens Briatore is dat precies wat nodig is om de kleinere teams een betere kans te geven. "We moeten veel zaken die nu niet onder het budgetplafond vallen alsnog meenemen. Pas dan kunnen we de kleinere teams echt de kans geven om mee te strijden."

Het voorstel van Briatore kan daardoor grote gevolgen hebben voor de machtsverhoudingen in de Formule 1. De topteams hebben momenteel de financiële ruimte om zowel fors te investeren in hun auto als de beste coureurs aan zich te binden. Een aangepast budgetplafond zou die keuze een stuk ingewikkelder maken.

schwantz34

Posts: 42.599

Ik zet mijn geld op Red Bull, die schijnen een paar gigantische creatieve boekhouders (vermomd als koks) te hebben rondlopen in hun cateringteam...

  • 4
  • 14 aug 2026 - 16:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Flavio Briatore Alpine Red Bull Racing

Reacties (18)

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  • AUDI_F1

    Posts: 4.016

    Gewoon onzin, in andere sporten doen ze daar niet aan mee. En als alle teams aan het budgetcap kunnen voldoen, dan wordt het tijd dat het budgetcap met zeker 20 miljoen omhoog gaat (of meer).

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 15:29
    • snailer

      Posts: 34.402

      Er is ook een practische onmogelijkheid. Hamilton heeft een meerjarig contract waar hij aardig wat pegels krijgt. Forbes schat het op 70M dollar. Verstappen hrijft tot en met 2028 78M dollar. (Je mag het zelf omrekenen naar Euro's.
      En meerdere andere rijders hebben meerlarige miljoenencontracten.
      Het is wettelijk onmogelijk deze regel in te stellen.

      Daarbij vind ik gewoon dat Vooral Hamilton en Verstappen de bedragen verdienen. Deze twee rijders hebben de wereld jaren en jaren lang op het stoeltje doen schuiven en de fans hebben om de twee gejuicht, vervloekt, gelachen en gehuild. Als geen andere rijder de aatste 20 jaar.

      Uiteraard maakt het geen barst uit verder wat ik vind.

      • + 2
      • 14 aug 2026 - 15:37
    • snailer

      Posts: 34.402

      Overigens begrijp ik wel waarom hij het wil. Hij wil de mogelijkheid hebben om de beste rijders te contracteren. Stel dat hij de beste auto heeft, dan komen de top rijders nog niet. Kan (wil) Apline niet betalen

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 16:21
    • red slow

      Posts: 3.374

      Kijkend naar de inflatie sinds het invoeren van de cap mag deze wel omhoog met een procent of 30.

      UK pakken we dan want daar zitten de meeste teams.
      2021 2,6%
      2022 9,1%
      2023 7,3%
      2024 2,5%
      2025 3,4%

      Dan zit je al aan de 27,3% inflatie en dan is 2026 nog niet meegenomen. Dus 30% omhoog kan best

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 16:34
    • TylaHunter

      Posts: 10.860

      Tja dan wordt het een soort F1 manager spel waar je maar xyz bedrag mag besteden.

      Dat betekent dat er x naar chassis gaat, y naar rijder 1 en z naar rijder 2

      Volgens mij gaan die spellen dan ook nog vaak met teambaas.

      Maar in de praktijk krijg je idioterie dat de budgetcap verhoogd wordt naar 200 miljoen.

      150 naar de auto. 49 naar rijder 1 en 1 naar rijder 2 ?

      Maar dit wordt sowieso een rare gewaarwording met bonussen en uitleen contracten zoals nu een soort van met Bearman.

      Maar ook destijds met dat gedoe met Alpha Tauri... Ricciardo was natuurlijk veel duurder dan Lawson (als reserve) dus overschrijft dat dan net de budgetcap?

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 17:06
    • Regenrace

      Posts: 2.859

      Ik vind het geen onzin. Ik ben voor een meer gelijk speelveld. Teams moeten kunnen kiezen of ze hun budget meer in reseach willen stoppen of een in betere coureur. Een beetje minder onvoorspelbare uitslagen, daar is de sport bij gebaat. De enigen die hier niet bij gebaat zijn is een handvol topverdieners die zich vooral laten betalen wegens resultaten uit het verleden.

      • + 2
      • 14 aug 2026 - 17:15
    • snailer

      Posts: 34.402

      Streven naar een gelijk speelveld zorgt er voor dat je treintje rijden krijgt. Die klasses zijn er al. Die het en F2 en F3.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 19:04
  • Need5Speed

    Posts: 4.290

    Benieuwd wie dit jaar het WK boekhouden gaat winnen.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 15:45
    • schwantz34

      Posts: 42.599

      Ik zet mijn geld op Red Bull, die schijnen een paar gigantische creatieve boekhouders (vermomd als koks) te hebben rondlopen in hun cateringteam...

      • + 4
      • 14 aug 2026 - 16:40
  • shakedown

    Posts: 1.936

    Is ook onzin. Want dan gaan de sponsoren het via een omweg wel betalen. En staan alle rijders voor het minimumloon op de bedrijfsvoering

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 15:48
    • Patrace

      Posts: 6.884

      Inderdaad. Want Verstappen mag best inkomsten hebben van buiten het F1 team, dus is een sponsordeal zo geregeld en die hou je daarmee netjes buiten de budgetcap.
      Ik kan me niet voorstellen dat de F1 ook de marketinguitgaven van de sponsoren wil kunnen analyseren.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 17:15
    • Larry Perkins

      Posts: 67.127

      Dan krijgt ouwe Kel opeens 100 miljoen euro op haar bankrekening gestort...

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 18:12
    • Larry Perkins

      Posts: 67.127

      Iedereen snapt dan voor wie dat geld bedoeld is, behalve de overjarige Cruella de Vil zelf, zij gaat er vanuit dat het voor haar 'geweldige' looks en modellenwerk is...

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 18:12
  • Pleen

    Posts: 968

    Max is de hele budgetcap waard. :-) Hoe dan?

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 16:36
    • Larry Perkins

      Posts: 67.127

      And more! We willen hem straks niet bij de voedselbank in de rij zien staan toch?

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 18:23
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.180

    Gaat nooit gebeuren. In álle takken van sport heb je te maken met betere en mindere atleten, die ook beter of minder betaald worden. Is het niet door de werkgever, dan is het wel door de sponsor. Onzinnig uitspraak van die vent. Alpine heeft het gewoon niet in de vingers, al tig jaar niet. Misschien is het een idee voor ze om de boel te verkopen...

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 17:03
  • Larry Perkins

    Posts: 67.127

    @Ouw-hoerenlopert, toen deze foto werd gemaakt had Joss eigenlijk echt een keer een houten knuppel met stalen punten bij zich moeten hebben...

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 18:27
  • gridiron

    Posts: 3.683

    Willen ze nu alweer beginnen met besparen bij Alphine?. In het artikel staat hij als adviseur, is hij daar tegenwoordig geen teambaas

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 18:32

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4
Red Bull Racing
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Datum
Grand Prix & Circuit
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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Alpine
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