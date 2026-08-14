Flavio Briatore vindt dat de Formule 1 nog een stap verder moet gaan met het budgetplafond. De adviseur van Alpine is van mening dat de financiële limiet een goede ontwikkeling is geweest, maar dat de topteams nog altijd over voordelen beschikken. Briatore pleit daarom voor strengere regels om de kleinere renstallen dichter bij de top te brengen.

Het budgetplafond werd in 2021 ingevoerd om de enorme financiële verschillen tussen de teams te verkleinen. Sindsdien zijn de renstallen financieel gezonder geworden en is het middenveld competitiever geworden. Toch blijft er volgens Briatore een duidelijke kloof met de absolute top.

Briatore wil salarissen van coureurs meenemen

Een belangrijk kritiekpunt is dat niet alle uitgaven onder het budgetplafond vallen. Zo worden de salarissen van de coureurs en de drie best betaalde personeelsleden buiten beschouwing gelaten. Ook bestaande faciliteiten, zoals windtunnels en gebouwen, zorgen ervoor dat sommige teams een historisch voordeel behouden.

Briatore wil vooral de salarissen van de coureurs onder het budgetplafond laten vallen. "We hebben nu een budgetplafond, maar we hebben iets sterkers nodig. Het was een goed idee om het in te voeren, maar op een bepaald moment moeten we het verder aanscherpen. Daar moeten ook de coureurs bij worden meegenomen", stelt de Alpine-adviseur.

Verstappen kan topteams voor lastig dilemma zetten

Een dergelijke wijziging zou vooral voor de topteams grote gevolgen hebben. Max Verstappen verdiende vorig jaar naar schatting zo'n 65 miljoen dollar, exclusief eventuele bonussen. Als de salarissen van de coureurs binnen het budgetplafond zouden vallen, moeten teams een veel duidelijkere keuze maken tussen het betalen van een topcoureur en investeren in de ontwikkeling van de auto.

Volgens Briatore is dat precies wat nodig is om de kleinere teams een betere kans te geven. "We moeten veel zaken die nu niet onder het budgetplafond vallen alsnog meenemen. Pas dan kunnen we de kleinere teams echt de kans geven om mee te strijden."

Het voorstel van Briatore kan daardoor grote gevolgen hebben voor de machtsverhoudingen in de Formule 1. De topteams hebben momenteel de financiële ruimte om zowel fors te investeren in hun auto als de beste coureurs aan zich te binden. Een aangepast budgetplafond zou die keuze een stuk ingewikkelder maken.