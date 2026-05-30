Mercedes heeft besloten om zich terug te trekken uit het biedingsproces op de aandelen van het team van Alpine. Mercedes en Toto Wolff hadden naar verluidt interesse in de aandelen van investeringsmaatschappij Otro Capital, maar vanwege een geschil om de koopprijs is een deal op het laatste moment niet doorgegaan.

Het is geen geheim dat Otro Capital hun aandelenpakket van 24 procent van de hand wil doen. Het gonst al maanden van de geruchten over eventuele kopers, maar twee partijen sprongen het meest in het oog: Mercedes en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. In de afgelopen weken was het stil rondom Horner, en leek Mercedes op pole position te liggen om de aandelen van Otro Capital over te nemen.

Wat is er aan de hand?

Volgens BBC Sport is een deal tussen Mercedes en Otro Capital afgeketst. De Britse omroep schreef gisteravond dat er een principeakkoord was bereikt tussen Mercedes-teambaas Wolff en Alpine-eigenaar Renault over het kopen van de aandelen van Otro Capital. Volgens BBC Sport ging de deal niet door vanwege een meningsverschil over de prijs van de aandelen.

De Britse omroep stelt dat Otro Capital een bedrag van 720 miljoen dollar verlangde voor de aandelen, wat zou betekenen dat de waarde van Alpine zou worden geschat op 3 miljard dollar. Bij Mercedes waren ze het daar niet mee eens, en vonden ze een waardering van 2,2 tot 2,4 miljard dollar een eerlijke waardering.

Hoe reageert Renault?

De deal is dus geklapt, en een bron van Renault liet aan BBC Sport weten dat het nu opvallend stil is: "We begrijpen dat de discussies zijn gestopt." Renault zou op dit moment niet actief in gesprek zijn met partijen, en het is bekend dat het Franse bedrijf tot september een veto kan uitspreken over aan wie de Otro-aandelen worden verkocht.

De woede van Brown

De interesse van Mercedes in de aandelen van Alpine zorgde in de afgelopen maanden voor de nodige ophef. Vooral McLaren-CEO Zak Brown reageerde kritisch, want hij is van mening dat het niet goed is voor de Formule 1 als teams dezelfde eigenaar hebben. Momenteel is dit alleen het geval bij de teams van Red Bull Racing en Racing Bulls, die allebei eigendom zijn van Red Bull.

Grote deal met Gucci

Voor het team van Alpine zijn het drukke weken, want ze kondigden afgelopen woensdag een grote deal met kledingmerk Gucci aan. Het luxe bedrijf wordt vanaf volgend jaar de titelsponsor van het team dat is gevestigd in het Britse Enstone.