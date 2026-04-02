user icon
icon

Alpine ontkent dat ze Colapinto saboteren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het team van Alpine heeft in een krachtig statement hard uitgehaald naar alle haatreacties en complottheorieën die in de afgelopen dagen op sociale media werden geplaatst. Het team ontkent dat ze een coureur saboteren en stelt dat Pierre Gasly en Franco Colapinto dezelfde kansen krijgen.

Het team van Alpine kreeg na de Grands Prix van China en Japan te maken met een karrevracht aan onlinehaat. In China raakte Colapinto betrokken bij een incident met Haas-coureur Esteban Ocon, waardoor laatstgenoemde doodsbedreigingen kreeg. In Japan raakte Colapinto betrokken bij de zware crash van Oliver Bearman, waardoor er weer veel haat werd geuit op de sociale kanalen. Daarnaast beweerden sommige 'fans' dat de coureurs bij Alpine oneerlijk worden behandeld.

Alpine deelde vandaag een open brief waarin ze uithalen naar alle speculatie en de haat. Ze stellen dat de haatreacties geen plek hebben in de Formule 1-wereld, en ze vragen de fans in felle bewoording om zich te gedragen op de sociale media.

Keiharde uithaal

Ook de claims over sabotage worden afgedaan als onzin. Ze leggen uit dat ze soms een coureur moeten bevooroordelen, maar dat ze niet moedwillig een eigen coureur het leven zuur maken: "Elke vraag over het saboteren of het niet geven van dezelfde auto aan Franco, is compleet ongegrond. En daarom heeft het team besloten zich uit te spreken. Er komt misschien een punt in de ontwikkelingsrace waarbij we één coureur eerder updates geven, maar daar zullen we transparant over zijn. Dat gezegd hebbende, is het altijd ons doel om de updates aan beide auto's te geven."

'Dat is niet ons doel'

Alle reacties over een nadeel voor Colapinto, zijn volgens Alpine onzin: "Het is absoluut niet ons doel om geen punten te scoren, en elke suggestie van zelfsabotage draagt niet bij aan het doel. Na de openingsraces bevindt het team zich in een sterke positie, en we gaan niet zomaar op onze lauweren rusten. In de laatste twee races hadden we de vierde auto en we moeten heel hard werken om ervoor te zorgen dat de twee auto's punten kunnen scoren."

F1 Nieuws Franco Colapinto Alpine

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.872

    Wanneer zien de fans van Cola nu eens in dat hij niet zo speciaal is. Of zoals Briatore tegen Colapinto zei, it's not the car, it's you.

    • + 5
    • 2 apr 2026 - 18:30
  • Bertrand Gachot

    Posts: 426

    De heer vlekstaart heeft in ieder geval voor de mensen die een beetje over de grens (spaans) spreken wel een speciale naam.

    • + 0
    • 2 apr 2026 - 23:07

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (22)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar