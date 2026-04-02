Het team van Alpine heeft in een krachtig statement hard uitgehaald naar alle haatreacties en complottheorieën die in de afgelopen dagen op sociale media werden geplaatst. Het team ontkent dat ze een coureur saboteren en stelt dat Pierre Gasly en Franco Colapinto dezelfde kansen krijgen.

Het team van Alpine kreeg na de Grands Prix van China en Japan te maken met een karrevracht aan onlinehaat. In China raakte Colapinto betrokken bij een incident met Haas-coureur Esteban Ocon, waardoor laatstgenoemde doodsbedreigingen kreeg. In Japan raakte Colapinto betrokken bij de zware crash van Oliver Bearman, waardoor er weer veel haat werd geuit op de sociale kanalen. Daarnaast beweerden sommige 'fans' dat de coureurs bij Alpine oneerlijk worden behandeld.

Alpine deelde vandaag een open brief waarin ze uithalen naar alle speculatie en de haat. Ze stellen dat de haatreacties geen plek hebben in de Formule 1-wereld, en ze vragen de fans in felle bewoording om zich te gedragen op de sociale media.

Keiharde uithaal

Ook de claims over sabotage worden afgedaan als onzin. Ze leggen uit dat ze soms een coureur moeten bevooroordelen, maar dat ze niet moedwillig een eigen coureur het leven zuur maken: "Elke vraag over het saboteren of het niet geven van dezelfde auto aan Franco, is compleet ongegrond. En daarom heeft het team besloten zich uit te spreken. Er komt misschien een punt in de ontwikkelingsrace waarbij we één coureur eerder updates geven, maar daar zullen we transparant over zijn. Dat gezegd hebbende, is het altijd ons doel om de updates aan beide auto's te geven."

'Dat is niet ons doel'

Alle reacties over een nadeel voor Colapinto, zijn volgens Alpine onzin: "Het is absoluut niet ons doel om geen punten te scoren, en elke suggestie van zelfsabotage draagt niet bij aan het doel. Na de openingsraces bevindt het team zich in een sterke positie, en we gaan niet zomaar op onze lauweren rusten. In de laatste twee races hadden we de vierde auto en we moeten heel hard werken om ervoor te zorgen dat de twee auto's punten kunnen scoren."